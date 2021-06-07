В понедельник, 7 июня, пресс-служба ФСБ сообщила о пресечении деятельности агента украинских спецслужб Алексея Семеняки. У него изъяли электронные устройства с сообщениями сотрудников СБУ. Но навредить безопасности России Семеняка не успел

Как сообщили в ФСБ, во время допроса украинец подтвердил, что долго общался с представителями СБУ. Кроме того, российская спецслужба зафиксировала попытку удалённо стереть информацию с мобильного устройства агента находившимися в Киеве людьми.

«Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А.П. его кураторами из СБУ. Удаления данных не допущено», — сообщила пресс-служба ФСБ.

В итоге пребывание Семеняки в РФ признали нежелательным. Ему закрыли въезд в страну на 25 лет. 3 июня Семеняка покинул территорию России. Он далеко не первый украинский шпион, которого разоблачили в РФ.

Переломный момент

До 2014-го в СМИ практически не сообщалось о разоблачении украинских шпионов на территории России. Но всё изменилось после Майдана. На сегодняшний день количество сообщений о разоблачении украинских шпионов приближается к трём десяткам. Украинский шпион осужден на 10 лет за попытку купить запчасти к С-300 © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Так, в 2014 году говорилось о задержании четырёх человек, работавших на украинские спецслужбы.

В 2015 году — одного человека — жителя Днепропетровска Антона Локтя, который приехал в Крым для разведки в районах дислокации береговых частей Черноморского флота. Локтя депортировали на Украину.

Больше всего украинских шпионов задержали в следующем — 2016 году. Среди задержанных оказался Роман Сущенко. Украина называла Сущенко журналистом «Укринформа», который приехал в РФ по личным делам во время отпуска. Однако ФСБ РФ назвало Сущенко сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. Но в 2019 году Сущенко вернулся на Украину — по обмену задержанными.

Даже после возвращения он отрицал, что работал на украинскую разведку.

«Это была сугубо семейная история. Мне нужно было помочь родственникам, я не хотел бы вдаваться в подробности — это связано со здоровьем в том числе», — утверждал Сущенко, рассказывая о причинах своей поездки в Москву в сентябре 2016 года.

Что же касается найденных при нём данных, по словам Сущенко, ему передал их знакомый под видом диска с семейными фотографиями. Стариков предложил лишать гражданства за шпионаж © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 2017 году, по данным СМИ, было задержано два человека, которых обвиняли в шпионаже на Украину. В 2018 году — пять человек, в 2019 году — трое, среди которых был и профессиональный футболист — Василий Марченко, а в 2020 году — пятеро.

Что интересно, одно задержание в 2020 году проходило аж в Барнауле. Тогда — в августе — в столице Алтайского края задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения.

По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и передавал сведения, содержащие государственную тайну.

И если задержание военнослужащих, шпионивших на Украину, не в новинку — так, ранее неоднократно задерживались военнослужащие Черноморского флота, то вот то, что украинская разведка дотянулась аж до Алтайского края, настораживает.

В 2021 году украинских шпионов продолжили задерживать. И снова отметился Крым. 16 марта Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Крыму россиянина, собиравшего информацию для украинских спецслужб.

Позже СМИ назвали имя задержанного. Им оказался Владислав Есипенко.

Он оказался по-своему уникальным человеком: Есипенко единственный дал интервью российским СМИ — каналу «Крым 24».

Ещё один журналист

Есипенко работал в Крыму журналистом издания «Крым.Реалии» (признано иностранным агентом. — Ред.).

«О жизни людей в Крыму [снимал]. Выборы. Какое состояние водохранилищ, блицопросы. Редакция сама определяла, какие материалы выставлять», — рассказал Есипенко в интервью каналу «Крым 24».

Одним из последних редакционных заданий для него стала съёмка квартиры Зеленского в Крыму.

«Было редакционное задание проекта — снять дом Зеленского. В Ливадии. Я снял это», — рассказал Есипенко.

По его словам, такую задачу поставила редактор издания Елена Сорока.

Однако помимо журналистской работы выполнял Есипенко и другие задачи. Ещё в 2017 году, пребывая на Украине, он познакомился с будущим куратором из СБУ — Виктором Кравчуком. Тот предложил Есипенко дублировать всю информацию, которую журналист собирает в Крыму, и передавать её украинским спецслужбам.

«Он предложил дублировать видеоматериалы, которые я снимал на телепроекте "Крым.Реалии". Делал опросы среди людей, закачивал эту информацию на гугл-диск», — рассказал Есипенко.

Сам он попался после того, как забрал из схрона под Армянском заготовленную для него взрывчатку.

«Я поехал на схрон, извлёк его [взрывное устройство] оттуда. Скорее всего, спецслужбы Украины заложили [бомбу в схрон], а мне передал эту информацию Виктор Кравчук. <…> Для самообороны я эту гранату взял себе. Для самообороны от агрессивных людей», — пояснил логику своих действий Есипенко.

Спустя месяц с небольшим после его задержания в Крыму снова задержали подозреваемого в шпионаже на Украину. Им оказался россиянин, собиравший для украинской разведки данные о Черноморском флоте. В Севастополе по подозрению в шпионаже на Украину задержан гражданин РФ © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Между этими задержаниями было ещё одно — в Санкт-Петербурге, где сотрудники ФСБ в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержали с поличным украинского дипломата — консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Консулу предписали покинуть территорию России.

Апрель вообще стал показательным в этом отношении месяцем.

Через четыре дня после задержания в Крыму в апреле подозреваемого в шпионаже на Украину россиянина в силу вступил приговор Краснодарского краевого суда в отношении другого обвиняемого в шпионаже — украинца Александра Марченко. Его арестовали в 2019 году.

Как сообщала пресс-служба ФСБ РФ, в мае 2018 года Марченко получил задание от сотрудника Службы внешней разведки Украины приобрести в РФ клистроны — запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300. Для этих целей ему выделили 163 тыс. Марченко должен был передать клистроны «Укроборонсервису» через фирму-посредника в Македонии.

Однако российским контрразведчикам удалось задержать Марченко. Деньги, выделенные на приобретение клистронов, конфисковали в российскую казну.

И вот в июне стало известно о задержании ещё одного подозреваемого в шпионаже. В отличие от многих «коллег», Семеняке повезло — его не арестовали, а выдворили из страны.