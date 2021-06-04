Энергетический холдинг ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова готов продать все свои угольные шахты и тепловые электростанции. В компании делают ставку на развитие зеленой энергетики. Первыми «на выход» пойдут российские шахты

Компания ДТЭК, принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову, являясь крупнейшим в стране производителем электроэнергии, ориентируется на зеленую генерацию и "готова рассматривать продажу своих электростанций и угольных шахт".

"Мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт. Если у нас будет спрос на 10% портфеля станций и шахт, значит, продадим 10%. Если будет на 100%, значит, продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы наших сотрудников", — заявил глава ДТЭК Максим Тимченко в интервью «Экономической правде». Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Группа ДТЭК контролирует почти 80% тепловой генерации Украины и владеет акциями семи энергораспределительных компаний, через которые в 2021 году будет поставлено более 40% электричества. На сегодня ДТЭК принадлежит 1ГВт из 8ГВт зеленых мощностей на Украине.

Тимченко подчеркнул, что продажа шахт или ТЭС возможна только после разрешения от кредиторов. Речь идет именно о продаже отдельных теплоэлектростанций внутри энергокомпаний ДТЭК, а не энергокомпаний в целом. Аналогичный план в ДТЭК и по продаже шахт внутри угольных объединений.

Глава ДТЭК не назвал активы, которые хотят продать в первую очередь. При этом он заявил, что в ближайшее время хотят продать шахты ДТЭК в России. Если покупателей на эти активы не будет, ТЭС, как и шахты, будут закрывать:

речь об активах в Ростовской области. По словам Тимченко, в ближайшее время планируется продать шахту «Обуховская» (АО «ШУ "Обуховская"») и «Дальняя» (ОАО «Донской антрацит»). Известно, что уголь с этих шахт поставляется на экспорт, — это порядка 3,5 млн тонн угля.

О продаже российских активов в ДТЭК заявляли еще в 2016 году. Менеджмент ДТЭК пошёл на эту меру «с целью улучшения финансовой стабильности и обеспечения интересов кредиторов… взамен на перевод и снижение долга на сумму порядка 436 млн долларов». Олигарх Ахметов отреагировал на закон Зеленского о деолигархизации © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Убыточный и износившийся актив

В конце мая на Украине случилось беспрецедентное событие — Государственная налоговая служба опубликовала бухгалтерскую отчетность украинских компаний за 2020 год. База данных, которая раньше была недоступна широкой общественности, появилась в открытом доступе. В десятке самых убыточных предприятий оказались Шахтоуправление "Покровское" и «Павлоградуголь» Рината Ахметова.

"ДТЭК Павлоградуголь" в Днепропетровской области — это крупнейшее угледобывающее предприятие Украины. В его состав входит 10 шахт, две из которых ДТЭК планирует закрыть уже в нынешнем году.

Что касается ТЭС, действительно, более 90% (а именно 68 из 75) энергоблоков украинских теплоэлектростанций эксплуатируются сверх отведенного проектного срока. Шуфрич считает, что за новой партией Колесникова стоит Ахметов © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича / Перейти в фотобанк

"Техническое состояние оборудования, используемого в энергетике, приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности, приводит к необходимости внеплановых отключений потребителей от электро- и теплоснабжения", — отмечается в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Государственной инспекции энергетического надзора в 2019-2020 годах.

В результате количество технологических нарушений в отопительный сезон 2019-2020 годов выросло в 3,7 раза по сравнению с сезоном 2016-2017 годов — с 1353 до 4969 случаев.

"Многие блоки ТЭС закроются через 5-10 лет. А они уже дважды выработали свой ресурс. Они уже физически изношены. У нас самая молодая ТЭС построена в 1982 году. Если никто не купит, то мы будем их закрывать, как шахты. Вот в этом году мы закрыли две шахты, потому что был выработан их ресурс. Также и с тепловыми электростанциями", — заявил Тимченко.

Чемодан без ручки

Причина решения продать шахты и теплоэлектростанции проста. В текущих реалиях украинской экономики ситуация с этим «хозяйством» не очень радостная: есть проблемы и с углем, и с рынком электроэнергии. И если бы Ринат Ахметов знал, что всё так обернется, он изначально не покупал бы эти активы — на сегодня они оказались «чемоданом без ручки».

«Эти активы на сегодня не генерируют ту маржу, на которую изначально был расчет. На каком-то периоде времени генерировали, а потом ситуация поменялась. И поменялась где-то даже драматически. Никто, во-первых, не ожидал, что будет изъята ресурсная база Донбасса. Во-вторых, рынок электроэнергии заработал не так, как хотелось бы, он сейчас работает довольно неоднозначно. И по совокупности этих факторов ситуация драматически изменилась, и все это хозяйство не генерирует прибыли. Плюс у ДТЭК, который очень много занимал в последнее время, колоссальные долги», — сказал в комментарии Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Эксперт подчеркнул, что не случайно заявление о продаже прозвучало буквально сразу же после объявления о завершении реструктуризации почти всей задолженности компании "ДТЭК Энерго" перед кредиторами на общую сумму более $2 млрд.

«Как только они закончили реструктуризацию, сразу же заговорили о продаже. Эти события взаимосвязаны», — считает эксперт. Царев объяснил, почему Ахметов до сих пор верит в Яценюка и вкладывает в него деньги © Facebook, Арсеній Яценюк

Что касается возможных покупателей, то это, по мнению эксперта, чрезвычайно сложный вопрос — все будет зависеть от цены.

«Если, предположим, Ахметов решит «сбрасывать», то, конечно, покупатели найдутся. Если же захочет продавать, получив что-то существенное, то это может затянуться. Сейчас ситуация на рынке электроэнергии крайне сложная — долги, нестабильность рынка, несовершенство действующего закона о рынке. Весь этот комплекс факторов особого оптимизма не внушает. Поэтом найти покупателя за какую-то существенную цену будет крайне сложно. Если просто сбросить актив, то всегда найдутся покупатели-спекулянты. Но входит ли это в планы Ахметова, что сейчас внутри компании и насколько им сейчас нужно это продавать, сказать сложно. Ситуация может быть какая угодно», — пояснил Дмитрий Марунич.

Шахты в России — по дешевке

Эксперт отметил, что не случайно в первую очередь ДТЭК намерен продавать шахты, которые расположены в России. При этом он высказал предположение, что Ахметов особо не будет продавать украинские активы. Кроме Луганской ТЭС, которая оказалась никому не нужна. Эксперт сказал, какие партии сегодня финансируют Ахметов и Коломойский © РИА Новости,

«С российских шахт Ахметова уголь идет на Луганскую теплоэлектростанцию. И у них с этой ситуацией полный швах. Они видят, что на фоне не улучшающейся ситуации с Россией вся эта история потеряла практический смысл. Этот уголь пытаются везти на Луганскую ТЭС, которая работает с проблемами, были периоды, когда поставки угля туда вообще прекращались, потому она была вынуждена использовать газ. Поэтому ДТЭК в первую очередь будет сбрасывать эти активы — слишком сложно, масса политических рисков. Для чего это им сейчас? Дело в том, что всё строилось по одной стратегии, а теперь эта стратегия, мягко скажем, не актуальна, и нужно что-то делать. Насколько я понимаю, деньги, которые были заплачены в свое время, уже не вернуть, но можно хоть как-то минимизировать эти убытки», — сказал Дмитрий Марунич.

Эксперт считает, что в России покупатели на шахты Ахметова найдутся, но тому придется продавать их крайне дешево.

«Потенциальные покупатели понимают ситуацию, которая складывается, поэтому Ахметову придется сбрасывать шахты по дешевке, если он там ни с кем не договорится. И, похоже, что не договорится, поскольку у него сейчас там никаких особо сильных позиций нет, и лоббистов нет. Но ему нет смысла сохранять активы, в которых вообще нет смысла, поэтому уж лучше продать и хоть какие-то деньги за это получить», — подытожил Дмитрий Марунич.