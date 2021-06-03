Одесские пляжи песчаные, широкие и довольно просторные. Не все, к сожалению, отличаются чистотой и дотягивают до европейских стандартов, но есть и те, где можно комфортно отдохнуть и расслабиться.
Пляж «Золотой берег»
По мнению местных жителей и туристов, «Золотой берег» — это лучший пляж Одессы. Кажется, даже само название внушает доверие. «Золотой берег» — один из самых чистых и оборудованных пляжей.
Пляж расположен на 16-й станции Большого Фонтана. Местность удалена от центра Одессы на 15 километров, при этом имеет неплохо развитую инфраструктуру. На пляже есть где перекусить, есть детская площадка с качелями, аренда шезлонгов и традиционные водные развлечения (водные горки, скутеры, «бананы»).
Пляж «Аркадия»
Одесситы говорят, что если приехал в Одессу и не побывал на «аркадии», то поездка прошла зря. Аркадия — одна из визитных карточек Одессы, популярная набережная, где можно найти развлечения на любой вкус.
В «Аркадии» проходят концерты и дискотеки, здесь есть аттракционы, демократичный стритфуд и даже аквапарк.
«Аркадия» делится на несколько пляжных зон, часть из которых отведена под частные пляжи. Между ними находятся пляжи общественного пользования, но, по словам туристов, далеко не самые ухоженные.
На пляже есть несколько бесплатных раздевалок и душевых, аренда шезлонгов, детская площадка и масса развлечений на любой бюджет.
Пляж «Лузановка»
«Лузановка» — одно из спокойных мест для пляжного отдыха в Одессе. Это большая береговая линия с бесплатными пляжами, расположенная в трех минутах от остановки, — никаких неудобных спусков и длинных аллей.
Считается, что «Лузановка» — это отличное место для отдыха с детьми, так как на 5-10 метров от берега здесь сохраняется невысокий уровень воды.
Один из главных недостатков пляжа — это его удаленность от центра города. При этом, как утверждают туристы, услуги в «Лузановке» в среднем дешевле, чем на остальных городских пляжах.
Пляж «Ланжерон»
Ланжерон известен как самый старый пляж Одессы. Расположен он в 15 минутах от центра города и пользуется большой популярностью, из-за чего самого пляжа становится все меньше и меньше. Зато появляется масса ресторанов, платных пляжей с бассейнами и отелей.
Сам пляж большой, песчаный. По словам туристов, с чистотой здесь обычно проблемы: из-за большого потока отдыхающих убирать успевают с трудом, а туристы не утруждают себя тем, чтобы донести мусор до урны.
Набор пляжных развлечений и услуг здесь стандартный, а на набережной можно посидеть, полюбоваться морем и сделать атмосферные фото.
Пляж «Отрада»
«Отрада» расположен в пяти минутах ходьбы от «Ланжерона». Туда, к слову, можно не только дойти, но и быстро добраться на единственной в городе канатной дороге.
Пляж этот также находится в центральной части города, но отдыхающих здесь сравнительно меньше. Из неудобств — высокий подъем и спуск с пляжа, а также недостаточно большое количество урн.
Из услуг — стандартный набор, есть также детские горки и спортивная площадка, качели и множество ресторанов.
Пляж «Чайка»
«Чайка» — один из самых популярных пляжей в Большом Фонтане. Он поделен на несколько территорий, вход на некоторые из них платный. Также оборудован пляж для людей с инвалидностью — с пандусами, скамейками, специальными душевыми и туалетами.
На пляже довольно чисто, но иногда в песке встречаются «сюрпризы» от недобросовестных туристов, которые не осилили уборку за собой. Также один из минусов «Чайки» — транспортная доступность, так как не из каждого района до пляжа удобно добираться.
Рядом с «Чайкой», так же, как и у остальных пляжей, есть кафе и рестораны, волейбольная площадка и аттракционы.