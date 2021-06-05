Вертута — это рулет из пресного вытяжного теста с начинкой, которая бывает как сладкой, так и соленой.
В одесскую кухню блюдо пришло из молдавской, что неудивительно, так как от Одессы до Кишенева рукой подать.
Секрет вкусной вертуты заключается в тесте — его нужно растягивать практически до прозрачности, тогда блюдо будет хрустящим. Для этого необходимо быть предельно аккуратным и следить за тем, чтобы в тесте не появлялись дырки.
В Одессе вертуту любят готовить с яблоками и изюмом на манер штруделя, но начинка, в общем-то, может быть любой: мясо, субпродукты, грибы, сыр, творог, ягоды.
Для приготовления вертуты вам понадобятся:
- яйцо — 1 штука;
- вода (теплая) — 100 мл;
- растительное масло —100 мг;
- пшеничная мука — 300 грамм;
- яблоко — 1 большое или 2 средних;
- изюм — 2 ст. ложки;
- сахар — 2 ст. ложки;
- корица — 1 ч. ложка;
- лимонный сок — 1 ст. ложка.
Взбейте яйцо с подсолнечным маслом, добавьте теплую воду и муку. Вымешайте однородное мягкое тесто, которое не липнет к рукам и столу. Накройте тесто и дайте ему «отдохнуть» 30-40 минут.
Чистим яблоко от кожуры и сердцевины, натираем на крупной терке. Сбрызгиваем его лимонным соком, чтобы не потемнело. Добавляем изюм, сахар и корицу. Желательно готовить начинку непосредственно перед формированием вертуты, чтобы яблоки не дали слишком много сока.
Делим тесто на 2-3 равные части и очень тонко раскатываем. Затем тесто нужно аккуратно растянуть, начиная от центра. Следите за тем, чтобы в нем не было дырок. Тесто можно выложить на ткань — тогда будет проще закручивать.
Выложите начинку и заверните тесто в рулет, а затем сформируйте из него улитку.
Выложите вертуты на пергаментную бумагу, посыпьте сахаром и корицей. Отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов, на 35-40 минут.
Подавать вертуту можно, присыпав сахарной пудрой и корицей, также можно украсить ягодами и листочками мяты.
Приятного аппетита!