В Одессе все уважающие себя хозяйки готовят икру из баклажанов, причем у каждой из них — свой особенный рецепт. У этой икры даже есть свое одесское название – икра из синих

Почему именно из синих — непонятно, ведь баклажаны все-таки фиолетовые.

Стоит отметить, что в украинской кухне баклажанов раньше не было — этот овощ считался «бусурманским», так как пришел в Одессу из Турции. Помимо него в рецепте еще присутствуют помидоры, болгарский перец, лук и чеснок.

Одесская кухня: готовим форшмак © zernograd.com

Рецепт у каждой одесской хозяйки действительно свой: одна отваривает баклажаны, другая жарит, третья запекает в духовке. Но все они советуют: синие для икры нужно брать упругие, насыщенного цвета, блестящие и с зеленой шляпкой.

Для приготовления икры из баклажанов по-одесски вам понадобятся:

- баклажан — 2 штуки;

- помидор — 3 штуки;

- перец болгарский (красный) — 1 штука;

- лук — 1 штука;

- чеснок, соль, перец, подсолнечное масло — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Баклажаны, перец и два помидора помойте и положите на противень. Отправьте запекаться в духовку примерно на 20 минут. Болгарский перец нужно перевернуть, когда он подрумянится.

Чтобы понять, что овощи пропеклись, проткните баклажан и помидор ножом — они должны быть мягкими.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

Все овощи порубите ножом. Сок, который из них выделится, также пойдет в икру.

Для заправки баклажанной икры используйте свежий помидор и лук. Лук нарежьте очень мелко, помидор можно более крупно. Чеснок выдавите через пресс и добавьте к овощам. Также добавьте нарезанные лук и свежий помидор. Посолите, поперчите и добавьте подсолнечное масло.

Икру можно есть в теплом виде, а можно дать ей настояться в холодильнике.

Приятного аппетита!