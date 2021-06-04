В четверг, 3 июня, в Хмельницком состоялось заседание Палаты местных властей — одной из двух палат Конгресса местных и региональных советов. Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Для него Конгресс — важный инструмент в борьбе за укрепление власти

Ради участия в первом заседании Палаты Зеленский посетил Хмельницкий третий раз за этот год. Собрание состоялось в недостроенном Дворце спорта, который, как стало известно за четыре дня до этого, попал в список «25 спортивных магнитов Украины» и получил шанс на субвенцию из государственного бюджета.

«Это место, на мой взгляд, является символом двух важных вещей. Первое — что мы начали строить объекты, о которых во многих регионах не могло даже быть и речи и которым может позавидовать сегодня столица Украины. Второе, и также очень важная вещь, которую демонстрирует этот Дворец спорта, — это то, что мы с вами только на половине пути и мы с вами не имеем права останавливаться», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что и Дворец спорта в Хмельницком, и другие объекты большого строительства обязательно должны быть достроены и введены в эксплуатацию, и желательно вовремя.

Для этого, по словам Зеленского, и нужен Конгресс местных и региональных советов.

«Не все верили, что наш Конгресс заработает, и наше заседание лучший ответ всем скептикам», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский заверил, что внимательно относится к обращениям от людей на местах. Президент отметил, что не все обращения к нему доходят, но он «работает над этой проблемой», в т.ч. и над дисциплинарными вопросами. В Офисе Зеленского назвали «проблему Кличко» © Facebook, Віталій Кличко

Проводил заседание Палаты Кирилл Тимошенко — замглавы Офиса президента Украины, которого сегодня многие называют одним из серых кардиналов украинской политики.

На этом заседании избрали главу Палаты — мэра Львова Андрея Садового.

«Я благодарю за такое доверие. Думаю, это скорее доверие к общине города, которая имеет древние традиции Магдебургского права — с 1356 года. Но на самом деле это очень уважаемое собрание, и задачи очень серьёзные стоят. Я думаю, что должна быть ротационность главы и, наверное, какой-то испытательный срок, чтобы мы это предусмотрели. Мы все живые люди, и задачи стоят очень большие. Мы все должны вместе работать», — заявил сам Садовый перед тем, как его кандидатуру внёс на голосование Тимошенко.

Замглавы Офиса президента с мэром Львова согласился. И Садового избрали на пост главы Палаты с испытательным сроком в шесть месяцев. Заместителями выбрали мэра Житомира Сергея Сухомлина и мэра Днепра Бориса Филатова.

А вот мэр крупнейшего и важнейшего из украинских городов — Киева — на заседании Палаты никак себя не проявил — его в Хмельницком не было. И это неслучайно.

Противовес Киеву

Сам Тимошенко назвал идейным вдохновителем создания Конгресса местных и региональных советов главу Офиса президента Андрея Ермака. Конгресс был создан в феврале 2021 года на замену Совету развития общин и территорий при президенте Украины. Последний существовал с 2019 года. Кличко не исключил судебного иска против Зеленского © Facebook, Віталій Кличко

«Конгресс возглавляет президент Украины. Конгресс будет состоять из двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. Они самостоятельно будут избирать руководство и делегировать по три представителя от каждой палаты в Президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами страны», — описывал структуру нового органа в феврале 2021 года Ермак.

Накануне первого заседания Палаты местных властей источники издания Lb.ua в руководстве фракции «Слуга народа» сообщили, что Конгресс должен объединить разные ветви власти, что потребует большой работы.

Источники указали, что Конгресс является «площадкой при президенте», которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления.

Но этим деятельность Конгресса не исчерпывается.

Как отметили собеседники украинского издания, за счёт Конгресса «хотят сбалансировать Ассоциацию городов (её возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. — Ред.) и большие города».

«Это прообраз двухпалатного парламента. Такая идея есть в Офисе президента, меряют температуру рейтингами», — добавил один из источников.

Однако первое заседание Палаты местных властей показало, что о «балансе» больших городов речи не идёт. Ведь на заседании присутствовал мэр крупнейшего города Центральной Украины — Борис Филатов. Эксперт сказал, почему «слуги народа» сразу не убрали Кличко, и может ли он стать президентом © Facebook, Віталій Кличко

Да и сам Филатов во время своего выступления, посвящённого проблеме профтехучилищ, подчеркнул, что большие города могут помочь в решении ряда проблем.

«Только большие города могут поломать стереотип, что технические специальности — это что-то бесперспективное. Областные центры являются наибольшими работодателями. Они обладают мощными бюджетами и способны навести порядок с ПТУ», — указал Филатов, которого избрали заместителем Садового.

Таким образом, Конгресс местных и региональных советов по сути является даже не параллельным объединением глав больших городов, а задуман как более мощное и, главное, более эффективное благодаря связи с президентом и исполнительной властью объединение.

Что вряд ли будет по духу Кличко, отстранить которого от власти в Киеве пытаются вот уже не первый год.

Борьба обостряется

Весна и начало лета 2021 года ознаменовались для Кличко новыми проблемами. Накануне первого заседания Палаты региональных властей — 2 июня — сотрудники Киевской прокуратуры и Государственной фискальной службы провели обыски в офисе коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ).

Следственные действия прошли в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как утверждают материалы следствия, фиктивная частная компания в период 2019-2020 годов оказала ГИВЦ телекоммуникационные услуги на сумму более 10 млн грн. (более 27 млн руб. — Ред.).

Иными словами, коммунальное предприятие заплатило за услуги, которых не было.

Участникам схемы грозит штраф от 255 до 340 тысяч грн. (от 680 до 910 тыс. руб. — Ред.) с лишением права занимать должности, с конфискацией имущества.

Волна обысков в Киеве продолжается с мая. Следователи провели более 60 обысков в ряде коммунальных предприятий, а также в здании киевской мэрии, и начали более 10 уголовных производств. «Это моя вертикаль»: Зеленский прокомментировал ситуацию с Кличко © AP, Efrem Lukatsky

«Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налёты», — заявил Кличко 13 мая.

К тому времени следователи посетили Департамент земельных ресурсов и социальной политики Киевской городской государственной администрации, КП «Киевзеленстрой», «Спецжилфонд», «Киевавтодор», «Киевгорсвет», а также Киевский институт земельных отношений.

«Это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично! Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок», — отмечал тогда Кличко.

Теперь же Зеленский взялся за уменьшение количества сторонников Кличко среди мэров других городов. На этот раз власть использует не кнут, а пряник: мэрам, активно участвующим в деятельности Конгресса местных и региональных советов, будут помогать в решении их проблем на местах. И Тимошенко, и Ермак на первом заседании Палаты местных властей уже пообещали, что любое обращение в Офис президента от представителей местных властей не оставят без внимания. Достаточно лишь обратиться в офис Конгресса, который будет действовать при Офисе президента.

Чего-либо подобного Кличко предложить попросту не может. А это значит, что будущее у нынешнего киевского мэра может быть сложным.