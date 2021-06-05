В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Подобные мероприятия всегда богаты на инсайды и громкие заявления первых лиц

Глава Крыма напомнил о квартире Зеленского на полуострове © REUTERS, Gleb Garanich Сергей Аксёнов озвучил очередную информационную бомбу, осколки которой непременно долетели до высших эшелонов украинской политики. По его словам, за годы нахождения полуострова в составе России силовики собирали информацию о крымском имуществе и бизнесе украинских чиновников. Материалов собрано достаточно, чтобы начать проверку по каждому отдельному факту.

Несмотря на это, личности борцов за независимость Украины, имеющих в российском Крыму свои бизнес-интересы, озвучены не будут. Во всяком случае пока. Обнародование данных может навредить работе силовиков.

Бизнесу можно выдохнуть

«Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле. Тем не менее, есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим», — заявил Аксёнов.

И всё же одного бенефициара элитной крымской недвижимости глава региона упомянул. Речь идёт о президенте Владимире Зеленском, чья супруга владеет дорогими апартаментами на Южном берегу.

«Господин Зеленский же имеет с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — отметил губернатор.

Успокоил Аксёнов и представителей украинского бизнеса, сообщив, что им в Крыму ничего не угрожает, за исключением радикальных националистов. Но если граждане Украины нарушили закон и в отношении них были возбуждены уголовные дела в РФ, ответственность может коснуться и их имущества.

«Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили», — добавил он.

Квартирка с видом на дворец

Янукович, Зеленский и иные. Кто лишится недвижимости в Крыму © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

В далёком 2013 году, когда Крым был в составе Украины, а доллар стоил 8 гривен, за элитные апартаменты в 130 квадратных метров семья комика Зеленского выложила 164 тысячи долларов. Кругленькую сумму получил бывший владелец трехкомнатной квартиры, экс-депутат Верховной Рады Александр Буряк.

Однако это не все затраты семьи Зеленских. Как говорил Аксёнов, задолженности по квартплате за апартаменты нет, что автоматически означает — семья президента Украины платит в российскую казну. По информации местной ТСЖ, за все годы, что Крым находится в составе РФ, элитная недвижимость у Чёрного моря уже обошлась президентскому карману в полмиллиона рублей.

Хозяин призрак и вечный ремонт

В апарткомплексе «Император» насчитывается 44 квартиры. Только 10 из них заселены постоянно, остальные владельцы бывают тут наскоками — летом во время сезона отпусков. Однако ни те, ни другие никогда не встретились с Зеленскими. Соседские отношения не сложились потому, что президент Украины не бывает в своей крымской резиденции. Наведывается ли в Ливадию супруга Елена — также неизвестно. В лицо первую леди Украины местные жители просто не знают.

Не исключено, что за имуществом Зеленских следит их доверенный представитель. Собственно, на полуострове это широко распространённая после 2014 года практика. Граждане Украины давно передали ключи и нотариальные права на свою крымскую недвижимость бывшим соседям — местным жителям с российскими паспортами. Последние следят за квадратными метрами хозяев с материка и сдают их в аренду отдыхающим, за что получают свой процент или фиксированную сумму «благодарности».

В пользу последнего говорит и тот факт, что в крымской квартире Зеленских продолжается ремонт. Недавно украинский журналист, сторонник «Антимайдана» Юрий Кот опубликовал в своём телеграм-канале уникальные фото «вечной стройки».

Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«За достоверность фото ручаюсь», — написал журналист.

Кот отмечает, что элитная недвижимость президента Украины оценивается в 47,5 миллиона рублей. По документам она оформлена на Елену. Однако украинский лидер недавно задекларировал крымскую квартиру, сильно занизив ее цену. Зеленский указал, что стоимость апартаментов — всего 1 миллион 310 тысяч гривен (что в рублях три с половиной миллиона).

Продавать апартаменты в Ливадии Зеленские не спешат. И вовсе не потому, что свято верят в идею возвращения Крыма под контроль Киева, а чисто из политических соображений. Оформить сделку — признать российскую юрисдикцию на полуострове. А делать это на фоне катастрофического падения рейтинга означает растерять последние оставшиеся очки, что никак не сопоставимо с планами Зеленского выдвинуть свою кандидатуру на повторный президентский срок в 2024 году.