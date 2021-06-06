В воскресенье, 6 июня, на Украине отмечают День журналиста, введенный в 1994 году, в день, когда Национальный союз журналистов (НСЖУ) был принят в Международную федерацию журналистов (IJF). С тех пор отношения власти и журналистского сообщества сильно изменились, от чего не в восторге и журналисты из IJF

Террор, как средство сохранения власти после Майдана

Отношения властей с журналистами на Украине всегда были далеко не радужными (если не считать, конечно, придворных подпевал), но после Евромайдана они серьезно ухудшились.

Для ведения войны и подавления политической оппозиции необходимо было зачистить медийное поле. Милитаристская пропаганда предполагает отсутствие критики и альтернативных источников информации. Журналистам запретили называть конфликт в Донбассе гражданской войной, Крым можно называть, не иначе, как «оккупированным», а вооруженные формирования Л/ДНР требуется называть «оккупационными российскими войсками». Приводили в подчинение украинских журналистов, в том числе и руками ультраправых, регулярно штурмовавших офисы изданий и телеканалов. Кирилл Вышинский: Работающие под давлением украинские журналисты заслуживают уважения © РИА Новости, Владимир Песня

С 2014 года многие украинские журналисты были убиты, подверглись травле и нападениях ультраправых за освещение войны в Донбассе или нелицеприятные для властей репортажи. Практически ни одно из этих резонансных дел до сих пор не расследовано. Дмитрий Иванов, погибший в одесском Доме профсоюзов, и Сергей Долгов из Мариуполя, похищенный, подвергнутый пыткам и убитый боевиками националистического батальона «Днепр-1». Олесь Бузина и Павел Шеремет, итальянец Андреа Роккелли и россиянин Дмитрий Стенин, погибшие в ходе боевых действий в Донбассе. В прошлом году главе МВД Украины Арсену Авакову при поддержке Великобритании удалось освободить убийцу Андрея Роккелли, нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство. Несмотря на постоянные напоминания международных организаций, Арсен Аваков не спешит с расследованием всех этих дел, поскольку можно выйти на самого себя или иных представителей властей Украины.

«Теплая ванна» для Зеленского

Со сменой власти в 2019 году давление на СМИ отнюдь не уменьшилось. Главред издания «Страна» Игорь Гужва, вынужденный мигрировать из Украины, утверждал, что новые власти культивируют атмосферу нетерпимости и ненависти к журналистам со стороны политиков. В качестве примера он привел угрозы нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко, переписывавшегося с проститутками во время сессии Верховной Рады. В ответ на публикацию фотографий переписки депутат Яременко пригрозил журналистам тюремным сроком. Владимир Скачко: Даже полуправда о сегодняшней Украине бьет по майданной власти и их кураторам © РИА Новости, Нина Зотина

Пренебрежение к работе журналистов было свойственно «Слугам народа» с 2019 года. В ходе предвыборной кампании они сделали ставку на соцсети, победили и посчитали, что журналисты им вообще не нужны, как класс. Президент неоднократно призывал украинцев к разнообразным флешмобам и публиковал свои видеообращения в Instagram, Youtube и Facebook. Бывший глава администрации президента Андрей Богдан даже заявил, что новой власти не нужны журналисты, поскольку она общается с народом без посредников. «Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество…. Но как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов». — заявил Богдан.

Однако уже в этом году выяснилось, что к соцсетям у офиса президента Зеленского тоже не всегда хорошее отношение. В феврале суд принял решение заблокировать Telegram-каналы "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель", против которых СБУ фабриковала дело о работе на Россию (доказательств так никто и не представил). Однако технически выполнить решение оказалось властям не по зубам.

Украинский журналист Сергей Руденко отмечал, что пренебрежительное отношение и надменность со стороны Зеленского долгое время оправдывалось высоким процентом отданных за него голосов. «В ответ на недоумение журналистов по поводу того, что президент отказывается с ними общаться, неизменно звучало: "Да кто вы вообще такие? Что вы можете сказать человеку, имеющему поддержку 73% голосов избирателей?". Звучало практически до тех пор, пока нынешняя политическая команда — президент, парламентское большинство и правительство — не стали чуть ли не ежедневно совершать прокол за проколом», — отмечает журналист. После того, как отношения власти и журналистов зашли в тупик, утверждает Руденко, власти и начали проталкивать репрессивные законопроекты, направленные против свободы СМИ. Руслан Коцаба: Зеленский закроет все украинские СМИ, которые откажутся на него работать © Facebook, Руслан Коцаба

Глава общественной организации «Internews-Украина» Виталий Мороз уже тогда увидел в этом стремление к отходу от демократических принципов. «Если не будет этого звена [журналистов], любой политик получит возможность напрямую манипулировать мнением избирателей. Это очень опасная тенденция, потому что нельзя отменять институт, являющийся одной из основ демократического общества», — утверждал Мороз.

Нападения на журналистов продолжаются

В феврале текущего года депутаты приняли закон, усиливающий ответственность за препятствие деятельности журналистов (подняли штрафы), но сами журналисты Украины не в восторге были от нововведения, поскольку подобные дела просто не расследуются, поэтому ужесточение наказания бессмысленно.

«У нас проблема не в том, чтобы сделать в десять раз больший штраф или посадить за препятствование журналистской деятельности не на пять лет, а на 14, а в том, чтобы эффективно расследовать все дела угроз, препятствования или насилия в отношении журналистов», — комментировала законопроект директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк.

По ее словам, отсутствие приговоров за действия против журналистов приводит к системной безнаказанности и повышению опасности деятельности журналистов. «Принятый закон не решает этой проблемы, а является стопроцентным пиаром на этой теме, в которую депутаты даже не углубляются», — добавила Романюк. По данным НСЖУ за прошлый год, в среднем раз в пять дней избивают или нападают на кого-то из украинских журналистов.

Нападения на журналистов, закрытие телеканалов и репрессивные законы отмечаются в том числе и в опубликованном в июне докладе ООН о нарушениях прав человека на Украине за период с 1 февраля по 30 апреля. В Миссии ООН обеспокоены тем, что подобные преступления, как правило, остаются безнаказанными. Расследования подобных дел тянутся годами, а затем закрываются за давностью лет. Отметили в ООН и отсутствие результатов по делу убийства Олеся Бузины. «Несмотря на то, что полиция установила личности двух подозреваемых еще в ноябре 2017 года, судебное разбирательство еще не завершено. Затягивание судебного разбирательства продолжает подрывать право потерпевших на эффективное средство правовой защиты и усиливать у журналистов чувство незащищенности», — говорится в отчете. Виталий Теплов: Местные разборки в Днепре служат мотором для объективной журналистики © Facebook, виталий теплов

Политически мотивированный запрет

Особо отметили в миссии ООН закрытие Зеленским трех оппозиционных телеканалов: «Данное решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности, и не было принято независимым органом».

Ранее закрытие телеканалов осудила Международная федерация журналистов (IFJ), годовщину вступления в которую на Украине и отмечают как День журналиста. Решение Зеленского она охарактеризовала как внесудебный и политически мотивированный запрет, явную атаку на свободу прессы и призвала украинские власти срочно отменить запрет и уважать право на свободу информации и выражения мнения.

«Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие является произвольным, подчеркнув, что это действие неприемлемо в условиях демократии. Также он сказал, что это ставит под угрозу работу сотен сотрудников», — резюмирует решение Федерации издание Europa Press. Десять лет спустя. Чем времена Януковича отличаются от окаянных дней Зеленского

Удар по СМИ «Законом о СМИ»



С 2019 года новые власти Украины пытаются протолкнуть закон о медиа, который еще больше осложнит работу журналистов, прежде всего, оппозиционных. Нацсовет по вопросам телерадиовещания получит право блокировать неугодные онлайн-издания. Законопроект также запрещает положительное освещение деятельности органов власти России и позитивное изображение коммунистических деятелей СССР. Иными словами, даже об украинских партизанах вроде Сидора Ковпака нельзя будет писать в положительном ключе. Как ни поразительно, но формально это касается и нынешнего переговорщика от Украины по Донбассу, экс-президента Леонида Кравчука.

Законопроект раскритиковали в ОБСЕ, но его положительно оценили в посольстве США, как отметил одесский журналист Юрий Ткачёв. «Посольство США выдало инструкции для исполнения Минкульту Украины. Среди прочих — скандальный закон о цензуре, который приказано всё-таки принять, несмотря на критику, в т.ч. и со стороны ЕС», — утверждает Ткачёв.

В НСЖУ сообщают, что 85% редакторов газет, по данным их всеукраинского опроса, в котором приняли 192 представителя прессы, протестуют против законопроекта «О СМИ». Редактор регионального издания «Вести» из Славянска Александр Кульбака утверждает, что этот закон заставит журналистов постоянно заниматься самоцензурой, опасаясь называть вещи своими именами. «Если, не дай Бог, примут этот репрессивный закон, то я сам закрою эту газету. Потому что я хочу заниматься журналистикой, а не постоянной самоцензурой, как главный редактор газеты. Я вижу, как действует Национальный совет по телеканалам. Я не хочу, чтобы таким образом он действовал после того, как получит документы, заложенные в том законе «О СМИ» — чтобы он использовал их в отношении газет», — говорит редактор.

Однако на очереди еще и реформа СБУ, которая даст право без суда блокировать СМИ. Не отказались украинские власти и от попыток протолкнуть «Закон о дезинформации», отправленный на доработку, после того как Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, и призвала украинские власти не делать этого. В качестве альтернативы законопроекту у Зеленского нынешней весной решили создать Центр противодействия дезинформации, который должен рекомендовать СНБО закрывать неугодные СМИ.

По мере неизбежного падения популярности президента и «Слуг народа» будет нарастать желание «прикрутить» свободу слова. Возможно, такое отношение к СМИ обусловлено профессиональной деформацией актеров «Квартала 95», привыкших к славе, свету софитов и бурным овациям оплаченных клакёров в развлекательном шоу, но отнюдь не к неудобным вопросам. Тем не менее, таких вопросов будет тем больше, чем больше будет нарастать ком невыполненных обещаний и проваленных «кейсов», как любят говорить «Слуги народа».

И пока они не видят иного выхода, кроме всевозможных медийных запретов, которые должны создать у народа впечатление успеха их политики.