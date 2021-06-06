Полендвицу готовят как на Западной Украине, так и в Польше и Белоруссии. Ее название происходит от польского слова polędwica (филейная часть животного), или lędźwie (поясница, бедра).
Технология приготовления проста: свиное филе просаливается, просушивается, обваливается в пряностях и провяливается. Иногда полендвицу маринуют в квасе, а еще — засовывают в специальную кишку.
Современные хозяйки чаще покупают полендвицу в магазинах, так как на ее приготовление уходит уйма времени. Но хотя бы однажды ее стоит приготовить своими руками, чтобы сделать все по своему вкусу.
Во многих семьях полендвицу подают на праздники, в частности на Рождество и Пасху. Кроме того, она отлично подходит в качестве закуски к алкоголю.
Для приготовления полендвицы вам понадобятся:
- свиное филе (мышца, идущая вдоль позвоночника) — 950 грамм;
- соль — 2 ст. ложки;
- сахар — 1 ст. ложка;
- чеснок — 5 зубчиков;
- черный молотый перец — по вкусу;
- лавровый лист — 2 штуки;
- тмин — 1 ч. ложка.
Хорошо просолите филе и поставьте его под гнет, чтобы из него ушла лишняя жидкость. Можно приспособить для этого банку с водой или тяжелый камень и тарелку.
В таком состоянии, прикрыв тканью, выдержите филе трое суток при комнатной температуре (летом лучше выбрать место попрохладнее). Раз в сутки переворачивайте.
Достаньте филе, оботрите бумажным полотенцем. Натрите пропущенным через пресс чесноком и измельченным лавровым листом. Посыпьте со всех сторон молотым черным перцем, молотым тмином и несколькими щепотками соли.
Положите филе на край марли, сложенной вдвое. Заверните филе по типу рулета, завернув бока, и обвяжите веревкой. На одном конце сделайте петлю и подвесьте полендвицу подсыхать. Срок сушки зависит от размера филе и условий сушки (температура, влажность, проветриваемость помещения). Процесс может занять от 3 до 7 дней. Также срок зависит от личных предпочтений — кто-то любит более сухую полендвицу, что-то более мягкую.
Готовое блюдо заверните в пергамент и уберите в холодильник. Для подачи нарежьте тонкими ломтиками.
Приятного аппетита!