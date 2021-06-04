В четверг, 3 июня, украинское издание «Экономическая правда» сообщило: за последний год цены на недвижимость в новостройках (первичный рынок) в крупных городах Украины выросли на 4-18% в гривне и на 12% в долларовом эквиваленте

Рынок недвижимости Украины готовится к кризису © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

На вторичном рынке жилья тем временем роста цен не наблюдается, а есть даже небольшое падение — на 2%.

Положение дел на рынке недвижимости вызывает недоумение, учитывая обнищание большей части жителей самой бедной страны Европы, где более половины населения, по данным ООН, проживает ниже уровня бедности. Кроме того, за последние полтора года пандемия и карантин существенно снизили деловую активность и возможность украинцев заработать себе на хлеб насущный. Цены на еду, транспорт и коммунальные услуги тоже стабильно росли при стабильном курсе гривны в этот период. Население страны неуклонно сокращается, а наплыва мигрантов не наблюдается.

Почему же растут цены на недвижимость?

Строительные компании объясняют рост цен на «первичку» ростом цен на энергоресурсы, стройматериалы и инфляцией. Отдельные комментаторы объясняют рост цен увеличением сумм «откатов» чиновникам за разрешительные документы. Девелоперы объясняют данную тенденцию падением предложений на рынке жилья — строить стали меньше, соответственно, на немногих оставшихся объектах подняли цены, пользуясь отсутствием конкуренции.

В Ялте никак не могут продать бывшую квартиру Ротару © instagram.com

Стройки жилья «эконом-класса» практически все замерли.

Рост цен в данном случае не предполагает роста количества построенных и купленных квадратных метров жилья, а наоборот, существенное сокращение самого рынка. Если в стране 10 чиновников построили себе мраморные дворцы, а остальные граждане не приобрели никакого жилья, то средний уровень цены квадратного метра введенного в эксплуатацию жилья в этой стране будет гипервысоким.

Во многих странах рынок доступного жилья «эконом-класса» в существенной мере зависит от ипотеки. Конечно, для многих молодых семей это фактически кабальная зависимость от банка. Однако на Украине лишь 0,7% жилья приобретается в ипотеку. Основных причин низкой активности сразу две: нежелание банков выдавать такие кредиты из-за плохо регулируемого рынка недвижимости и нежелание покупателей брать на себя подобные финансовые обязательства из-за слишком высоких процентных ставок и нестабильности их нынешнего экономического положения.

Проще говоря, ни банки, ни потенциальные жильцы не уверены в завтрашнем дне.

В прошлом году президент Зеленский обещал украинским семьям дешевые ипотечные кредиты, «как в Европе». Однако его программа так и не взлетела. За три месяца действия президентской ипотечной программы был выдан всего 351 кредит.

«Основным тормозом является необходимость компенсации государственным учреждением части процентной ставки. Люди не верят государству. Существует вероятность, что финансирование по этой программе прекратится, и заемщикам придется платить рыночную ставку. Так уже было с программой молодежного кредитования», — говорит эксперт рынка недвижимости Денис Судилковский.

По словам эксперта, в текущем году цены на недвижимость возрастут еще на 20-25%. Но, надо полагать, опять же это произойдет преимущественно за счет элитного жилья. С другой стороны, подобные заявления со стороны девелоперов и агентств недвижимости (о подорожании и планируемом еще большем подорожании) являются частью манипуляционной маркетинговой стратегии, призванной стимулировать потенциального покупателя.

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По данным Нацбанка, в 2020 году покупательная способность украинцев снизилась на 40%, а на рынке недвижимости наблюдался отложенный спрос, и преимущественно он касался жилья «эконом-класса». Иными словами, украинцы хотели бы купить обычные дешевые квартиры, но пока не могут.

«Спрос на жилье в течение следующих двух лет вряд ли существенно возрастет. На него будут негативно воздействовать длительное снижение доходов населения и ухудшение потребительских настроений», — говорится в заявлении НБУ.

В итоге заявления об увеличении цен на первичном рынке недвижимости следует оценивать как данные о «средней температуре по палате»: рынок жилья для простых украинцев практически мертв, а рынок жилья для элиты — чересчур активен.

Для украинской элиты скупка недвижимости стала одним из распространенных способов «инвестирования» на будущее, как альтернатива депозитам, вкладам в иностранных банках и хранению валюты в домашних сейфах. Зачастую эти сделки оформляются на родственников или подставных лиц.

Приобретается такое жилье преимущественно для последующей сдачи в аренду в надежде на улучшение экономической обстановки, но в последние годы большинство из скупленных элитных новостроек стоят пустыми или полупустыми (зачастую даже без подключенных коммуникаций). В то же время тысячи обычных работников в украинской столице и других мегаполисах, покинувшие депрессивные села и провинциальные городки, ютятся зачастую вдесятером в съемной «однушке». Шансов приобрести в перспективе собственное жилье у них очень мало.

Подобные тенденции характерны для многих стран третьего мира, где наблюдается огромный разрыв между доходами сверхбогатых и основной массы населения.