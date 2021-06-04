Европейское агентство лекарственных средств разрешило применять американо-немецкий препарат производства компаний Pfizer/BioNTech для вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет

В странах ЕС начали прививать от COVID-19 детей в возрасте 12-15 лет

В минувшую пятницу, 28 мая, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применять американо-немецкий препарат производства компаний Pfizer/BioNTech для вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее представители Постоянной комиссии по вакцинации в Германии (Stiko) указали, что не готовы дать рекомендацию для массового использования этого препарата, поскольку данные о его безопасности еще весьма ограниченны. При этом лишь около половины немецких семей согласны на вакцинацию своих детей, а 40% отвергают детскую вакцинацию. Такие данные обнародовал социологический институт Civey накануне решения ЕМА. Вакцина есть, растворителя нет: Ляшко рассказал, когда вакцинируют педагогов © Facebook, Виктор Ляшко

Уже на следующий день, 29 мая, в Румынии начали делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech детям в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, в столице страны Бухаресте в одном из городских парков были размещены две мобильные прививочные станции, сотрудники которых начали вакцинировать желающих детей. Как сообщает румынский новостной портал Hotnews.ro, вакцинация производится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку.

Примечательно, что на такой шаг власти Румынии пошли, не дожидаясь официального утверждения Европейской комиссией (ЕК) разрешения, выданного ЕМА. Такое решение было принято ЕК только в понедельник, 31 мая. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своем Twitter. Таким образом, вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом, допущенным в ЕС для вакцинации подростков.

В Польше же вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 7 июня, сообщили власти этой страны. Сначала прививки будут делать в центрах вакцинации и у врачей, с сентября планируется проводить вакцинацию прямо в школах. Медицинский регулятор Израиля также одобрил применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 12-15 лет, и в стране намерены начать прививать подростков уже в эти выходные.

А премьер Франции Жан Кастекс отметил 31 мая, что на ближайшем заседании Совета безопасности под руководством президента страны будет обсуждаться также вопрос о вакцинации детей и подростков старше 12 лет. Риск тяжелых форм COVID-19 или смерти от заболевания в этой возрастной категории существенно ниже, чем у старших поколений, но вопрос о расширении вакцинации на детей ставится в связи с необходимостью достичь максимального показателя привитого населения для прекращения эпидемии коронавируса. Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом © REUTERS, Roman Baluk

Во Франции начали прививать всех взрослых без ограничений

С понедельника, 31 мая, во Франции всё взрослое население, без каких-либо исключений, получило право на прививку от COVID-19. Для французов старше 18 лет сняты все возрастные ограничения, которые на первых этапах кампании позволяли максимально обеспечить вакцинами приоритетные группы населения: людей старших поколений, медиков, соцработников, спасателей «скорой помощи», а также пациентов, имеющих серьезные или хронические заболевания, повышающие риск тяжелых форм COVID¬-19.

По оценке властей, теперь право на прививку получили 28 миллионов совершеннолетних французов, ещё не прошедших вакцинацию. Как минимум одну дозу вакцины во Франции уже получили почти 25,5 миллионов человек (почти 50% взрослого населения, или 38% всего населения страны). Полностью провакцинированы двумя дозами разрешенных препаратов почти 11 миллионов человек (более 20% взрослого населения).

Власти рассчитывают, что к 15 июня как минимум одну прививку сделают 30 миллионов французов. С 31 мая в стране планируют делать порядка полумиллиона прививок ежедневно. В июне ожидается и существенное увеличение поставок вакцин: Франция рассчитывает получить почти 77 миллионов доз (против 44,5 млн, полученных в мае). До конца лета во Франции планируют полностью провакцинировать порядка 70% взрослого населения.

На данный момент во Франции темпы вакцинации затормозились в приоритетной категории — среди пожилых людей. Как минимум одну прививку получили 80% французов старше 70 лет, а 62% из них провакцинированы полностью. В связи с этим на прошлой неделе французская Академия медицины выступила за введение «обязательной» вакцинации, полагая, что иначе до конца лета будет «очень трудно» обеспечить «коллективный иммунитет, достаточный для того, чтобы эпидемия была под контролем». Для этого, по оценке академиков, нужно провакцинировать 80% всего населения Франции, то есть 90% всех взрослых.

Изменить тенденцию пытаются и первые лица страны. Премьер-министр и глава Минздрава Франции вакцинированы уже давно, а 31 мая прививку от COVID-19 сделал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава республики призвал сограждан последовать его примеру, но не уточнил, каким препаратом воспользовался. Как известно, Макрон переболел COVID-19 в декабре 2020-го.

А двумя днями ранее вакцинировался от коронавируса и король Испании Фелипе VI. 53-летний глава государства получил прививку в связи с тем, что с мая в Мадриде начали вакцинировать жителей старше 50 лет (порядок вакцинации в стране зависит от возраста — от самых старших групп к младшим). Фелипе VI был вакцинирован «в месте и в то время, которые ему полагаются», отметили источники, не объявив, какая именно вакцина была введена монарху. «Не хочется об этом говорить». Скачко сказал, когда российская вакцина точно попадет на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов

Хроники вакцинации в России и в мире

Уже более 18 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19, заявил 2 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Сейчас активность населения возросла очень хорошо», — добавил он. При этом 1 июня в России началась вакцинация от коронавируса препаратом «КовиВак», разработанным Центром им. Чумакова. Первые три тысячи доз поступили в медицинские учреждения Москвы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. До этого в России населению были доступны только вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — также отечественного производства.

Администрация США активизировала усилия в кампании по вакцинации населения страны. Президент страны Джо Байден 2 июня объявил «национальный месячник действий», цель которого — добиться, чтобы ко Дню независимости 4 июля как минимум 70% взрослых жителей США получили первую прививку от коронавируса (в настоящее время этот показатель составляет 63%). Байден настоятельно призвал сограждан дать согласие на прививку, чтобы «избавиться от страха перед инфекцией».

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, 2 июня прививку от коронавируса получили почти 1,2 миллиона человек. Всего в стране по меньшей мере одной дозой вакцины привиты 37,1 миллиона человек (44,6% населения), а двумя дозами — 16,3 миллиона (19,6%). А в Великобритании по состоянию на 2 июня не менее одной прививки от коронавируса получили почти 75% взрослого населения, а обеими дозами вакцины привиты 48,9% взрослых британцев.

В Китае только за один день, 29 мая, было сделано 17,98 миллиона инъекций вакцин против COVID-19. Как сообщила Национальная комиссия здравоохранения, в общей сложности с начала эпидемии в стране сделано 620,97 миллиона прививок. При этом 1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вторую китайскую вакцину от коронавируса для экстренного применения людьми старше 18 лет — ¬ препарат Sinovac-CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Ранее ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm. Теперь в перечне вакцин, одобренных ВОЗ, числятся семь препаратов: два варианта вакцин от AstraZeneca, китайские Sinovac и Sinopharm, а также американские Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.

Страсти по «Спутнику V»

Замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев выразил надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское медицинское агентство (ЕМА) в ближайшие месяцы зарегистрируют вакцину от коронавируса «Спутник V». «Последний год мы интенсивнейшим образом общаемся со Всемирной организацией здравоохранения и с Европейским медицинским агентством на всех этапах до регистрации вакцины», — сказал чиновник на ПМЭФ-2021.

По словам замминистра, Россию посещали представители ЕМА и представители ВОЗ, параллельно с инспекциями производственных площадок проходили инспекции клинических исследований, а центр Гамалеи совместно с РФПИ завершает подготовку к международному регистрационному досье. «Я надеюсь, что в ближайшие месяцы соответствующие решения на платформах ВОЗ и ЕМА будут приняты», — добавил Глаголев.

Однако такие длительные сроки явно не устраивают потенциальных потребителей российской вакцины в Европе. Так, ещё 30 мая премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер потребовал от EMA скорейшей регистрации «Спутника V». По словам Зёдера, проверка экспертами EMA вакцины должна быть ускорена и не может замедляться «по идеологическим соображениям». Бавария после разрешения вакцины «Спутник V» на территории ЕС планирует закупить более 2,5 миллиона доз препарата. Однако немецкое издание Bild am Sonntag сообщило со ссылкой на источники в правительственных кругах, что решение о регистрации российской вакцины будет принято не ранее сентября.

При этом «Спутник V» зарегистрирован уже в двух странах Евросоюза, Венгрии и Словакии, — просто не по централизованной, а по национальной процедуре. В Венгрии российская вакцина используется с февраля, а в Словакии ней начнут прививать с 7 июня. С 1 июня в Словакии уже началась регистрация желающих вакцинироваться «Спутником V», который будет доступен в столице страны Братиславе и ещё семи словацких городах.

Венгрия же начала переговоры с Россией о производстве «Спутника V» у себя. Об этом 3 июня сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на своей странице в Facebook по итогам встречи в Санкт-Петербурге с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. А в интервью изданию «Известия» Сийярто отметил, что миллион граждан Венгрии уже вакцинирован «Спутником V». По информации агентства Bloomberg, Венгрия планирует начать производство российской вакцины на новом заводе с 2022 года.