Изменение позиции администрации президента США Джо Байдена по «Северному потоку-2» настолько беспокоит украинских политиков, что бывший президент страны Пётр Порошенко лично обратился к сенаторам из США с просьбой насчёт своего главного политического оппонента - нынешнего главы государства Владимира Зеленского

В Киев в рамках турне по Восточной Европе прибыла группа сенаторов из США — демократы Джин Шахин и Крис Мёрфи, а также республиканец Роб Портман — на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, депутатами Верховной Рады и представителями общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией на Украине. Украинский политолог назвал кандидата в президенты Украины, который нравится США © Facebook, Арсеній Яценюк

На личностях сенаторов-демократов стоит остановиться подробнее. Джин Шахин известна как один из самых ярых противников «Северного потока-2», совместно с коллегой-республиканцем Тедом Крузом выступала автором многих законопроектов об ужесточении санкций против участников проекта. Крис Мёрфи входил в число претендентов на должность госсекретаря в администрации президента США Джо Байдена. В 2019 году он попался на лжи: политик сообщил, что собирался поехать в Россию в составе делегации Конгресса на переговоры с официальными лицами, но ему отказали в визе, однако МИД РФ заявил, что, во-первых, за визой сенатор не обращался, во-вторых, он прекрасно знает, что включён в «стоп-лист» и въезд на территорию РФ ему запрещён за то, что был соавтором резолюции Сената, осуждающей «провокационные действия» России против украинских кораблей в Керченском проливе, и законопроекта о выделении Европе $1 млрд на финансирование энергетических проектов, чтобы «противостоять влиянию России».

Дайте нам оружие и санкции

На пресс-подходе по итогам переговоров с Зеленским и представителями правительства Украины 2 июня сенаторы рассказали, что для них организовали видеовключение из зоны боевых действий в Донбассе, в ходе которого о ситуации в регионе доложили главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак — из населённого пункта Орехово Луганской области, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец — из Песок Донецкой области, руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Сергей Салкуцан — из города Часов Яр Донецкой области. По словам Шахин, они получили чёткое понимание о происходящем в Донбассе и «данные о концентрации российских войск у границ Украины». Интересно, каким образом, если 22 апреля, то есть больше месяца назад, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении проверки боеготовности армии в Южном и Западном военным округах и возвращении войск в места дислокации? О чём, кстати, писали украинские СМИ в том числе. Козак рассказал, как Россия поддерживает Донбасс деньгами Порошенко и Яценюка © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Российские войска мерещатся украинским, американским и европейским политикам с самого начала войны в Донбассе, но британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший события в зоне конфликта, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН 2 июня, что посещал юго-восток Украины и своими глазами видел, что там происходит, — российских солдат в регионе нет.

«Мы получили чёткую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается украинская армия и люди в зоне боевых действий, и это нам даст дополнительные аргументы, чтобы по возвращении в США убедить продолжить предоставлять крайне необходимую помощь Украине», — добавила Шахин.

Эта фраза наверняка очень обрадовала Зеленского, который хоть и поблагодарил американскую сторону за оказываемую военную помощь, но выразил пожелание, чтобы она была больше. К тому же накануне в ответ на прозвучавшую от президента Украины претензию, что Берлин мог бы оказывать его стране военную помощь, но не делает этого, глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил, что Германия — крупнейший донор Украины — и так выделил ей с 2014 года на двусторонней основе €2 млрд на реализацию различных гражданских проектов, а оружием проблему не решить. Иными словами, фактически отказал Зеленскому в получении военной помощи.

Офис президента сообщил, что на встрече с американскими сенаторами также шла речь о политике в отношении России.

«Нынешние санкции со стороны ЕС и США уже не работают, поэтому я считаю, что нужно не просто давить, а выстраивать новый формат санкционной политики», — сказал Зеленский. Военный эксперт, сказал, что сделает Россия, если Запад введет против нее удушающие санкции © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Впрочем, и в Соединённых Штатах, и в Европе всё больше осознают, что введённые в 2014 году ограничительные меры против России из-за событий на Украине контрпродуктивны и в той же мере вредят самому Западу. Более того, политики США и ЕС стремятся к реализации совместных с Москвой экономических и инфраструктурных проектов, о чём свидетельствует присутствие иностранных гостей на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме, а канцлер Австрии Себастьян Курц примет участие по видеосвязи в пленарном заседании форума 4 июня, на котором в Санкт-Петербурге выступит президент РФ Владимир Путин.

На Украине всё крутится вокруг «Северного потока-2»

Украинские политики не могли не воспользоваться возможностью обсудить с американскими законодателями тему «Северного потока-2», тем более за последние дни произошло много связанных с ней событий: Байден отменил санкции против оператора газопровода, в Вашингтон прибыла правительственная делегация из Германии для проведения переговоров о будущем проекта.

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» могут только США и администрация президента Байдена. «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас, по меньшей мере, от $3 млрд в год. Нам нечем будет платить за украинскую армию», — посетовал Зеленский. Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Посредством Twitter украинскому президенту ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков: «Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия. <…> Вряд ли жалобы Зеленского сильно повлияют на Байдена. Для него Германия куда важнее. А Киев всё равно у США в кармане: куда он денется?»

Визит советников канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон — яркое тому подтверждение, ведь ещё год назад (при президенте Дональде Трампе) немецкие и американские политики обсуждали «Северный поток-2» исключительно в контексте «откажитесь от газопровода, а мы предоставим вам экономические преференции — нет, это коммерчески важный для нас проект, и отказываться от него не собираемся», а теперь Байден смягчает санкционный режим против «Северного потока-2» именно из-за желания наладить отношения с Берлином.

Глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко отмечает, что санкционная риторика в отношении газопровода затихла перед встречей президентов России и США.

«Перед встречей двух лидеров, естественно, всё чуть затихли. Я всегда считал, что «Северный поток» — это в первую очередь не российский проект, а немецкий и европейский. Фактически Россия просто наблюдала, как США с Германией договаривались и договорились», — заявил он в комментарии РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021.

По мнению Джин Шахин, повлиять на ход реализации проекта могут не только США и Байден, как сказал Зеленский, но и новое правительство Германии и преемник Меркель, которых изберут на сентябрьских выборах (хотя против «Северного потока-2» выступают только «Зелёные», все остальные подчёркивают необходимость газопровода тем более на фоне отказа Германии от угля и атомной энергетики). А пока американский сенатор пообещала вместе с коллегами по Конгрессу продолжить попытки помешать завершению строительства «Северного потока-2» и запуску его в эксплуатацию. Симонов сказал, что Россия точно не будет делать с Украиной после завершения «Северного потока — 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Проект будет иметь серьёзные последствия для Украины, а также для энергетической безопасности Европы в будущем, поскольку его завершение даст России мощное оружие, которое может быть использовано против Европы», — заявила она.

Конечно, ни против кого газопровод Россия использовать не собирается: это исключительно способ удовлетворить потребности Европы в энергоресурсах, никакой политической подоплёки не было и нет, как и в отношении Украины — российское руководство регулярно повторяет, что транзит будет осуществляться согласно действующему контракту до конца его срока.

Впрочем, «Северный поток-2» — это действительно мощное оружие в руках России, но с экономической точки зрения, поскольку потребности европейских потребителей в газе с годами будут только увеличиваться. И это оружие будет готово уже очень скоро. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, возглавлявшего Министерство энергетики РФ с 2012 по 2020 год, строительство вышло на завершающий этап, осталось проложить около 100 км труб, но сроки окончания работ зависят от многих факторов, в том числе погодных.

«Я бы очень хотела сказать, что нет, не достроят, но на самом деле никто не имеет ответа. Ещё несколько месяцев назад мы были уверены, что на консорциум Nord Stream-2 AG и его руководителя наложат санкции и это не позволит достроить трубопровод, но по решению лично президента Байдена эти санкции были сняты. Я не знаю, что именно должно произойти, чтобы побудить Байдена наложить санкции (которые помешают завершению строительства «Северного потока-2». — Ред.). Всё очень зависит от того, как пройдёт встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. — Ред.)», — признала бывший заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции, бывший советник председателя НАК «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль в интервью изданию «Европейская правда». Зеленский стал вассалом США: Зубец рассказал, как и почему это произошло © REUTERS, Gleb Garanich

То, в каком русле развивается ситуация, не на шутку беспокоит бывшего президента Украины, а ныне главу фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петра Порошенко. На встрече с американскими сенаторами в Киеве он назвал позицию Байдена, с которым тесно общался во время майдана и после прихода к власти, «совершенно провальной».

«К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США. Приехали добрые и надёжные друзья Украины, сенаторы, которых я знаю много лет и которые помогали обеспечить двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе. Я их поблагодарил за это, мы договорились о встрече в Вашингтоне. Моей первой просьбой было — важно, чтобы встреча с президентом Зеленским и президентом Байденом состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве», — сказал Порошенко.

До российско-американского саммита остаётся 13 дней, и организовать переговоры на высшем уровне раньше этого события практически нереально — на решение организационных вопросов, согласование повестки дня и т.п. дипломаты и администрации президентов тратят немало времени, — уж Порошенко ли, бывшему министру иностранных дел Украины, не знать? Так что никакой внеплановой встречи Байдена с Зеленским раньше Путина не будет.