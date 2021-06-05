Наступило лето, и перед многими украинцами встал вопрос, где же отдохнуть. Одним из популярных морских курортов в стране является Бердянск. Тем, кто знаком с советским кинематографом, он дарит возможность очутиться в Саргассовом море, не покидая пределов Украины

В первый день лета в украинских Карпатах выпал снег и ударил мороз.

«По состоянию на 8:20 1 июня 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха —1°С», — сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В тот же день в то же время на другом конце Украины — в Бердянске — тоже было ненастно. Правда, по меркам тех краёв. Воздух в 8:20 прогрелся до 17°С и шёл дождь. Украинские Мальдивы и родина командира первого русского ледокола: что скрывает юг Николаевской области © commons.wikimedia.org, Vystorobskiy CC BY-SA 4.0

По иронии судьбы, днём ранее украинские СМИ распространили заявление директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды о необычайно жарком лете.

«Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным… Начиная с июня, а особенно июль и август — это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35°С, а в отдельные дни даже до 40°С, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет», — заявил Кульбида.

Если он прав, украинцам стоит озаботиться бронированием мест для отдыха уже сейчас. Одним из популярных курортов наверняка окажется Бердянск — город на берегу Азовского моря.

Любителям советского кино, а также фанатам русского рока и джаза этот город памятен особо. Именно там 34 года назад снимали мюзикл «Остров погибших кораблей», многие песни из которого распевают и сегодня.

Саргассово море у берегов Бердянска

«Остров погибших кораблей» — вольная экранизация одноименного романа Александра Беляева. Действие фильма начинается в Ленинграде, однако затем главный герой переносится на шестьдесят лет назад в Марсель. Там героя арестовывает американский сыщик, принимая за убийцу.

По пути из Франции в США их корабль тонет, но героям вместе с их попутчицей — дочерью миллиардера Вивиан — удаётся спастись. После плавания в гробу, троица оказывается на «Летучем голландце», который прибивает к дрейфующему в Саргассовом море острову затонувших кораблей, где и разворачиваются основные события.

Главные роли в фильме исполнили Лариса Белогурова, Гедиминас и Арунас Сторпирштисы, Николай Лавров, Константин Райкин и Наталья Лапина.

При этом тот же Райкин, которому в июле 1987 года исполнилось 37 лет, и Белогурова, которая была младше его на десять лет, поражали изумительной пластикой и техникой танца.

Во время исполнения песни «На острове» герой Райкина нырял с борта корабля в лазурное море. Сейчас этот отрывок из мюзикла можно найти на YouTube.

И в одном из комментариев рассказывается, что же на самом деле происходило во время съёмок фильма и где именно располагался остров погибших кораблей.

«Натурные съёмки, в частности, и этот отрывок, снимались на самом кончике Бердянской косы (Шпиль) в г. Бердянске. Я, тогда ещё молодой старший лейтенант пожарной охраны, был назначен руководством ответственным за противопожарную обстановку при съёмках фильма. Применялось много пиротехники и оружия. А в конце съёмок был грандиозный пожар, при котором сгорали все корабли. Мне был придан пожарный ЗИЛ-131 (АЦ-40 (131)). Другая машина туда, по пескам и лиманам, пройти не могла. Всё оборудование, в основном, доставляли катерами по морю. Артистов и массовку (5 руб. в день) тоже», — писал под видео в 2019 году пользователь YouTube Александр Камаев. Русская Атлантида, Меотийское болото и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Он рассказал, что ему удалось даже ознакомиться со сценарием. Как уверял Камаев, цензура многое выбросила из фильма.

«Очень много сцен, которые я лично видел при съёмке, в фильм не попали», — отмечал он.

Комментарии других бердянцев можно обнаружить и под остальными видео из фильма.

«Мне тогда десять лет было, когда этот фильм в моём родном Бердянске снимали. Как мы, коренные бердянцы тогда гордились», — писала в 2020 году под выложенной в YouTube второй серией фильма пользовательница Оксана Фрижова.

Фильм действительно снимали в Бердянске. Точнее — на Бердянской косе. Однако тех судов, на палубах которых танцевали Райкин и Белогубова уже нет. В девяностые — непростые годы и для Украины, и для России — суда порезали на металлолом. Видео, снятые несколько лет назад, свидетельствуют: для того чтобы найти «погибшие корабли» в этом месте, придётся потрудиться.

Наградой же за труды станут едва различимые силуэты в воде.

А тогда — в восьмидесятые — в этих местах даже ходил транспорт.

«Из этих мест я помню только кладбище кораблей, в детстве мы иногда приезжали сюда с друзьями покупаться и погулять. Я помню, как долго мы шли от конечной остановки автобуса на Дальней косе по песку и камышам до корабельных развалов. Сейчас от кладбища не осталось ничего, кроме парочки артефактов», — вспоминала в 2013 году в своём блоге украинка Татьяна Черемисина.

Она разговорилась с местной жительницей, которая выросла рядом с «островом погибших кораблей». Раньше неподалёку от этой части тогда ещё косы Большой Дзендзик (сейчас море размыло её часть, и это уже полноценный остров) находился рыбный цех, который принимал и перерабатывал свежевыловленную рыбу.

«Она помнит, как там стояли бараки и общежития при заводе, магазин, свободно паслись коровы, и иногда из города приезжал баркас, который отвозил людей в город и привозил какие-то товары», — отмечала блогер.

В общем, съёмочной группе «Острова погибших кораблей» удалось найти не столь отдалённое от цивилизации место.

Но работа кипела не только на побережье Азовского моря, но и в студиях звукозаписи.

Мощная музыка

Работа над «Островом погибших кораблей» объединила самых разных композиторов и исполнителей.

Автором всех песен фильма был Юрий Ряшенцев. А вот над музыкой работали такие мэтры, как Александр Зацепин, Давид Тухманов, Александр Басилая, Юрий Саульский, Владимир Давыденко, Георгий Гаранян и Владимир Чекасин.

И работали они в самых разных жанрах. Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм

Под стать композиторам подобрали и исполнителей.

Для фильма пели: признанный сегодня одним из «королей поп-музыки» Владимир Пресняков, «первый поющий советский диск-жокей» Сергей Минаев, королева джаза Лариса Долина, Элла Фидельман, которую сегодня называют «звездой русской Америки», Любовь Привина, позже ставшая Заслуженной артисткой Росси, а также вокалисты ВИА «Надежда» Нина Матвеева и Владимир Стёпин.

И, конечно же, не обошлось без ансамбля «Иверия», с которым один из двух режиссёров «Острова» — Евгений Гинзбург — работал ранее над фильмом «Весёлая хроника опасного путешествия».

Но, пожалуй, самым мощным был «рокерский десант».

Так, несколько песен в фильме, в том числе и финальную — «Романтика» — исполнил Николай Носков. В то время он пел в хард-роковой группе «Гран-при». После выхода фильма Стас Намин пригласил Носкова в группу «Парк Горького».

Во главе с Носковым и Наминым эта группа завоевала популярность не только советских, но и американских слушателей — её дебютный альбом Gorky Park попал в американские чарты, а песня Bang из этого альбома попала в топ-15 на американском MTV и продержалась там два месяца, добравшись до третьей строчки.

Ещё одним видным рокером, работавшим над «Островом погибших кораблей», был солист советской хэви-металл-группы «Магнит» Михаил Пахманов. Именно он спел несколько песен героя Райкина Шолома-Трепача. В том числе и самую трагичную из них — песню о жене.

Пахманов известен также участием в таких рок-группах, как «Кинематограф» и «Тайм-Аут».

Ещё одним классиком русского рока, работавшим над «Островом погибших кораблей», был такой выдающийся музыкант, как Павел Смеян. Любителям театра он известен своим участием в спектаклях театра «Ленком» «Тиль», «Люди и птицы», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и, конечно же, «Юнона и Авось».

К моменту съёмок «Острова» Смеян уже имел солидный опыт в кино: он исполнил песни для 14 картин, среди которых были мультфильмы («Пёс в сапогах»), мюзиклы «Трест, который лопнул» и «Мэри Поппинс, до свидания», и полнометражные фильмы.

А вот для поклонников рок-музыки он был известен как участник групп «Виктория», «Воскресение», «Рок-Ателье», «Фестиваль» и «СВ».

Уже после съемок Смеян был вокалистом в группах «Апостол» и «Чёрный кофе». Страна чудес: как москвичи и запорожец сочинили любимый мюзикл советских детей © commons.wikimedia.org, Rena Xiaxiu

В общем, меломанам «Остров погибших кораблей» точно придётся по вкусу.

Многие песни из фильма очень современно звучат и сегодня. Что неудивительно с учётом того, что над текстами и музыкой работали профессионалы.

Более того, некоторые песни оказались пророческими. Тогда в них подозревали антисоветчину. Но СССР нет вот же 30 лет. А песни актуальны.

«И вовсе не в обиде мы,

Что стран других не видели.

Ведь плохо всюду, где нас нет.

Где мы — там райский сад», — эти строки из песни «На острове» могут спеть жители всех стран, отгородившихся от других антикоронавирусными мерами.

А вот строками из другой песни — «Ничем не обладать» — можно описать сегодняшнюю жизнь во многих странах, чья экономика пострадала от пандемии или просто находится не в лучшем состоянии. В том числе и на Украине.

«В отсутствие одежды, в отсутствие еды,

Куда светлей надежды, куда ясней мечты», — пели островитяне.

Ну а пока в Бердянске не самая лучшая погода для пляжного отдыха. Но, если верить синоптикам, скоро всё изменится.