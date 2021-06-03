Почему именно из синих — непонятно, ведь баклажаны все-таки фиолетовые.
Стоит отметить, что в украинской кухне баклажанов раньше не было — этот овощ считался «бусурманским», так как пришел в Одессу из Турции. Помимо него в рецепте еще присутствуют помидоры, болгарский перец, лук и чеснок.
Особенность одесской баклажанной икры в том, что все овощи для нее рубятся ножом. Конечно, можно использовать блендер, мясорубку или другие кухонные девайсы, но тогда блюдо будет водянистым и приготовленным совсем не «по-одесски».
Рецепт у каждой одесской хозяйки действительно свой: одна отваривает баклажаны, другая жарит, третья запекает в духовке. Но все они советуют: синие для икры нужно брать упругие, насыщенного цвета, блестящие и с зеленой шляпкой.
Для приготовления икры из баклажанов по-одесски вам понадобятся:
- баклажан — 2 штуки;
- помидор — 3 штуки;
- перец болгарский (красный) — 1 штука;
- лук — 1 штука;
- чеснок, соль, перец, подсолнечное масло — по вкусу.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Баклажаны, перец и два помидора помойте и положите на противень. Отправьте запекаться в духовку примерно на 20 минут. Болгарский перец нужно перевернуть, когда он подрумянится.
Чтобы понять, что овощи пропеклись, проткните баклажан и помидор ножом — они должны быть мягкими.
Дайте овощам остыть, а затем очистите их. Баклажан можно очистить так: разрежьте его пополам и выскребите мякоть ложкой.
Все овощи порубите ножом. Сок, который из них выделится, также пойдет в икру.
Для заправки баклажанной икры используйте свежий помидор и лук. Лук нарежьте очень мелко, помидор можно более крупно. Чеснок выдавите через пресс и добавьте к овощам. Также добавьте нарезанные лук и свежий помидор. Посолите, поперчите и добавьте подсолнечное масло.
Икру можно есть в теплом виде, а можно дать ей настояться в холодильнике.
Приятного аппетита!