Совсем скоро установится летняя погода, прогреется морская вода, и в Одессу хлынут потоки отдыхающих. Украина.ру выяснила, на каких пляжах города у моря загорается лучше всего

Одесские пляжи песчаные, широкие и довольно просторные. Не все, к сожалению, отличаются чистотой и дотягивают до европейских стандартов, но есть и те, где можно комфортно отдохнуть и расслабиться.

Пляж «Золотой берег»

По мнению местных жителей и туристов, «Золотой берег» — это лучший пляж Одессы. Кажется, даже само название внушает доверие. «Золотой берег» — один из самых чистых и оборудованных пляжей.

Одесская кухня: готовим форшмак © zernograd.com

Пляж «Аркадия»

Одесситы говорят, что если приехал в Одессу и не побывал на «аркадии», то поездка прошла зря. Аркадия — одна из визитных карточек Одессы, популярная набережная, где можно найти развлечения на любой вкус.

В «Аркадии» проходят концерты и дискотеки, здесь есть аттракционы, демократичный стритфуд и даже аквапарк.

От Керчи до Одессы и дальше. Что ели пиндосы на берегах Черного моря

На пляже есть несколько бесплатных раздевалок и душевых, аренда шезлонгов, детская площадка и масса развлечений на любой бюджет.

Пляж «Лузановка»

«Лузановка» — одно из спокойных мест для пляжного отдыха в Одессе. Это большая береговая линия с бесплатными пляжами, расположенная в трех минутах от остановки, — никаких неудобных спусков и длинных аллей.

Считается, что «Лузановка» — это отличное место для отдыха с детьми, так как на 5-10 метров от берега здесь сохраняется невысокий уровень воды.

Один из главных недостатков пляжа — это его удаленность от центра города. При этом, как утверждают туристы, услуги в «Лузановке» в среднем дешевле, чем на остальных городских пляжах.

Пляж «Ланжерон»

Ланжерон известен как самый старый пляж Одессы. Расположен он в 15 минутах от центра города и пользуется большой популярностью, из-за чего самого пляжа становится все меньше и меньше. Зато появляется масса ресторанов, платных пляжей с бассейнами и отелей.

Одесса Карцева: места, где жил и любил бывать артист. ФОТОРЕПОРТАЖ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Набор пляжных развлечений и услуг здесь стандартный, а на набережной можно посидеть, полюбоваться морем и сделать атмосферные фото.

Пляж «Отрада»

«Отрада» расположен в пяти минутах ходьбы от «Ланжерона». Туда, к слову, можно не только дойти, но и быстро добраться на единственной в городе канатной дороге.

Пляж этот также находится в центральной части города, но отдыхающих здесь сравнительно меньше. Из неудобств — высокий подъем и спуск с пляжа, а также недостаточно большое количество урн.

Из услуг — стандартный набор, есть также детские горки и спортивная площадка, качели и множество ресторанов.

Пляж «Чайка»

«Чайка» — один из самых популярных пляжей в Большом Фонтане. Он поделен на несколько территорий, вход на некоторые из них платный. Также оборудован пляж для людей с инвалидностью — с пандусами, скамейками, специальными душевыми и туалетами.

Привоз: Как легендарный рынок уплыл из рук одесситов © Public Domain/Kuldinboxru

Рядом с «Чайкой», так же, как и у остальных пляжей, есть кафе и рестораны, волейбольная площадка и аттракционы.