Второй по важности темой было интервью Владимира Зеленского газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Оно явно отображает недовольство позицией США и Европы, которые не оказывают Украине ожидаемой поддержки.
Закон об олигархах
2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
В соответствии с законом олигархом является лицо, которое:
1) участвует в политической жизни;
2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;
3) является владельцем естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;
4) подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
На настоящий момент олигархами считаются люди, имеющие капитал в размере 2,27 млрд. гривен, что соответствует примерно $ 83 млн. По списку «Форбс» к числу олигархов могут быть отнесены свыше 100 бизнесменов (на сотом месте — владелец «Оболони» Александр Слободян, чей капитал оценивается в $ 125 млн.)
Выявленных олигархов включают в реестр решение СНБОУ.
Олигархам запрещается финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Первоначально предполагалось, что олигархам запрещено будет владеть СМИ, но в конечной версии проекта этой нормы нет.
Кроме того, олигархи обязаны будут подавать декларации, как это сейчас делают чиновники и депутаты, а госслужащие, которые с ними контактировали не публично должны будут подавать декларацию об этих контактах.
Закон действует 10 лет.
Попытка юридически унормировать оценочные суждения (а статус «олигарха» именно к ним относится) сама по себе выглядит довольно комично. Зато она создаёт исключительный простор для свободного псевдоюридического творчества.
Например, в законе не обозначены юридические последствия нарушения запретов на участие в приватизации и финансировании партий. Хотелось бы понять, какие будут санкции, и кто их будет принимать? Полагаем, что это лазейка для того, чтобы отменять регистрацию партий и результаты приватизационных конкурсов решениями СНБОУ. Почему нет?
Кроме того, более чем прозрачен намёк на то, что надо делиться. Тем более, что президент выступил с инициативой создания какого-то университета будущего… На него ведь деньги нужны.
Кто финансирует войну
2 июня прозвучали два заявления, которые ранее фигурировали только в качестве оценочных суждений журналистов и политологов.
Во-первых, Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами сказал следующее: «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от 3 миллиардов долларов в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию».
То есть по сей момент украинскую армию, которая 7 лет отражает «российскую агрессию», финансирует «агрессор».
Зеленский, конечно, врёт.
В 2020 году Украина получила за транзит российского газа не 2, а $ 3 млрд. Более того, в прошлом году «Нефтегаз Украины» вообще оказался убыточным — дефицит составил 1,8 млрд грн.
Таким образом украинская армия от транзита ничего не получает. Чего нельзя сказать о руководстве «Нефтегаза» и, очевидно, связанных с ним людях в руководстве страны.
Скорее всего, это способ Зеленского просить денег. Он намекает, что запуск СП-2 потребует дополнительного финансирования в размере тех самых трёх миллиардов (треть оборонного бюджета в 2021 году). Не корысти ради, а токомо на отражение «российской агрессии». Забавно, но хотя США отлично знают ситуацию в нефтегазовом секторе Украины, они могут пойти навстречу — антироссийская повестка обязывает.
Интересный момент — появилась информация о том, что «Нефтегаз Украины» не закупает запасов газа на зимний период.
Во-вторых, Дмитрий Козак в интервью «России 24» заявил, что «само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближённые к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России».
То есть «агрессию» со стороны России оплачивают украинские олигархи.
Россия, очевидно, не хочет что-либо менять, но изменения в российской экономической политике в отношении Украины напрашиваются. Особенно — на фоне признаний Протасевича относительно участия российских бизнесменов в попытке переворота в Белоруссии.
Интервью Зеленского «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
Интервью оказалось крайне интересным.
Зеленский совершенно правильно констатирует, что из-за Украины между ЕС и Россией возник кризис и из него надо как-то выходить.
Зеленский предлагает выход из кризиса («план Б»):
— принять Украину в НАТО;
— остановить строительство «Северного потока»;
— вернуть Донбасс и Крым.
Зеленский также предложил некий «сверхнормандский» формат: «Нормандский формат — именно о востоке Украины. Он не о Крыме, не о "трубе", не о гарантиях нашей безопасности, он не о членстве в НАТО или особом статусе партнёрства с НАТО».
Откуда появился этот план? Очевидно, это следствие того, что Зеленский отлично понимает, что проблема решается и решается в соответствии с «планом А». А он такой:
— «Северный поток» достраивается, а Украина теряет коррупционный навар;
— Крым де-факто остаётся в составе России — Европа его не признаёт, но санкции постепенно снимаются;
— Украину продолжают обязывать выполнять Минские соглашения (она их не выполняет, но это уже никого не волнует);
— Украина не будет членом НАТО.
В общем, Европа и Россия восстанавливают отношения, а Украина с её проблемами и фантомными болями исключается из этих процессов.
Кстати, недавно во влиятельном американском издании The National Interest появилась статья авторитетного политолога Тэда Карпентера с таким подходом: «настоящая Украина гораздо больше напоминает нелиберальные псевдодемократические системы, которые, как мы видим, складываются в России, Венгрии, Турции и других странах. Это безрассудство — относиться к Украине как к союзнику Соединенных Штатов. (…) Администрация Байдена должна как можно скорее отказаться от отношений с этим все более одиозным клиентским государством».
Законопроекты о нацизме
3 июня в Верховной Раде голосовались два законопроекта Максима Бужанского — о предотвращении героизации нацизма и о предотвращении антисемитизма.
Первый проект, уже неоднократно вносившийся в Раду предполагает запрет на использование нацистской символики, включая «ваффен СС» (то есть дивизии «Галичина»). При этом предполагалось внести уточняющие изменения в законы о декоммунизации, географических названиях и телерадиовещании.
Всего за него проголосовало 193 депутатов (против — 52). ОПЗЖ дала всего 15 голосов из 44, хотя Нестор Шуфрич однозначно выступил за. Против голосовали преимущественно «Европейская солидарность» (20 из 27, ни одного за) и «Голос» (16 из 20, ни одного за).
Нефракционная «свободовка» Оксана Савчук заявила, что бойцы «Галичины» — «это люди, которые отдавали свою жизнь за будущее Украины, боролись за каждого из нас. (…) Это настоящие герои Украины!». Владимир Вятрович: «единственное объяснение появления таких шедевров — это помощь государству-агрессору в попытках дискредитации Украины и поддержки русской лжи о том, что якобы в Украине героизируется нацизм».
В общем, российская пропаганда заявляет, что на Украине героизируется нацизм и для противодействия этому мы будем героизировать нацизм. Впрочем, против проекта выступило и Главное научно-экспертное управление, эксперты которого обратили внимание на то, что проект только конкретизирует более общие нормы украинского законодательства. Проблема тут не в праве, а в правоприменении.
Второй проект предполагал включение в украинское законодательство международно-признанных формулировок, касающихся антисемитизма.
Возражали представители ЕС и «Голоса». Вятрович: «автор продолжает использовать заголовки российских медиа в качестве названий к своим законопроектам».
Законопроект получил 252 голоса. ЕС и «Голос» в основном воздержались, ОПЗЖ дал 17 голосов.
Пассивность ОПЗЖ не очень понятна. В случае с антифашистским законопроектом 11 человек отсутствовало (что, в общем-то, можно понять), но 18 — не голосовали. Возможно причиной являются сложные отношения между партией и Бужанским.