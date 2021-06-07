Чешская полиция обнаружила и задержала группу украинцев, поставлявших в Чехию людей для тяжёлого физического труда. Украинских работорговцев сгубила жадность — они погорели на налогах. Полицейская спецоперация получила название «Кличко»

«Мы задержали главного члена банды, который называет себя начальником, члена его семьи и ещё двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику», — цитировало 31 мая чешское издание Idnes следователя Ондржея Старого.

В спецоперации «Кличко» приняли участие около сотни полицейских и более 50 сотрудников таможни.

Предварительный ущерб от деятельности банды оценивают в 41 млн крон (около 143 млн руб. — Ред.). Свою выручку члены банды переводили в американские доллары и в недвижимость. Двое из четырёх задержанных успели купить себе в Чехии дома в Градец-Кралове и Среднечешском крае.

Обогащались преступники за счёт рабского труда своих соотечественников. Эксперт рассказал, как остановить поток мигрантов из Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Прелести» безвиза

Как установило следствие, ввозили украинцев через Венгрию, Словакию и Польшу. Организаторами банды были богатые украинцы из Закарпатья в возрасте от 34 до 43 лет.

Они искали работу для соотечественников по всей Чехии. В основном речь шла о работе на фермерских хозяйствах. Украинцы въезжали в страну по туристическим визам, у них не было разрешения на работу. Деньги за труд нелегалов шли организаторам банды. Рабочим же доставалась мизерная плата.

Однако нелегалы не жаловались. Как утверждают чешские СМИ, им хватало денег для переводов домой. Молчали и наниматели украинцев в Чехии, ведь в самой стране сложно было найти кого-то ещё для выполнения такой работы, притом за низкую плату.

Чтобы скрыть преступные доходы, деньги переводились по фиктивным счетам-фактурам созданным в Праге компаниям. При этом сумма перевода не превышала 10 тыс. крон (около 35 тыс. руб. — Ред.), что позволяло не указывать данные переводящего для отчётов.

Ущерб от деятельности украинцев может превышать 41 млн крон.

«Ущерб может быть во много раз выше. Проверяются девять компаний», — рассказал следователь Старый, отметив, что речь идёт не только об уклонении от уплаты налогов.

Чехам не впервой бороться с украинскими нелегалами.

В августе 2020 года чешская полиция подвела годовые итоги борьбы с нелегальными мигрантами.

«Полиция в 2019 году задержала 5677 иностранцев, находившихся в республике нелегально. Как и в прежние годы, наибольшее число задержанных, 1504 человека, составляют граждане Украины. Далее идут граждане Молдавии — 831, Вьетнама — 356, Грузии — 323 и России — 271 человек», — говорилось в заявлении Министерства внутренних дел Чехии. Якубин рассказал о востребованности украинских мигрантов © Facebook Алексея Якубина

В большинстве случаев причиной нелегального пребывания в Чехии являлась просрочка полученной визы. Большинство из таких нелегалов жили в столице страны — Праге.

«В настоящее время официальное разрешение на постоянное или долговременное проживание в стране имеют 595,8 тыс. иностранцев. Их структура уже длительное время остаётся неизменной: первое место занимают граждане Украины — 24,4%, затем идут граждане Словакии — 20,4%, Вьетнама — 10,4%, России — 6,4%, Польши — 3,7%», — указали тогда в МВД.

При этом украинцы были среди совершивших большую часть преступлений среди иностранцев. Чаще всего речь шла о кражах. Однако на этот раз речь шла фактически о работорговле. Нелегальным работникам платили крайне мало, часть их заработка присваивали «работодатели».

В то же время происходившее в Чехии лучше, чем то, что происходило в другой славянской стране — Болгарии.

Почка от «племянника»

В пятницу, 4 июня, издание Euractiv сообщило о разгоревшемся в Болгарии скандале, касавшемся деятельности одной из бывших государственных больниц — «Лозенец».

Как сообщил Минздрав Болгарии, при предыдущем правительстве Бойко Борисова эта больница пересаживала органы бедных живых доноров их «родственникам», в связи с чем у министерства появились «все основания считать, что они не являются родственниками, как того требует закон».

Подозрения усиливало гражданство «родственников»: «племянниками», как правило, выступали граждане Украины и Молдавии. А вот их «дядьями» — граждане Израиля, Японии, Омана и той же Болгарии. Как заявил глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров, большинство из этих «дядюшек» проходили под вымышленными именами.

Сейчас в Минздраве опасаются международного скандала. Директора больницы, руководившего ею с 1998 года, — Любомира Спасова — уже уволили.

При этом часть доноров изначально приезжали в Европу на заработки. Миграционное бескультурье: Украинцы — лидеры по количеству отказов во въезде в ЕС © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Цена составляла 25 тысяч долларов за почку и выше, но это то, что платилось официально (а это как минимум ещё столько же), другая часть шла мимо больничной кассы. То есть реципиенты платят от 50 тысяч долларов за почку. Сам донор получал лишь 5-15 тысяч долларов. Неясно, были ли в больнице выдуманы фальшивые имена получателей или это была масштабная схема — с фальшивыми паспортами на границе. Известны только имена доноров из Украины — Валентин, Артём, Руслан и другие. Некоторые из них были в Европе на заработках и решили ещё так подзаработать», — сообщил украинскому изданию «Страна» болгарский журналист Ивайло Йолчев.

Издание также процитировало одну из заробитчанок — львовянку Ольгу Федив, которая работала сиделкой и уборщицей в нескольких странах ЕС.

«Из-за пандемии с работой туго, многие мои знакомые ищут возможность, как ещё заработать. И соглашаются продать почку или даже часть печени. Так можно заработать около 5 тысячи долларов, бывает, больше. Но и проблемы со здоровьем тоже заработать, это ещё если жив останешься», — отметила она.

Но пока бедные украинцы соглашаются на рабские условия труда в Чехии или вынуждены продавать свои органы в Болгарии, те, кто довёл их до такой жизни, отнюдь не бедствуют.

«Устрицы уже не являются чем-то экзотическим на Украине, и это хорошо. Устрицы должны быть свежими — это главное. И если вы купили домой дюжину и вам лень мордоваться, чтобы их раскрывать, очень-очень рекомендую запечённые устрицы. На 15 минут в хорошо разогретую духовку, потому очень легко снять ракушки, полить оливковым маслом с чесноком, притрусить пармезанчиком. Можно ещё на минутку в духовку, чтобы пармезан расплавился. Бокал просекко или розе не помешает. Это идеально для воскресного бранча.

Знаю, знаю, знаю, что для устриц сейчас не сезон. Но для запечённых можно. Устрицы — украинские, поддерживаем национального производителя», — написала в воскресенье 5 июня у себя в Facebook народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Лидер её политсилы — пятый президент Пётр Порошенко — ставит себе в заслугу безвизовый режим Украины с Евросоюзом. Но безвиз и подписание Порошенко соглашения об ассоциации с ЕС не улучшили жизни большинства украинцев. Напротив, соглашение ударило по украинской промышленности и торговле, что сказалось на доходах многих граждан страны.

А безвиз по сути помог тем, кто наживается на труде обездоленных и чёрной транспланталогии. Конечно, безвизовый режим облегчил украинцем путешествия по Европе. Но всё чаще эти путешествия совершаются не для удовольствия, а для заработка. Иногда — нелегального.