Земельный вопрос стал серьёзным раздражителем для украинского общества. Противники открытия рынка земли предостерегают: продав землю, украинцы потеряют собственную страну

В четверг, 3 июня, Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению земельной реформы на предмет соответствия Основному закону. Представления ранее были поданы депутатами Верховной Рады от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Батькивщина».

У здания суда собрались противники открытия рынка земли. Однако КСУ не смог приступить к рассмотрению вопроса по существу из-за того, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий и судья КС Александр Касминин не смогли попасть на свои рабочие места. Рассмотрение перенесено на неопределённый срок.

Как заявила депутат Верховной Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Управление госохраны «по поручению президента» (Владимира Зеленского. — Ред.) силой не допустило этих двух судей, чтобы не допустить принятия Конституционным судом решения о неконституционности распродажи сельскохозяйственной земли. По оценке политика, в КСУ для такого решения «всё ж таки есть большинство», поэтому власть и препятствует законному рассмотрению вопроса. Рынок земли, суд и референдум. О будущем земельной реформы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Василий Нимченко относительно недопуска судей КС заявил, что такого в правовом поле быть не может и мировая практика таких примеров не содержит.

«По сути совершено преступление, когда ограничили статус судей, их правосубъектность и независимость при осуществлении конституционного правосудия по защите национальных интересов, прав и свобод граждан. И мы уже направили соответствующие обращения о совершении преступления в Офис генерального прокурора и Национальную полицию», — сказал Нимченко.

В свою очередь, Юлия Тимошенко предупредила: если власть будет действовать неконституционно, то «мы («Батькивщина». — Ред.) будем объединять народ и защищать национальные интересы на площадях» (эти её слова приводит пресс-служба партии).

Массовые акции уже начались. Пока это проба сил. Сторонники «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) 2 июня митинговали у Верховной Рады, протестуя против продажи земли.

Аграрии, приехавшие из разных городов и сёл страны, потребовали от депутатов Рады отменить закон, который разрешает продажу сельскохозяйственной земли. По словам участников акции протеста, перед рассмотрением закона в Раде «нужно было провести референдум, который обещал президент во время избирательной кампании».

Как сообщил на своей странице в соцсети депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, участники многотысячного митинга также призвали иностранных инвесторов «не покупать украинскую землю, т.к. после неминуемой смены власти неконституционный закон о земле будет отменен, а вся проданная иностранцам земля будет национализирована».

Выступая на митинге, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что борьба за украинскую землю продолжается и партия будет добиваться отмены так называемой земельной реформы. Земля на Украине стала товаром: между миллиардами долларов и опасностью потерять страну

По его словам, принятые властью законы открывают лазейку для скупки украинской земли транснациональными корпорациями, с которыми отечественный фермер не в силах будет конкурировать.

«Продолжается наша борьба за украинскую землю. Она началась, как только пришла сегодняшняя власть, и мы увидели первый законопроект, по которому можно было продать землю по 200 тыс. га в одни руки любому иностранцу. Финансовый ресурс иностранных компаний несоизмерим с тем, что имеют отечественные фермеры. И существует реальная опасность, что украинская земля попадет в руки транснациональных корпораций, а наши фермеры и аграрии её лишатся», — сказал Бойко, чьи слова приводит пресс-служба ОПЗЖ.

Политик также подчеркнул, что «фермер работает в селе, создает реальные рабочие места, на нём, собственно говоря, держится село».

«И если селяне останутся без земли, то село просто вымрет», — констатировал Бойко. Он напомнил, что, идя на выборы, власть обещала референдумы по чувствительным для людей вопросам, «а земля — это всегда был святой вопрос для украинского народа».

Политик сообщил, что фракция ОПЗЖ в связи с земельными законами сразу же обратилась с иском в Конституционный суд. Международная комиссия юристов осудила Зеленского из-за КСУ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«И мы не отступим в борьбе за украинскую землю, потому что это вопрос будущего нашей страны. И мы победим, потому что за нами миллионы людей, фермеры, каждый, кто живет и работает на родной земле», — подчеркнул сопредседатель ОПЗЖ.

А депутат Рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич отметил в эфире одного из телеканалов: акция у стен парламента доказывает, что ОПЗЖ — это «далеко не паркетная партия».

Действительно, перспектива распродажи земли может многих украинцев заставить выйти на активные протесты. Многотысячный митинг у Рады — это только начало, считает политолог Дмитрий Якубин. По его словам, страну в связи с вопросом земли может ожидать горячее в политическом смысле лето. Выступая в эфире «Первого Независимого», эксперт предположил, что нынешняя власть торопится протолкнуть земельную реформу, видя падение своих рейтингов.

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, в свою очередь, пояснил заинтересованность МВФ в открытии рынка земли в Украине. По его словам, кредиторы рассчитывают, что долги Украина будет отдавать землёй. Украинцы хотят прийти на «земельный референдум» — опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее инициаторы проведения референдума по вопросу о запрете продажи земли сдали в ЦИК документы, теперь комиссия должна принять решение в течение десяти дней. Инициативная группа была создана при поддержке партии «Батькивщина».

Выступая на брифинге у здания ЦИК, Юлия Тимошенко заявила, что если предотвратить открытие рынка земли с 1 июля не удастся и земельные законы вступят в силу, то это ощутят все украинцы, независимо от того, в селе они живут или в городе.

Политик предупредила: землю скупят иностранные корпорации, и государство уже не будет контролировать процесс землепользования. В результате украинцы лишатся не только земли и рабочих мест, но и органических продуктов, и даже чистой питьевой воды.