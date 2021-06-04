Главной темой недели стало внесение в Раду президентского законопроекта об олигархах. Борьба с олигархами – важная тема повестки дня. Тем более, она активно навязывается США. Впрочем, по мнению многих наблюдателей, проект больше ориентирован на медийную раскрутку, чем на непосредственный эффект (он больше зависит от применения закона)

Второй по важности темой было интервью Владимира Зеленского газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Оно явно отображает недовольство позицией США и Европы, которые не оказывают Украине ожидаемой поддержки.

Закон об олигархах

2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

В соответствии с законом олигархом является лицо, которое:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является владельцем естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;

4) подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

На настоящий момент олигархами считаются люди, имеющие капитал в размере 2,27 млрд. гривен, что соответствует примерно $ 83 млн. По списку «Форбс» к числу олигархов могут быть отнесены свыше 100 бизнесменов (на сотом месте — владелец «Оболони» Александр Слободян, чей капитал оценивается в $ 125 млн.)

Выявленных олигархов включают в реестр решение СНБОУ.

Олигархам запрещается финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Первоначально предполагалось, что олигархам запрещено будет владеть СМИ, но в конечной версии проекта этой нормы нет.

Кроме того, олигархи обязаны будут подавать декларации, как это сейчас делают чиновники и депутаты, а госслужащие, которые с ними контактировали не публично должны будут подавать декларацию об этих контактах.

Закон действует 10 лет.

Попытка юридически унормировать оценочные суждения (а статус «олигарха» именно к ним относится) сама по себе выглядит довольно комично. Зато она создаёт исключительный простор для свободного псевдоюридического творчества.

Например, в законе не обозначены юридические последствия нарушения запретов на участие в приватизации и финансировании партий. Хотелось бы понять, какие будут санкции, и кто их будет принимать? Полагаем, что это лазейка для того, чтобы отменять регистрацию партий и результаты приватизационных конкурсов решениями СНБОУ. Почему нет?

Кроме того, более чем прозрачен намёк на то, что надо делиться. Тем более, что президент выступил с инициативой создания какого-то университета будущего… На него ведь деньги нужны.

Кто финансирует войну

2 июня прозвучали два заявления, которые ранее фигурировали только в качестве оценочных суждений журналистов и политологов.

Во-первых, Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами сказал следующее: «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от 3 миллиардов долларов в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию».

То есть по сей момент украинскую армию, которая 7 лет отражает «российскую агрессию», финансирует «агрессор».

Зеленский, конечно, врёт.

В 2020 году Украина получила за транзит российского газа не 2, а $ 3 млрд. Более того, в прошлом году «Нефтегаз Украины» вообще оказался убыточным — дефицит составил 1,8 млрд грн.

Таким образом украинская армия от транзита ничего не получает. Чего нельзя сказать о руководстве «Нефтегаза» и, очевидно, связанных с ним людях в руководстве страны.

Скорее всего, это способ Зеленского просить денег. Он намекает, что запуск СП-2 потребует дополнительного финансирования в размере тех самых трёх миллиардов (треть оборонного бюджета в 2021 году). Не корысти ради, а токомо на отражение «российской агрессии». Забавно, но хотя США отлично знают ситуацию в нефтегазовом секторе Украины, они могут пойти навстречу — антироссийская повестка обязывает.

Интересный момент — появилась информация о том, что «Нефтегаз Украины» не закупает запасов газа на зимний период.

Во-вторых, Дмитрий Козак в интервью «России 24» заявил, что «само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближённые к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России».

То есть «агрессию» со стороны России оплачивают украинские олигархи.

Россия, очевидно, не хочет что-либо менять, но изменения в российской экономической политике в отношении Украины напрашиваются. Особенно — на фоне признаний Протасевича относительно участия российских бизнесменов в попытке переворота в Белоруссии.

Интервью Зеленского «Frankfurter Allgemeine Zeitung»

Интервью оказалось крайне интересным.

Зеленский совершенно правильно констатирует, что из-за Украины между ЕС и Россией возник кризис и из него надо как-то выходить.

Зеленский предлагает выход из кризиса («план Б»):

— принять Украину в НАТО;

— остановить строительство «Северного потока»;

— вернуть Донбасс и Крым.

Зеленский также предложил некий «сверхнормандский» формат: «Нормандский формат — именно о востоке Украины. Он не о Крыме, не о "трубе", не о гарантиях нашей безопасности, он не о членстве в НАТО или особом статусе партнёрства с НАТО».

Откуда появился этот план? Очевидно, это следствие того, что Зеленский отлично понимает, что проблема решается и решается в соответствии с «планом А». А он такой:

— «Северный поток» достраивается, а Украина теряет коррупционный навар;

— Крым де-факто остаётся в составе России — Европа его не признаёт, но санкции постепенно снимаются;

— Украину продолжают обязывать выполнять Минские соглашения (она их не выполняет, но это уже никого не волнует);

— Украина не будет членом НАТО.

В общем, Европа и Россия восстанавливают отношения, а Украина с её проблемами и фантомными болями исключается из этих процессов.

Кстати, недавно во влиятельном американском издании The National Interest появилась статья авторитетного политолога Тэда Карпентера с таким подходом: «настоящая Украина гораздо больше напоминает нелиберальные псевдодемократические системы, которые, как мы видим, складываются в России, Венгрии, Турции и других странах. Это безрассудство — относиться к Украине как к союзнику Соединенных Штатов. (…) Администрация Байдена должна как можно скорее отказаться от отношений с этим все более одиозным клиентским государством».

Законопроекты о нацизме

3 июня в Верховной Раде голосовались два законопроекта Максима Бужанского — о предотвращении героизации нацизма и о предотвращении антисемитизма.

Первый проект, уже неоднократно вносившийся в Раду предполагает запрет на использование нацистской символики, включая «ваффен СС» (то есть дивизии «Галичина»). При этом предполагалось внести уточняющие изменения в законы о декоммунизации, географических названиях и телерадиовещании.

Всего за него проголосовало 193 депутатов (против — 52). ОПЗЖ дала всего 15 голосов из 44, хотя Нестор Шуфрич однозначно выступил за. Против голосовали преимущественно «Европейская солидарность» (20 из 27, ни одного за) и «Голос» (16 из 20, ни одного за).

Нефракционная «свободовка» Оксана Савчук заявила, что бойцы «Галичины» — «это люди, которые отдавали свою жизнь за будущее Украины, боролись за каждого из нас. (…) Это настоящие герои Украины!». Владимир Вятрович: «единственное объяснение появления таких шедевров — это помощь государству-агрессору в попытках дискредитации Украины и поддержки русской лжи о том, что якобы в Украине героизируется нацизм».

В общем, российская пропаганда заявляет, что на Украине героизируется нацизм и для противодействия этому мы будем героизировать нацизм. Впрочем, против проекта выступило и Главное научно-экспертное управление, эксперты которого обратили внимание на то, что проект только конкретизирует более общие нормы украинского законодательства. Проблема тут не в праве, а в правоприменении.

Второй проект предполагал включение в украинское законодательство международно-признанных формулировок, касающихся антисемитизма.

Возражали представители ЕС и «Голоса». Вятрович: «автор продолжает использовать заголовки российских медиа в качестве названий к своим законопроектам».

Законопроект получил 252 голоса. ЕС и «Голос» в основном воздержались, ОПЗЖ дал 17 голосов.

Пассивность ОПЗЖ не очень понятна. В случае с антифашистским законопроектом 11 человек отсутствовало (что, в общем-то, можно понять), но 18 — не голосовали. Возможно причиной являются сложные отношения между партией и Бужанским.