Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах, прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому, украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране

Парадокс Зеленского. Война с олигархами на Украине может закончиться бедой для страны

"Граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и только 5% — как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% — как "не плохую и не хорошую")", — свидетельствуют результаты опроса.

Вместе с тем эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года — в конце января — начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую", 2% — как "хорошую" или "очень хорошую", 26% — как "не плохую и не хорошую".

Отмечается, что несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как "очень" или "достаточно" плохой, 48% — как "не плохой и не хороший", 14% — как "хороший" или "очень хороший").

Так же как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%).

"Граждане не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (в соответствии 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах)", — отмечается в результатах опроса.

По данным Центра Разумкова, ожидания изменений в краткосрочной перспективе являются менее пессимистичными, чем в конце января — в начале февраля этого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи — 24%).

Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи — 32%.

Законопроект об олигархах внесен в Верховную Раду

Крах миллиардера Ахметова. Он готов избавиться от шахт и теплоэлектростанций Владимир Зеленский в среду, 2 июня, подал в Верховную Раду как неотложный проект закона, призванный ликвидировать олигархическую систему в стране. Текст законопроекта № 5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" был опубликован на сайте парламента днем позже.

Законопроект, чьи положения расписаны в 10 статьях и на 13 страницах, дает определения терминам "бенефициар", "СМИ", а также вводит понятия "контролер", "связанное лицо" и "олигарх". Эта юридическая деталь может позволить СНБО в будущем закрепить по предложению одного из членов Совета или Кабмина, НБУ, СБУ и АМКУ за одним из крупных бизнесменов статус "олигарх".

Исходя из текста документа (но прямо это не указано), олигархом могут назвать человека, который подпадает под три из четырех критериев:

1. принимает участие в политической жизни страны (финансирует политические партии, занимает политическую или руководящую должность в исполнительном органе власти);

2. влияет, или контролирует СМИ напрямую или через связанное лицо, или же передал СМИ лицу с плохой деловой репутацией (судимость, принадлежность к террористической организации, присутствие в международных санкционных списках и т.д.);

3. владеет компаниями с монопольным положением на общегосударственном товарном рынке Украины и "на протяжении одного года поддерживает или усиливает свое положение", даже если это природная монополия;

4. если подтвержденная стоимость активов превышает 2,27 млрд грн (около $83 млн).

Согласно проекту будущего закона, бизнесменам-олигархам будет запрещено финансировать на Украине работу политических партий, проводить закрытые встречи с политиками, чиновниками и сотрудниками ЗСУ или МВД, участвовать в приватизации больших государственных объектов.

Также они должны будут раскрыть свои активы и недвижимость, подав декларацию в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

О своих встречах или каких-либо контактах с олигархами (кроме публичных событий) чиновники должны будут сообщать в СНБО. На его сайте будет опубликован специальный реестр с именами "олигархов" и фактами их встреч с чиновниками и политиками.

Бизнесмену придется доказать СНБО, что он уже не подпадает как минимум под два признака "олигарха", которые обозначены в законопроекте, чтобы быть исключенным из этого реестра.

Как объяснили в пресс-службе Офиса президента, закон об олигархах будет действовать ограниченный срок — 10 лет с момента вступления в силу.

"Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране", — говорится в заявлении ОП.

Также там подчеркнули, что предложенный президентом законопроект никоим образом "не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха". И "лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти".

Прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому. Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада Украины в среду, 2 июня, приняла в первом чтении законопроект авторства Галины Третьяковой и других депутатов «Слуги народа» о реформе прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

В ходе доклада в сессионном зале Третьякова пояснила, почему предлагается отвязать прожиточный минимум от заработной платы.

«Это нужно затем, что когда Рада и бюджет хотят поднять прожиточный минимум, то одновременно поднимаются и заработные платы. Поэтому, когда мы поднимаем прожиточный минимум, растут зарплаты. У нас сегодня финансовая ловушка. Мы не можем увеличивать прожиточный минимум, поскольку есть такая привязка. Государство сегодня не может себе этого позволить», — сказала депутат.

То есть фактически предлагается, чтобы с ростом прожиточного минимума зарплаты не увеличивались. Реформа коснется системы оплаты труда как госслужащих, так и обычных граждан. По сути, нижнюю планку для зарплат обычных граждан «отвяжут» от прожиточного минимума.

Во-первых, после вступления в силу нового закона прожиточный минимум не будет применяться как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат.

Во-вторых, в Кодексе законов о труде предлагается убрать норму о том, что размер минимальной зарплаты не может быть ниже, чем размер прожиточного минимума (статья 95).

«Очень плохо»: украинцы оценили экономическую ситуацию в стране — опрос © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Вместо этого авторы законопроекта предлагают прописать, что минимальный должностной оклад (тарифная ставка) работников предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, устанавливается в размере не менее минимального размера должностного оклада, установленного на 1 января календарного года для соответствующих категорий работников.

Что касается небюджетной сферы, то минимальный оклад (тарифная ставка) или иная минимальная базовая величина в системах оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций определяются в размере не менее 50% минимальной заработной платы, определенной в соответствии с законом. Соответствующие изменения вносятся в Закон Украины «Об оплате труда».

Законопроектом предусмотрено изменить определение прожиточного минимума, установив, что это «приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу».

Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной годовой зарплате на Украине перед годом формирования государственного бюджета на следующие 12 месяцев. При этом должен учитываться прогнозный уровень инфляции текущего года.

Напомним, сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный — приближение его размера к фактическому значению сдерживает то, что к его величине привязаны более 180 различных видов выплат, заявили в Минсоцполитики. Ранее министр соцполитики Марина Лезебная говорила, что реальная сумма прожиточного минимума на Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. гривен (11,2-11,5 тыс. руб.).