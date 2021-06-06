О Советском Союзе председатель немецкого правительства знает не понаслышке. Ангела Меркель родилась в Гамбурге, но все её детство прошло в ГДР. Как и остальные школьники Восточной Германии, в качестве иностранного языка изучала русский и оказалась очень способной ученицей: Меркель побеждала на олимпиадах всех уровней, в частности, она трёхкратная чемпионка ГДР по знанию русского языка, в детстве и юности политик нередко посещала СССР, где выигрывала олимпиады, а языковую практику проходила в Донецке.
В 2010 году в интервью берлинскому еженедельнику SUPERillu канцлер ФРГ рассказала о своих «советских» привычках: помимо закупок впрок Меркель дома ест такие хорошо известные всем жителям СССР блюда, как солянка, шашлык и лечо.
Лечо
- 2 кг помидоров
- 2 кг болгарского перца
- 200 г сахара
- 2 ч. л. соли
- 150 мл растительного масла
- 50 мл уксуса 9%
Приготовление:
1. Порезанные помидоры пропустить через мясорубку. Перец почистить от семян и плодоножек, нарезать длинными полосками.
2. Томатную массу вылить в кастрюлю и довести до кипения. Помешивая, добавить, соль, сахар и масло. Положить перец и варить 15-20 минут после закипания. Влить уксус, перемешать
3. Горячее лечо разложить по чистым банкам, закрыть крышками. Поставить банки вверх дном до остывания.
Солянка
Этот суп неспроста прозвали «сборная солянка» — в советские времена его готовили из любых колбасных изделий, оставшихся после праздников, ведь в эпоху дефицита всё самое вкусное старались оставить на особый день.
- 500 г говядины
- 400 г картофеля
- 200 г вареной колбасы
- 200 г копчёной колбасы
- 4 солёных огурца
- 1 луковица
- 1 морковка
- 2 ст. ложки томатной пасты
- 2 ст. ложки растительного масла
- лавровый лист
- соль, перец по вкусу
- 3 ломтика лимона
Приготовление:
- Говядину залить холодной водой и варить бульон до готовности мяса.
- Тем временем подготовить продукты для зажарки: нарезать оба вида колбасы, огурцы брусочками, лук — мелкими кубиками (если не любите жареный лук, можно добавить целую луковицу вместе с говядиной в бульон, а потом выбросить её), морковь натереть на тёрке.
- Все ингредиенты обжарить на растительном масле на среднем огне, помешивая, около 5-7 минут. Потом положить томатную пасту и тушить ещё 2 минуты.
- Готовую говядину вынуть из кастрюли и нарезать брусками.
- В бульон положить нарезанный средними кубиками картофель и довести до полуготовности, добавить зажарку, лавровый лист, соль, перец и томить 10 минут после закипания.
- Выключить плиту. Лимон можно добавить либо в кастрюлю, либо в тарелки при подаче.
Шашлык
Основными ингредиентами маринада для шашлыка в советские времена были лук и уксус, которые делали мясо мягким и сочным, за счёт чего соус был не нужен.
Классический рецепт советского шашлыка:
2,5 кг свиной шеи
1,5 кг лука
6%-ный уксус
соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать мясо средними кусочками, посолить и поперчить.
- Лук, нарезанный кольцами или полукольцами, выложить на дно кастрюли, слегка посолить и поперчить, добавить немного уксуса и слегка прижать.
- Далее выкладывать слоями мясо и лук (последним должен быть лук).
- Накрыть кастрюлю, положить груз, чтобы масса пустила сок, убрать на ночь в холодильник.
- Жарить шашлык на тлеющих угольках примерно 15-20 минут.
Обед, как у канцлера Германии, готов!