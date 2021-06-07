Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон, предусматривающий ограничение оборота полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, заведениях общепита и сфере услуг с января 2022 года

Каждый год каждый гражданин Украины использует около 500 полиэтиленовых пакетов (в ЕС этот показатель в среднем составляет 90 пакетов). Только около 6% от таких пакетов отправляется на переработку, то есть на человека в Украине в год приходится около 500 выброшенных пакетов, указывают авторы законопроекта, уже ставшего законом. Предполагается, что ограничения на продажу пластиковых пакетов могут частично решить эту проблему.

Конечно, отказаться сразу от привычных пакетов сложно. В Минэкологии Украины уточнили, что у бизнеса будет время адаптироваться к новым реалиям, предусмотрен переходный девятимесячный период, во время которого нужно будет постепенно отказываться от разных видов пластиковых «кульков», сообщает УНИАН.

По завершении указанного срока предприятия начнут штрафовать. Первое нарушение обойдется в 1,7-3,4 тыс. грн (4,5-9 тыс. руб.), повторное — в 3,4-8,5 тыс. грн (9-22,6 тыс. руб.). Супрун объяснила, откуда в питьевой воде украинцев пластик © Facebook/Уляна Супрун

Есть любопытные моменты. Так, за склонение потребителя к приобретению пакета предусмотрен штраф до 17 тыс. грн (45 тыс. руб.), а если полиэтиленовое принуждение повторится, то до 34 тыс. грн (90 тыс. руб.).

Не вполне понятно, что можно понимать под «склонением» и кто будет за попытками такого «склонения» следить. Учитывая опыт внедрения на Украине госязыка в сферу обслуживания, где большую роль играют активисты-доносчики, можно предположить, что вслед за языковым омбудсменом появится должность «пластикового омбудсмена». Появятся, по всей вероятности, и «пластиковые активисты».

Вместо пластиковых пакетов производители должны будут предложить клиентам бумажные мешки, матерчатые сумки, авоськи и биоразлагаемые пакеты (их производство предлагается простимулировать). Согласно закону, компании, у которых останутся пластиковые пакеты к 1 января 2022 года, должны будут их утилизировать за свой счет.

Если судить по откликам в украинских СМИ и в соцсетях, отношение к запрету пластиковых пакетов в обществе в целом положительное, пластик считают серьёзным загрязнителем окружающей среды. Вспоминают об известном фильме, в котором показывают скопления пластика в океане. Напомним, по некоторым оценкам, в мире накоплено более 8 млрд тонн пластика, из которых более 6 млрд тонн стало мусором. Кличко решил судьбу крупнейшей свалки на Украине © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Понятно, что меры по борьбе с этой тенденцией воспринимаются как меры по защите природы. Но есть и скептики. Так, в украинских СМИ напомнили об исследовании, проведённом датским Министерством экологии и питания.

«По данным исследования, бумажный пакет в 40 раз вредней для экологии, чем пластиковый (при условии его переработки), а органическая сумка из хлопчатобумажной ткани — в 20 000 раз вреднее», — отмечает АIN. И приводит данные публикаций в западной прессе, авторы которых указывают: с одной стороны, пластик не разлагается, заполняет собой океаны, вредит морским животным и так далее. Но если учитывать другие факторы влияния на экологию, то бумажные и тканевые пакеты могут оказаться ещё хуже. Речь при этом идёт о затратах воды, загрязнении воздуха при производстве и т.д. (что касается океана, то отмечается: пластик тут остаётся главной проблемой).

Похоже, что с выводами спешить не стоит. Но один вывод напрашивается: вместо гигантских затрат на создание всё более изощрённых средств уничтожения людей правительствам следовало бы больше денег тратить на мирную науку, на учёных, которые могли бы, может быть, вовремя дать рецепт выживания человечества.