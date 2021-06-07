В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, в котором принимает участие и украинская сборная. На днях Андрей Павелко, возглавляющий сборную, представил форму украинских футболистов с националистическим лозунгом «Слава Украине» и картой страны, включающей Крым и республики Донбасса

Исторически этот лозунг был дискредитирован украинскими фашистами, сопровождавшими его вскидыванием правой руки в нацистском приветствии.

«Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна. Где "Слава Украине!" соответствует лозунгу "Героям слава!" и которое теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы», — написал Павелко.

Мы видим пример откровенной политизации спорта, что противоречит базовым принципам спортивных ассоциаций. Тем не менее УЕФА уже утвердил форму украинских спортсменов.

Глава Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий видит в этом не только политизацию футбола, но и героизацию нацизма.

«Спорт должен оставаться вне политики. К сожалению, еврочиновники в УЕФА забывают про это, забывают также, по-видимому, про то, кем изначально использовался этот лозунг…

Получается, что сегодня коллаборационистов будут прославлять на футбольных полях чемпионата Европы? Короткая память может привести к реваншизму и возрождению нацизма на европейском континенте», — заявил Слуцкий. Руслан Мармазов: Запад использует Украину как инструмент против России даже в футболе © Олег Измайлов

Поскольку в четвертьфинале 2 июля украинская сборная может сыграть в Санкт-Петербурге (если пройдет), депутат также подчеркнул, что недопустимо «выходить в такой форме на стадионах Санкт-Петербурга — города, пережившего блокаду».

Лозунг впервые был использован в кругу харьковских студентов-националистов в начале XX века. Во время Гражданской войны его стали использовать в качестве пароля-приветствия вооруженные формирования Директории гетмана Скоропадского и УНР, прославившиеся в этот период антисемитизмом и погромами.

В 1939 году его взяла на вооружение ОУН* на проходившем под эгидой Муссолини 2-м Конгрессе организации в Риме. Среди соучредителей ОУН был и Союз украинских фашистов.

Учитывая ориентацию ОУН в тот момент преимущественно на итальянский фашизм, приветствие звучало «Слава Украине! Вождю слава!» и сопровождалось вскидыванием руки. После раскола ОУН на «мельниковцев» и «бандеровцев» последние заменили «вождя» ни «героев».

«Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: "Слава Украине", ответ — "Героям слава". Допускается сокращение приветствия: "Слава" — "Слава"», — постановил Конгресс ОУН в оккупированном нацистами польском Кракове в апреле 1941 года.

Под этим лозунгом проходило уничтожение еврейского населения оуновцами в 1941 году, а затем — польского в ходе Волынской резни. Посольство США одобрило новую скандальную форму сборной Украины по футболу © Facebook, andriy.pavelko

После войны лозунг использовался преимущественно националистической частью украинской диаспоры на Западе. После 1991 года его не использовали на Украине как слишком уж дискредитированный.

В истории независимой Украины впервые его взяла на вооружение ультраправая партия «Свобода». Затем подхватил Виктор Ющенко во время «оранжевой революции», однако лозунг так и не прижился в украинской политике. И только Евромайдан возвел слоган в ранг национального.

Украинские чиновники утверждают, что это просто патриотический лозунг, вроде Vive la France. Тем не менее многие фашистские символы и лозунги сами по себе, без привязки к историческому контексту, можно было бы считать нейтральными, но они дискредитированы историей прошлого века.

И весьма примечательно, что после Евромайдана новые украинские власти не стали придумывать какой-нибудь новый патриотический лозунг, а реанимировали тот, что использовался фашистами и коллаборационистами.

В 2018 году, к очередному Дню независимости 24 августа, этот лозунг был введен в качестве официального обращения в украинской армии вместо «Здравия желаю». Современная Украина считает её продолжательницей исторической ОУН/УПА и националистических формирований времен Гражданской войны.

Шведский историк Пер Андерс Рудлинг одним из первых выразил озабоченность решением президента Украины об использовании лозунга «Слава Украине» в качестве приветствия в армии. Рудлинг отмечал, что аналогичные приветствия использовали националистические, а также фашистские милитаризованные движения в Европе: например, хорватские усташи, основанные одновременно с ОУН, или словацкая Глинкова гарда.

Во всех случаях приветствия сопровождались нацистскими «зигами». «Слава Украине!»: участник «Евровидения-2021» от Литвы выкрикнул бандеровский лозунг © The Roop/Инстаграм

Относительно использования этого лозунга во время футбольных матчей, как говорит шведский историк, фактически применяется политика двойных стандартов.

«Когда хорватские радикалы использовали лозунг усташей, это вызвало агрессивные дискуссии и дисциплинарные наказания международных спортивных ассоциаций.

Когда же так поступают украинские радикальные спортивные фанаты, то предлагается рассматривать это в другом контексте. Я усматриваю в этом применение двойных стандартов», — говорит Рудлинг.

Напомним, что в 2013 году ФИФА дисквалифицировала хорватского футболиста Шимунича за лозунг усташей «За родину! — Готовы!».

В 2018 году хорватский футболист Домагой Вида выкрикнул «Слава Украине» во время чемпионата мира в РФ, за что, согласно правилам ФИФА, была наказана вся хорватская сборная.

«Любой, кто провоцирует общественность во время матча, будет отстранен на два матча и наказан минимальным штрафом в размере 5 тысяч швейцарских франков», — гласит 54-й пункт регламента Международной федерации футбола.

В Хорватской федерации призвали своих футболистов воздержаться от любых заявлений, которые могут быть истолкованы в политическом контексте.

Суд над президентом Косово: предупреждение для военных преступников Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В одном из матчей за сборную Швейцарии против сборной Сербии играли несколько этнических албанцев. После забитого гола албанцы скрещивали руки в жесте, который на Балканах принято считать проявлением албанского национализма — он напоминает орла с герба Албании. За такое празднование гола трех игроков в сумме оштрафовали на 25 тысяч швейцарских франков.

Несомненно, и в случае футболок с лозунгом «Слава Украине» это политическая провокация. А украинские националисты и чиновники будут выдавать это за свою победу, поскольку иных политических или экономических побед просто нет.

* Организации запрещены в РФ.