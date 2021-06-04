Строительство газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу после истечения контракта с «Газпромом» должен поступать норвежский газ, остановлено. Если урегулировать возникшие вопросы не удастся, планирующей закрыть все угольные шахты Польше не останется ничего, кроме как воспользоваться услугами «Северного потока-2»

Экология превыше политики

Около месяца назад польские власти объявили, что летом начнут прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe, который позиционируют как альтернативу «Северного потока-2». Однако теперь возник риск, что эти планы придётся изменить.

Датский оператор транспортной системы Energinet сообщил, что 31 мая Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал выданное ещё 12 июля 2019 года Управлением по охране окружающей среды разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Эксперт рассказал, от чего нервничает Польша, кроме как от «российской угрозы» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В чём причина такой резкой смены позиции экологов? В постановлении апелляционного совета говорится, что в разрешении агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры по защите животных, обитающих в районе прокладки трубопровода, в частности, мушловок (орешниковой сони), лесных мышовок и летучих мышей.

Сейчас Energinet совместно с властями Дании выясняют, как решение Апелляционного совета по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов, а это означает приостановку идущих полным ходом строительных работ, отразится на реализации проекта. Однако оператор польской сети газопроводов Gaz-System объявил, что строительство продолжится, несмотря на решение датского апелляционного суда.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач, комментируя новость об отзыве разрешения, сказал в эфире Польского радио: «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чём дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Это касается только фрагмента газопровода на территории Дании, 2 остальные участка остаются абсолютно в безопасности, вокруг них ничего не делается. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран. В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее. Рассчитываем на благосклонность датского правительства».

Впрочем, польские власти ничего не говорили, когда под предлогом угрозы окружающей среде немецкие экологи требовали остановить строительство «Северного потока-2». Организация Deutsche Umwelthilfe подала запрос в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода, поскольку, как утверждают её представители, влияние газопровода на экологию «не проверялось в предыдущем процессе утверждения». Ранее аналогичный запрос Deutsche Umwelthilfe ведомство отклонило.

Вице-премьер РФ, бывший министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что заявления немецких экологов связаны с политическими интересами, подчеркнув, что «Северный поток-2» строится по самым современным и экологичным технологиям. «По километру в день». Энергоэксперт Юшков о том, когда наконец достроят «Северный поток-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Если сравнивать, например, с украинской газотранспортной системой, которая ещё в советское время строилась, она же не модернизировалась даже после развала СССР, то там транспортировка газа гораздо менее экологична», — добавил Новак.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, заверил: газопровод не угрожает экологии, хотя утверждать будут обратное, но это не помешает планам по его достройке.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов уверен, что немецкие экологи сейчас пытаются набрать очки на такой хайповой теме, как «Северный поток-2», на фоне провала на выборах многих европейских «зелёных» партий. Депутат также обратил внимание, что даже Дания после многих разбирательств разрешила прокладку газопровода по своему континентальному шельфу.

«Я с коллегами как раз летал на северный форум, мы встречались и с экологами, и с парламентариями из Дании, и тогда было, скажем так, 50 на 50 (каким будет исход переговоров. — Ред.), — тогда как раз датские территориальные воды и являлись такой лакмусовой бумажкой, как отреагируют европейские законодатели. Тогда все документы буквально через лупу были просмотрены европейцами, и уж если бы там были какие-то нарушения или возможные отклонения, то мы бы точно не получили согласия датского парламента и Дании на продолжение работ», — сказал Черкасов. «Не американский». Марков о том, какой газ США пытаются навязать Германии © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Теперь Варшаве будет не до «Северного потоке-2». Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в неё попадешь», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Почему Baltic Pipe так важен для Польши?

Газопровод Baltic Pipe должен связать норвежские месторождения в Северном море с газотранспортной системой Польши через территорию Дании в Балтийском море. В реализации проекта оператор польской сети газопроводов Gaz-System отвечает за строительство морского участка по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы; датский оператор транспортной системы Energinet занимается строительством газокомпрессорной станции в Эвердрупе (на юге Дании), расширением внутренней системы транспортировки и подключением её к газопроводу Europipe II, пролегающему по дну Северного моря.

Завершить строительство планировалось к 1 октября 2022 года. Дата выбрана не случайно — 31 декабря 2022 года истекает срок действия контракта с «Газпромом» на поставку в Польшу российского газа. Варшава продлевать соглашение не собирается, более того, на протяжении нескольких лет готовит условия для отказа от топлива из РФ за счёт альтернативных источников, например, увеличения закупки сжиженного газа у США и Катара либо строительства газопровода Baltic Pipe. Без шансов. Почему польская альтернатива «Северному потоку — 2» обречена на провал © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 2019 году потребность Польши в газе составила 20 млрд кубометров:

более 9,7 млрд кубометров поставил «Газпром»;

менее 4 млрд кубометров обеспечила собственная добыча;

3,43 млрд кубометров пришлось на американский и катарский сжиженный газ, который поступил в Польшу после регазификации в терминале города Свиноуйсьце (в настоящее время ведутся работы по увеличению его пропускной способности с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров);

2,5 млрд кубометров польская нефтегазовая компания PGNiG закупила у своих европейских трейдеров — фактически это российский газ, поставленный «Газпромом» в Германию и Чехию.

По сути заменить прямые поставки «Газпрома» в Польшу планируется за счёт Baltic Pipe, мощность которого должна составить 10 млрд кубометров в год.

Этот газопровод польские власти позиционировали как альтернативу «Северному потоку-2».

«Непонятно, как вообще можно сравнивать Baltic Pipe и «Северный поток-2». Baltic Pipe — это труба, максимальная мощность которой может достигать только 10 млрд кубов, а «Северный поток-2» — это 55 млрд кубов. Кроме того, Baltic Pipe — это труба с очень ограниченной ресурсной базой. Она идёт из Норвегии, а там добыча газа не растёт и вскоре будет уменьшаться, потому что падает добыча на старых месторождениях, а новые не вводятся в эксплуатацию, не инвестируются, — норвежцы считают, что слишком низкие цены на европейском газовом рынке, чтобы новые месторождения разрабатывать.

Вообще стоит вопрос, чем заполнять этот Baltic Pipe, в отличие от «Северного потока-2», который имеет практически неограниченную ресурсную базу», — объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ищенко раскрыл план американцев по ликвидации «Северного потока – 2» © Скриншот из видео Украина.ру

Хорошо, если в конечном итоге Baltic Pipe сможет покрыть потребности самой Польши. О поставках газа в другие страны, как по «Северному потоку-2», речь не идёт.

Газ Польше жизненно необходим

Ситуация для Варшавы осложняется планами к 2050 году закрыть все угольные шахты и полностью отказаться от использования угля, который на сегодняшний день составляет основу энергетической системы Польши — на его долю приходится 65% (48% — на каменный и 17% — на бурый).

Эта мера обусловлена несколькими факторами: негативным влиянием на экологию, обязательством перед ЕС увеличить долю альтернативных источников энергии (сейчас она составляет 25%), высокой себестоимостью добычи угля из-за трат на разрешения по выбросам углекислого газа, сокращение запасов угля.

Власти республики осознают необходимость развития атомной энергетики, но решение этого вопроса длится с 1980-х годов, когда началось строительство первой в Польше АЭС, но после аварии на Чернобыльской АЭС от проекта отказались.

В октябре 2020 года Варшава подписала межправительственное соглашение с администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа на строительство АЭС компанией Westinghouse, первые реакторы которого планируется запустить в 2033 году. Помощь в реализации проекта после смены власти в Америке Польше предложила Франция. Однако против проекта выступает Германия — экспертиза, проведённая в январе 2021 года по запросу фракции «Зелёных» в Бундестаге, показала, что в случае аварии на польской АЭС, расположенной в нескольких сотнях километров от границы с ФРГ, до 1,8 млн жителей Германии, в частности, Берлина и Гамбурга, могут получить такую дозу облучения, при которой необходима эвакуация населения (более 20 миллизивертов).

Варшава напоминает, что была проведена стратегическая оценка воздействия ядерно-энергетической программы на окружающую среду, а в консультациях принимали участие немецкие специалисты, более того, по настоянию комитета ООН по осуществлению Конвенции Эспо (об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), Польша согласилась официально привлечь Германию к экологической оценке своей энергетической стратегии.

Не исключено, что разборки между партнёрами по ЕС могут задержать реализацию проекта по АЭС, и подобные примеры есть — в мае суд Евросоюза удовлетворил иск Чехии и обязал Польшу приостановить добычу угля на польской шахте «Туров» из-за загрязнения окружающей среды на польско-чешской границе, а также провоцировании перебоев водообеспечения фермеров Чехии. «Газпром» отказался от дополнительной прокачки газа через Украину © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На этом фоне резко возрастает потребность Польши в газе, что признаёт руководство республики. По оценке оператора польской сети газопроводов Gaz-System, в ближайшие 10 лет спрос на него в разные периоды увеличится от 50-100%.

«Резкий отказ от угля означал бы для Польши необходимость импорта газа, которого у нас недостаточно. В ситуации, когда других направлений не будет хватать, нам придётся импортировать немецкий газ, поставляемый в ЕС посредством «Северного потока — 2», что мы считаем недопустимым», — заявил заместитель министра климата Польши Яцек Оздоба.

Так что сейчас спасти Варшаву от «вражеского российского газа» могут только мушловки, лесные мышовки и летучие мыши. Если вопрос с их защитой будет решён, строительство Baltic Pipe возобновится, а если нет, то без «Северного потока-2» не обойтись.