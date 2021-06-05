На заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, которое прошло в Хмельницком, Зеленский пообещал главам общин имущество и деньги, явно рассчитывая на их лояльность и поддержку

«Роко-католики» в Резиденции православных митрополитов

Рок-фестиваль «Обнова-фест», который с 2008 года проводит в Черновцах общество украинских студентов-католиков «Обнова», в нынешнем году превратился в настоящую акцию прозелитизма, то есть попытки обратить других в свою веру. Во-первых, мероприятие прошло в воскресенье, 30 мая, в комплексе бывшей резиденции православных митрополитов Буковины и Далмации. Нныне в нём находятся центральные корпуса Черновицкого национального университета (ЧНУ), и с конца 2011 года комплекс внесён в список памятников ЮНЕСКО. А во-вторых, главным действующим лицом фестиваля стал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук.

Традиционно «Обнова-фест» проходила на весьма просторной территории Черновицкого областного музея архитектуры и быта на окраине города. Там, в окружении исторических буковинских и гуцульских хат и храмов, было достаточно места как для тысяч гостей, так и для сценического оборудования. Казалось бы, во время продолжающегося на Украине карантина и звучащих с каждого угла призывов «соблюдать социальную дистанцию», фестиваль следовало бы провести в привычном месте. Но греко-католики явно решили показать, кто в доме хозяин, и потребовали в своё распоряжение здания, которые традиционно ассоциируются с православием. Более того, если в минувшие годы фестиваль проходил в день празднования Святой Троицы по юлианскому календарю, то в 2021-м его приурочили к католической версии этого праздника.

На произошедшее не отреагировали не только все православные конфессии (хотя, к примеру, у Духовной Академии Православной церкви Украины есть договор о сотрудничестве с философско-теологическим факультетом ЧНУ), но также санитарно-эпидемиологическая служба. Хотя формально ограничения «жёлтой» карантинной зоны в 5 квадратных метров для участника любых массовых мероприятий в Черновицкой области продолжают действовать, никто их на фестивале не соблюдал, и ни один контролирующий орган или полиция за этим не следил.

Но самые неприятные последствия могут быть у молчания органов по охране культурного наследия. Как упомянуто выше, архитектурный комплекс бывшей Резиденции православных митрополитов в Черновцах внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и в этой организации пристально следят за использованием таких памятников. И когда во дворе одного из корпусов размещается сцена для выступления рок-коллективов типа «Мандры» и «Мотор'рола» со звуковым оборудованием в десятки киловатт, то это может закончиться не только трещинами стен исторического здания, но и проблемами со стороны ЮНЕСКО. Напомню, эта организация в 2013 году высказывала значительные претензии властям Львова, исторический центр которого включён в список ЮНЕСКО в 1998 году.

Владимир Зеленский подминает под себя местные власти

Во вторник, 1 июня, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что в ближайшее время планируется смена глав ряда областных государственных администраций (ОГА) в некоторых областях, поскольку «есть проблемы». «Мы действительно сменили большое количество глав администраций, где-то, не спорю, промахнулись… Сразу скажу — будут ещё замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов» — заявил Тимошенко.

Наибольший резонанс это заявление вызвало во Львовской области, где давно уже ходят упорные слухи об отставке главы ОГА Максима Козицкого. Хотя перед местными выборами он возглавил областную организацию президентской партии «Слуга народа», и в условиях тотально «порошенковского» региона смог даже получить для «слуг» место зампреда во Львовском областном совете, однако губернатором Львовщины в Киеве всё равно недовольны.

Вопрос был только в том, из какой среды попытаются подобрать ему сменщика, раз уж эксперимент с выходцем из бизнеса оказался неудачным. Похоже, 3 июня ответ на этот вопрос появился: на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое прошло в Хмельницком под председательством Владимира Зеленского, главой Палаты был избран мэр Львова Андрей Садовый. Позже в интервью львовским СМИ он заявил, что он не претендовал на этот пост, и не ожидал соответствующего предложения, но избрание выглядело срежиссированным заранее.

Выступая на заседании Конгресса, президент Украины анонсировал внесение изменений в Конституцию Украины относительно административно-территориального устройства, изменений в украинское законодательство о местном самоуправлении, а также в Бюджетный кодекс Украины, а также пообещал различные «плюшки» сидящим в зале и принимающим участие в формате видеоконференции представителям общин. В частности, речь шла о передаче им имущества, земли и части налоговых поступлений.

Глава Офиса президента Андрей Ермак конкретизировал: «Планируется увеличить нормативы зачисления НДФЛ в бюджеты сельских, поселковых, городских территориальных общин. А также расширение полномочий органов местного самоуправления по администрированию и контролю над уплатой местных налогов и сборов». Очевидно, что за это от глав общин потребуют как минимум политической лояльности, с прицелом на поддержку похода Владимира Зеленского на второй президентский срок.

Понятно, что Садовый вряд ли сменит ратушу на здание Львовской ОГА, но вполне может предложить президенту кандидатуру губернатора из рядов своей команды. При этом успешный опыт Садового в борьбе с депутатами горсовета вполне может быть распространён на всю Украину. Как написал в Facebook бывший депутат Львовского городского совета Владимир Гирняк, «Садовый стал первым воином в «крестовом походе» Зеленского на местные элиты, чинно присягнув, как вассал сеньору».

А как назначенные президентом чиновники будут решать вопросы с местными депутатами, продемонстрировала сессия Ровенского областного совета, прошедшая 4 июня. Депутаты, которые несколько месяцев отказывались выделить финансирование созданного губернатором Виталием Ковалём департамента гражданской защиты и здравоохранения — поскольку сделано это было ради «зачистки» старого департамента здравоохранения — без дискуссий проголосовали за выделение денег.

Более того, председатель Ровенского облсовета Сергей Кондрачук вынужден был снять с повестки дня обращение к Офису президента о коллапсе медицины в области — за него не набиралось голосов. Несколько ранее поддерживающих Кондрачука депутатов из фракций «Европейская солидарность», «За будущее» и «Свобода» неожиданно не прибыли на сессию.

У депутатки от «Свободы» нашли турецкий паспорт

На местных выборах осенью 2020 года в Тернополе одной из «звёзд биллбордов» была кандидат в депутаты Тернопольского городского совета от националистической партии «Свобода» Ольга Шахин. Как водится, она была «гражданским активистом», за неё в округе проголосовали более 600 избирателей. В горсовете Ольга Шахин возглавила постоянную комиссию по вопросам экономики, промышленности, транспорта и связи, контроля над использованием коммунального имущества, внешних связей и предпринимательской деятельности (сама депутат уже много лет является предпринимателем).

Особых претензий к работе госпожи Шахин до последнего времени не было, пока местные издания не обнародовали информацию о том, что у члена партии «профессиональных патриотов», кроме документа с трезубом, есть ещё и паспорт Турецкой республики. Более того, как следует из фото документа, турецкое гражданство она получила ещё в 2005 году — скорее всего, сделано это было ради удобства ведения бизнеса сразу в двух странах.

Пока никаких комментариев относительно ни от самой Шахин, ни от партии «Свобода» не прозвучало. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда у «свободовцев», на словах борющихся против двойного гражданства, обнаруживаются паспорта других стран. Так, на прошлогодних выборах у кандидата в мэры города Стрый от партии «Свобода» Бориса Юровича второй паспорт оказался и вовсе российским.

Гуцулы из трёх областей объединились ради западных денег

На днях Министерство развития общин и территорий Украины зарегистрировало договор о сотрудничестве 14 гуцульских общин, заключенный при поддержке программы ЕС «U-LEAD с Европой». Как сообщили в офисе программы, сам договор в конце мая подписали Богданская, Верховинская, Вижницкая, Ворохтянская, Зеленская, Коломыйская, Космачская, Косовская, Кутская, Поляницкая, Надворнянская, Раховская, Яремчанская и Ясинянская общины, то есть три закарпатские, десять прикарпатских и одна буковинская. Подписание состоялось в посёлке Ясиня на Закарпатье, который в 1918-1919 годах был столицей непризнанной Гуцульской республики.

Договор предусматривает создание сообщества «Гуцул Этнос» и нацелен на развитие туризма, сохранение гуцульских традиций, ремесел и промыслов. Следующим шагом в этом сотрудничестве будет создание рабочего органа, который будет заниматься реализацией проекта. Как отметили в «U-LEAD с Европой», сотрудничество громад может привести к созданию своеобразного бренда Гуцульщины, подготовке совместных туристических маршрутов, инвестиционных предложений. Кроме того, такой механизм сотрудничества добавляет бонусы во время разных конкурсов, как внутригосударственных, так и трансграничных.

Правда, никаких конкретных денег закарпатским, прикарпатским и буковинским гуцулам европейцы пока не обещают. Хотя программа «U-LEAD с Европой», созданная для поддержки возможностей украинских общин, совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией, все деньги уходят исключительно на содержание консультантов. С другой стороны, положительной является сама попытка объединить гуцульские общины разных областей Западной Украины, вернув Гуцульщину на карту Карпат. Кстати, в Австро-Венгрии гуцулы считались отдельным этносом, отличным от русинов, составлявших большинство населения Восточной Галичины, Северной Буковины и Подкарпатской Руси.