В четверг, 3 июня, стало известно о возвращении на Украину бывшего народного депутата, члена фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Николая Левченко. В 2015 году на Украине Левченко объявили в розыск, но позже он выиграл дело у Украины в ЕСПЧ

О прибытии бывшего нардепа на Украину сообщил его адвокат Олег Курчин. Именно он 3 июня сообщил о том, что его бюро выиграло в Европейском суде по правам человека дело против Украины по иску Левченко. Согласно решению ЕСПЧ, государство должно выплатить экс-депутату €1,1 тыс. компенсации. Подручному Ахметова не место в Москве © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Позже, однако, Курчин удалил эту запись. Одной из причин этого стала бурная реакция многих украинцев на новость.

Резонансное возвращение

Представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский возвращению Левченко не обрадовался. Он обвиняет Левченко в соучастии сторонникам ДНР.

«Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия», — отметил Казанский.

А главный редактор издания «Новое время» Виталий Сыч заявил, что год тому назад Левченко отправил ему сообщение оскорбительного содержания.

«Шесть лет спустя, почти ровно год назад я получил следующее сообщение от бывшего регионала и секретаря Донецкого горсовета Николая Левченко. А сегодня узнал, что все уголовные дела против него закрыты и он вернулся в Украину. Неплохо мы за 7 лет продвинулись в судебной реформе и восстановлении справедливости, о чем и был Майдан», — отметил Сыч.

В сообщении, которое якобы послал ему Левченко, бывший народный депутат писал, что «имеет полно право при встрече плюнуть» в «тупую рожу» Сыча, вытереть о журналиста подошвы и использовать его рот вместо унитаза.

На Украине Левченко инкриминировали ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса — «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». Якобы Левченко позволял себе антиукраинские высказывания во время «Русской весны». Кроме того, ещё в 2014 году возглавлявший Службу безопасности Украины Валентин Наливайченко заявлял, что по отношению к Левченко расследуется уголовное дело по статье о сепаратизме.

Впрочем, и в России к Левченко относились довольно прохладно. Сам депутат неоднократно отмечал, что является противником ДНР и ЛНР, а события «Русской весны» прямо называл «мятежом». Доходило даже до перепалок в студиях федеральных каналов.

«Что ж вы ничего не сделали, когда вы своими задницами и своими голосами позволили провести преступные выборы, на которых легитимация власти в лице кровавого Порошенко дала провести войну?» — задавал вопросы Левченко ведущий Владимир Соловьев в 2015 году во время своей передачи на канале «Россия 1».

Впрочем, через год в эфире другого канала — «Первого» — Левченко призывал к укреплению связей с Россией.

В 2018 году накануне инаугурации Владимира Путина Левченко решил напомнить о себе. Он написал российскому президенту письмо.

«Убедительно прошу Вас способствовать скорейшей передаче спорных территорий ОРДЛО под контроль международных миротворческих сил для проведения выборов и для дальнейшей реинтеграции в Украину. В том числе и участка российско-украинской границы, чтобы снять все обвинения в поставках оружия и проникновения боевиков с территории РФ на территорию Донбасса. В конце концов, если Вы признаёте, что Донбасс это Украина, то будет логично контролировать совместную границу с представителями официальных властей», — гласило оно.

Позже журналист Александр Чаленко сообщил, что Левченко покинул Россию и направился в Черногорию — в Херцег-Нови, где у него есть недвижимость. Нашлась пропажа: Автор скандального письма к Путину обосновался в Черногории © CC BY-SA 4.0

Прошли годы, и, казалось, все о позабыли о бывшем регионале. Но новость от 3 июня снова заставила вспомнить о Левченко.

Токсичный актив

За несколько дней до возвращения Левченко на Украину в Киеве прошёл первый съезд новой политической партии «Украина — наш дом». На съезде делегаты утвердили программу и устав политсилы. Возглавил партию бывший министр инфраструктуры и бывший член Партии регионов Борис Колесников.

«Мы собрали самую сильную команду профессионалов для того, чтобы менять, перестраивать страну, а не встраиваться в систему. Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах», — заявил он, отметив, что к идее создания партии он шел почти 30 лет.

Бывшие однопартийцы Колесникова к созданию новой партии отнеслись скептически.

«Я слабо представляю, что Колесников делал партию самостоятельно. Ребята, наберите хотя бы 5%, а то, откусывая по 0,5%, вы практически дарите эти голоса Порошенко и власти. Поэтому определитесь — вы за Донбасс или за власть», — заявил ещё один бывший «регионал», народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич корреспонденту украинского издания «Вести». Передел оппозиционного электората. На Украине создали новую партию © Facebook, Борис Колесников

В ОПЗЖ посчитали, что за партией «Украина — наш дом» стоит олигарх Ринат Ахметов.

Левченко до Майдана отличался преданностью Ахметову. В своих выступлениях он подчас цитировал олигарха и в целом относился к нему с подчёркнутым уважением.

Однако с точки зрения партийного строительства Левченко — тот ещё актив. Да и сам Колесников относится к бывшему однопартийцу сдержанно.

В 2010 году, когда Левченко был секретарём Донецкого городского совета, вышел фильм немецкого режиссёра Якоба Пройса «Другой «Челси»: история из Донецка».

В мультипликационной заставке к фильму Левченко был представлен как «Коля из Донецка».

В фильме рассказывалось о донецком футбольном клубе «Шахтёр» и о его болельщиках. Одним из них и был Левченко. В одном из эпизодов фильма Левченко в рабочее время занимался отбором штор для своего особняка. В других откровенно высказывался по поводу политической борьбы в стране и роли в ней клуба Ахметова.

«Политически это также очень важно. И победы «Шахтёра» в поддержке Партии регионов», — заявлял Левченко.

На Украине фильм вызвал фурор.

«Стыдно ли мне? Мне не стыдно. Потому что я был искренним, я был честным. Я был такой, какой я есть. А за правду никогда не может быть стыдно. Стыдно может быть, когда человек лжет, когда он что-то пытается утаить <…> Я фактически в этом фильме заполнил декларацию о своих расходах. Я ничего не стеснялся, потому что я деньги свои заработал в честном бизнесе до того, как стал секретарем городского совета», — оправдывался после этого Левченко.

Он отметил, что ему стыдно за то, что на Украине «до сих пор есть такие рабочие места и такие условия труда, как показано в этом фильме, где работают шахтёры».

«Я буду работать 24 часа в сутки, чтобы через 5 лет, когда Якоб приедет в Донецк — если он захочет снять здесь снова фильм — чтобы он нашел самые плохие условия труда, которые здесь будут, и чтобы (даже если они будут самые плохие) там была высокая зарплата, чтобы там была безопасность, чтобы там были нормальные, достойные условия, чтобы человек трудился», — обещал Левченко в 2010 году.

Но не все однопартийцы поддержали Левченко. В 2011 году отвечая на вопрос тогда ещё журналиста Мустафы Найема, Колесников признался, что посоветовал Левченко оставить политику.

«Я сказал после этого [фильма] Левченко, что ему не стоит оставаться во власти, а лучше купить булочную и заниматься полезным делом. Хотя сам фильм я еще не успел посмотреть, пока только прочитал его описание», — заявил Колесников.

Но прошли годы. Сегодня Колесников создаёт политсилу. А Левченко возвращается на Украину.

А вот в его родном городе — Донецке — Левченко вряд ли ждут. К 2015 году Левченко обещал превратить этот город в место, где трудящиеся будут получать достойную зарплату. Но бездеятельность Партии регионов и её руководства стала одной из причин, по которой Донецк стал городом прифронтовым.