От одного запаха полендвицы можно сойти с ума: пряный, душистый и насыщенный, он ассоциируется с праздником и пышным застольем

Полендвицу готовят как на Западной Украине, так и в Польше и Белоруссии. Ее название происходит от польского слова polędwica (филейная часть животного), или lędźwie (поясница, бедра).

Украинская кухня: готовим ароматный капустняк © Фото: domrecept.ru

Современные хозяйки чаще покупают полендвицу в магазинах, так как на ее приготовление уходит уйма времени. Но хотя бы однажды ее стоит приготовить своими руками, чтобы сделать все по своему вкусу.

Во многих семьях полендвицу подают на праздники, в частности на Рождество и Пасху. Кроме того, она отлично подходит в качестве закуски к алкоголю.

Для приготовления полендвицы вам понадобятся:

- свиное филе (мышца, идущая вдоль позвоночника) — 950 грамм;

- соль — 2 ст. ложки;

- сахар — 1 ст. ложка;

- чеснок — 5 зубчиков;

- черный молотый перец — по вкусу;

- лавровый лист — 2 штуки;

- тмин — 1 ч. ложка.

Хорошо просолите филе и поставьте его под гнет, чтобы из него ушла лишняя жидкость. Можно приспособить для этого банку с водой или тяжелый камень и тарелку.

Украинская кухня: рецепт ароматной буженины © Фото: 1000.menu

Достаньте филе, оботрите бумажным полотенцем. Натрите пропущенным через пресс чесноком и измельченным лавровым листом. Посыпьте со всех сторон молотым черным перцем, молотым тмином и несколькими щепотками соли.

Положите филе на край марли, сложенной вдвое. Заверните филе по типу рулета, завернув бока, и обвяжите веревкой. На одном конце сделайте петлю и подвесьте полендвицу подсыхать. Срок сушки зависит от размера филе и условий сушки (температура, влажность, проветриваемость помещения). Процесс может занять от 3 до 7 дней. Также срок зависит от личных предпочтений — кто-то любит более сухую полендвицу, что-то более мягкую.

Готовое блюдо заверните в пергамент и уберите в холодильник. Для подачи нарежьте тонкими ломтиками.

Приятного аппетита!