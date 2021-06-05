Это довольно простое одесское блюдо требует сноровки и ловкости рук, но результат того стоит: вертуту по вкусовым качествам сравнивают с венским штруделем, а гости обычно очень быстро сметают ее со стола

Вертута — это рулет из пресного вытяжного теста с начинкой, которая бывает как сладкой, так и соленой.

В одесскую кухню блюдо пришло из молдавской, что неудивительно, так как от Одессы до Кишенева рукой подать.

Секрет вкусной вертуты заключается в тесте — его нужно растягивать практически до прозрачности, тогда блюдо будет хрустящим. Для этого необходимо быть предельно аккуратным и следить за тем, чтобы в тесте не появлялись дырки.

Одесская кухня: готовим форшмак © zernograd.com

Для приготовления вертуты вам понадобятся:

- яйцо — 1 штука;

- вода (теплая) — 100 мл;

- растительное масло —100 мг;

- пшеничная мука — 300 грамм;

- яблоко — 1 большое или 2 средних;

- изюм — 2 ст. ложки;

- сахар — 2 ст. ложки;

- корица — 1 ч. ложка;

- лимонный сок — 1 ст. ложка.

Взбейте яйцо с подсолнечным маслом, добавьте теплую воду и муку. Вымешайте однородное мягкое тесто, которое не липнет к рукам и столу. Накройте тесто и дайте ему «отдохнуть» 30-40 минут.

Чистим яблоко от кожуры и сердцевины, натираем на крупной терке. Сбрызгиваем его лимонным соком, чтобы не потемнело. Добавляем изюм, сахар и корицу. Желательно готовить начинку непосредственно перед формированием вертуты, чтобы яблоки не дали слишком много сока.

Украинская кухня: готовим гомбовцы со сливами © Фото: zernograd.com

Выложите начинку и заверните тесто в рулет, а затем сформируйте из него улитку.

Выложите вертуты на пергаментную бумагу, посыпьте сахаром и корицей. Отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов, на 35-40 минут.

Подавать вертуту можно, присыпав сахарной пудрой и корицей, также можно украсить ягодами и листочками мяты.

Приятного аппетита!