Канцлер ФРГ Ангела Меркель выросла в социалистической ГДР и в юности часто бывала в СССР, в том числе в Донецке. Прошло много лет, но любовь к некоторым блюдам тех времён сохранилась

О Советском Союзе председатель немецкого правительства знает не понаслышке. Ангела Меркель родилась в Гамбурге, но все её детство прошло в ГДР. Как и остальные школьники Восточной Германии, в качестве иностранного языка изучала русский и оказалась очень способной ученицей: Меркель побеждала на олимпиадах всех уровней, в частности, она трёхкратная чемпионка ГДР по знанию русского языка, в детстве и юности политик нередко посещала СССР, где выигрывала олимпиады, а языковую практику проходила в Донецке. Политическая кухня: как приготовить дома любимое блюдо Зеленского © president.gov.ua

В 2010 году в интервью берлинскому еженедельнику SUPERillu канцлер ФРГ рассказала о своих «советских» привычках: помимо закупок впрок Меркель дома ест такие хорошо известные всем жителям СССР блюда, как солянка, шашлык и лечо.

Лечо

2 кг помидоров

2 кг болгарского перца

200 г сахара

2 ч. л. соли

150 мл растительного масла

50 мл уксуса 9%

Приготовление:

1. Порезанные помидоры пропустить через мясорубку. Перец почистить от семян и плодоножек, нарезать длинными полосками.

2. Томатную массу вылить в кастрюлю и довести до кипения. Помешивая, добавить, соль, сахар и масло. Положить перец и варить 15-20 минут после закипания. Влить уксус, перемешать

3. Горячее лечо разложить по чистым банкам, закрыть крышками. Поставить банки вверх дном до остывания. Украинская кухня: рецепт настоящего киевского торта © Public domain



Солянка

Этот суп неспроста прозвали «сборная солянка» — в советские времена его готовили из любых колбасных изделий, оставшихся после праздников, ведь в эпоху дефицита всё самое вкусное старались оставить на особый день.

500 г говядины

400 г картофеля

200 г вареной колбасы

200 г копчёной колбасы

4 солёных огурца

1 луковица

1 морковка

2 ст. ложки томатной пасты

2 ст. ложки растительного масла

лавровый лист

соль, перец по вкусу

3 ломтика лимона

Приготовление:

Говядину залить холодной водой и варить бульон до готовности мяса. Тем временем подготовить продукты для зажарки: нарезать оба вида колбасы, огурцы брусочками, лук — мелкими кубиками (если не любите жареный лук, можно добавить целую луковицу вместе с говядиной в бульон, а потом выбросить её), морковь натереть на тёрке. Все ингредиенты обжарить на растительном масле на среднем огне, помешивая, около 5-7 минут. Потом положить томатную пасту и тушить ещё 2 минуты. Украинская кухня: готовим ароматный капустняк © Фото: domrecept.ru Готовую говядину вынуть из кастрюли и нарезать брусками. В бульон положить нарезанный средними кубиками картофель и довести до полуготовности, добавить зажарку, лавровый лист, соль, перец и томить 10 минут после закипания. Выключить плиту. Лимон можно добавить либо в кастрюлю, либо в тарелки при подаче.



Шашлык

Основными ингредиентами маринада для шашлыка в советские времена были лук и уксус, которые делали мясо мягким и сочным, за счёт чего соус был не нужен.

Классический рецепт советского шашлыка:

2,5 кг свиной шеи

1,5 кг лука

6%-ный уксус

соль, перец — по вкусу Политическая кухня: рецепт шашлыка, который высоко оценил Путин © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Приготовление:

Нарезать мясо средними кусочками, посолить и поперчить. Лук, нарезанный кольцами или полукольцами, выложить на дно кастрюли, слегка посолить и поперчить, добавить немного уксуса и слегка прижать. Далее выкладывать слоями мясо и лук (последним должен быть лук). Накрыть кастрюлю, положить груз, чтобы масса пустила сок, убрать на ночь в холодильник. Жарить шашлык на тлеющих угольках примерно 15-20 минут.

Обед, как у канцлера Германии, готов!