Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 июня, открыл Всеукраинский форум «Украина 30. Экология». Там же глава государства подписал указ о старте программы «Зелёная страна»

Зеленский сообщил, в частности, что поставлена амбициозная, но достижимая цель — увеличить в течение десятилетия площадь лесов более чем на 1 млн га, для чего и необходимо посадить миллиард деревьев в течение ближайших трёх лет. Относительно самой программы «Зелёная страна» президент заверил, что это «не политический, а сугубо экологический проект».

Форум будет проходить в Киеве до 9 июня. Как сообщает пресс-служба президента Украины, говорить будут «о борьбе с глобальным изменением климата и усилении роли Украины в этом процессе».

Кроме того, речь пойдёт «о современных подходах в сфере защиты окружающей среды: относительно охраны лесов, переработки отходов, защиты и сохранения водных ресурсов и природно-заповедного фонда, развития Чернобыльской зоны отчуждения и превращения её в привлекательный туристический объект».

Сообщается, что запланированы также дискуссии о «зелёной» экономике, экоконтроле и предотвращении промышленного загрязнения. Отдельная сессия будет посвящена экоцифровизации. Экология как новая дубина Запада. Почему США обеспокоились климатом © РИА Новости/Владимир Астапкович, пресс-служба президента Украины

Участников форума приветствовали учёные украинской антарктической станции «Академик Вернадский». В частности, во время подключения биолог Оксана Савенко призвала украинцев принять посильное участие (пусть даже и на бытовом уровне) в предотвращении климатических изменений, которые могут повлечь катастрофические последствия.

Депутат Верховной Рады Леся Василенко отметила, что экология и экономика должны быть сбалансированы, но пока, по её словам, на Украине «выигрывают деньги». Так, по её словам, планы сокращения выбросов тепловых электростанций переносятся, а это может закончиться «эколого-экономической блокадой Украины». Политик отметила, что экологизация — это утраты отдельных компаний и регионов, но «выигрыш для всех». Леся Василенко также призвала учитывать при экономическом планировании права будущих поколений.

Указывалось, что в Украине сектор энергетики отвечает более чем за 60% выбросов. В связи с этим и.о. главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Константин Гура отметил, выступая на форуме, что Украина платит 7,5 млрд долларов за импорт энергоресурсов, при этом энергоёмкость украинской экономики в три раза превышает показатель «экономики Европы». Поэтому думать об экологизации украинской экономики необходимо, подчеркнул спикер.

По его словам, достижение целей экологизации — это не только вызовы, но и возможности. Так, например, украинский сектор зелёной электроэнергетики за 4,5-5 лет привлёк 8 млрд евро инвестиций, за прошлый «ковидный» год в сектор зелёной энергетики и энергоэффективности привлекли 1,2 млрд евро, рассказал Гура, добавив, что эти инвестиции способствовали сокращению выбросов и созданию новых рабочих мест. ЕС победил карпатский лес: власти Украины не способны защитить природные ресурсы страны © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В дальнейшем для финансирования экологических программ будут задействованы различные финансовые инструменты, в том числе «зелёные облигации», сообщил Гура.

Затронули в первый день работы форума и вопросы информирования общественности. Тут могут быть свои подводные камни. Так, главред издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева отметила, что в обществе есть определённое недоверие к учёным (не только на Украине). Она предположила, что внутри страны промышленные группы будут оказывать серьёзное сопротивление процессу декарбонизации экономики, а эти группы контролируют в том числе 55% медиарынка страны (таким образом, вряд ли удастся избежать противостояния в информационной сфере).

Севгиль Мусаева также напомнила, что ВОЗ оценила ежегодное количество жертв последствий климатических изменений в 150 тысяч человек.

В свою очередь, замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук сообщила, что у человечества есть совсем немного времени для того, чтобы достичь «экологической нейтральности», и поэтому внутри страны «все, так или иначе, вынуждены будут трансформироваться». По её словам, украинский бизнес ощущает эти тенденции и уже планирует соответствующие изменения.

Напомним, в 2020 году на Украине была представлена концепция «зелёного перехода», предусматривающая почти полное прекращение выброса парниковых газов к 2070 году. Украинский завод Дерипаски выплатит более 9 млрд гривен за загрязнение природы © пресс-служба НАБУ

Стоит отметить, что все прекрасные планы экологизации и декарбонизации экономики, увеличения площади лесов, повышения плодородия почв, о которых говорят сегодня с трибуны форума в Киеве, как представляется, всё же входят в некоторое противоречие с другими планами. Например, с планами распродажи украинской земли.

Политики, которые на Украине пытаются противодействовать этим планам, указывают на опасные экологические последствия открытия земельного рынка в том виде, в каком это предлагается сейчас.

Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в ходе земельной реформы государство полностью устраняется от контроля землепользования. В результате, по её словам, крупные иностранные корпорации, к которым неизбежно перейдёт украинская земля, отравят её ядохимикатами, и украинцы лишатся не только органической продукции, но даже и чистой питьевой воды. В таком случае «зелёная страна» может на самом деле оказаться малопригодной для жизни.