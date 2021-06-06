О Советском Союзе председатель немецкого правительства знает не понаслышке. Ангела Меркель родилась в Гамбурге, но все её детство прошло в ГДР. Как и остальные школьники Восточной Германии, в качестве иностранного языка изучала русский и оказалась очень способной ученицей: Меркель побеждала на олимпиадах всех уровней, в частности, она трёхкратная чемпионка ГДР по знанию русского языка, в детстве и юности политик нередко посещала СССР, где выигрывала олимпиады, а языковую практику проходила в Донецке.

Политическая кухня: как приготовить дома любимое блюдо Зеленского
Политическая кухня: как приготовить дома любимое блюдо Зеленского
© president.gov.ua

В 2010 году в интервью берлинскому еженедельнику SUPERillu канцлер ФРГ рассказала о своих «советских» привычках: помимо закупок впрок Меркель дома ест такие хорошо известные всем жителям СССР блюда, как солянка, шашлык и лечо.

Лечо

 

  • 2 кг помидоров
  • 2 кг болгарского перца
  • 200 г сахара
  • 2 ч. л. соли
  • 150 мл растительного масла

 

 

  • 50 мл уксуса 9%

 

Приготовление:

1. Порезанные помидоры пропустить через мясорубку. Перец почистить от семян и плодоножек, нарезать длинными полосками.

2. Томатную массу вылить в кастрюлю и довести до кипения. Помешивая, добавить, соль, сахар и масло. Положить перец и варить 15-20 минут после закипания. Влить уксус, перемешать

3. Горячее лечо разложить по чистым банкам, закрыть крышками. Поставить банки вверх дном до остывания.

Украинская кухня: рецепт настоящего киевского торта
Украинская кухня: рецепт настоящего киевского торта
© Public domain


Солянка

Этот суп неспроста прозвали «сборная солянка» — в советские времена его готовили из любых колбасных изделий, оставшихся после праздников, ведь в эпоху дефицита всё самое вкусное старались оставить на особый день.

 

  • 500 г говядины
  • 400 г картофеля
  • 200 г вареной колбасы
  • 200 г копчёной колбасы
  • 4 солёных огурца
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 2 ст. ложки томатной пасты
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • лавровый лист
  • соль, перец по вкусу
  • 3 ломтика лимона

 

Приготовление:

 

  1. Говядину залить холодной водой и варить бульон до готовности мяса.
  2. Тем временем подготовить продукты для зажарки: нарезать оба вида колбасы, огурцы брусочками, лук — мелкими кубиками (если не любите жареный лук, можно добавить целую луковицу вместе с говядиной в бульон, а потом выбросить её), морковь натереть на тёрке.
  3. Все ингредиенты обжарить на растительном масле на среднем огне, помешивая, около 5-7 минут. Потом положить томатную пасту и тушить ещё 2 минуты.
    Украинская кухня: готовим ароматный капустняк
    Украинская кухня: готовим ароматный капустняк
    © Фото: domrecept.ru
  4. Готовую говядину вынуть из кастрюли и нарезать брусками.
  5. В бульон положить нарезанный средними кубиками картофель и довести до полуготовности, добавить зажарку, лавровый лист, соль, перец и томить 10 минут после закипания.
  6. Выключить плиту. Лимон можно добавить либо в кастрюлю, либо в тарелки при подаче.

 


Шашлык

Основными ингредиентами маринада для шашлыка в советские времена были лук и уксус, которые делали мясо мягким и сочным, за счёт чего соус был не нужен.

Классический рецепт советского шашлыка:

2,5 кг свиной шеи

1,5 кг лука

6%-ный уксус

соль, перец — по вкусу

Политическая кухня: рецепт шашлыка, который высоко оценил Путин
Политическая кухня: рецепт шашлыка, который высоко оценил Путин
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Приготовление:

 

  1. Нарезать мясо средними кусочками, посолить и поперчить.
  2. Лук, нарезанный кольцами или полукольцами, выложить на дно кастрюли, слегка посолить и поперчить, добавить немного уксуса и слегка прижать.
  3. Далее выкладывать слоями мясо и лук (последним должен быть лук).
  4. Накрыть кастрюлю, положить груз, чтобы масса пустила сок, убрать на ночь в холодильник.
  5. Жарить шашлык на тлеющих угольках примерно 15-20 минут.

Обед, как у канцлера Германии, готов!

 