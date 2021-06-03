В Одессе произошло чрезвычайное происшествие — пропал капитан первого ранга начальник штаба отряда морской охраны Алексей Чертков

Передел рынка контрабанды. Зеленский ввел очередные санкции против таможенных «решал» и «схемщиков» © president.gov.ua Пропажа одесского пограничника может быть связана с контрабандой

По словам источника, Чертков вышел из дома в шесть утра и отправился на службу. После этого капитан пропал без вести, к его поискам привлечены сотрудники Национальной полиции и контрразведчики Службы безопасности Украины.

На данный момент офицера объявили в розыск, информация о его исчезновении внесена в ЕРДР, начато уголовное производство, говорится в сообщении.

Известно, что у пропавшего есть двое детей. Он работал в военной части № 1485 вместе со своей женой. Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море и на реке Дунай (в пределах зоны ответственности). По одной из версий, пограничник мог быть связан со схемами одесской контрабанды и, почувствовав неладное, таким способом решил скрыться от правоохранительных органов.

Полномасштабная «зачистка» Одесской таможни не произошла. Альперин стремится к реваншу

Победить контрабанду или возглавить? Кого и за что Зеленский лишает гражданства Украины © AP, Mykola Ty Алексей Бочко избежал отставки по результатам заседания СНБО, в результате которого сразу 22 одесских таможенника были уволены с занимаемых должностей. Он и замначальника Александр Домнич, по некоторым данным, были фигурантами первоначальной версии санкционного списка, однако в финальную его версию они не попали. По сути, те лица, которых отстранять Зе-команде было невыгодно, остались, несмотря на их участие в теневых схемах. Поэтому говорить о полной «зачистке» местной таможни не приходится.

Интересно, что на должность главного таможенника Одессы претендует человек, связанный с Вадимом Альпериным, — Виктор Передерий. Именно он, будучи с 2015 по 2019 г. заместителем начальника таможни, а затем и ее руководителем, всячески покрывал схемы своего патрона.

Альперин знаменит в узких кругах как куратор теневого импорта через Одесскую таможню. По данным правоохранительных органов, контрабандист возглавлял преступную группировку из 11 человек, именуемую «клан Вадика». Считается, что с помощью подкупа нечистоплотных таможенников и правоохранителей он проворачивал аферы по занижению стоимости импортных товаров. Именно благодаря Зеленскому, угрожавшему его посадить, в 2019 г. Альперин получил широкую публичную известность. Список инкриминируемых ему статей Уголовного кодекса внушителен: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В ноябре 2019 г. он даже сумел бежать от сотрудников правоохранительных органов, но затем сдался им сам, а потом вышел на свободу за астрономическую по украинским меркам сумму в 70 млн грн. Альперин был одним из первых контрабандистов, в отношении которых СНБО ввел санкции, предусматривающие блокировку активов и имущества. Позже, когда СМИ облетел указ Зеленского о лишении его гражданства, Альперин объявил о незаконности таких действий и намерении судиться, бежать из страны он не собирается. Видимо, надеется пересидеть нынешние непростые времена, а затем решить вопрос и вернуться к привычному «ремеслу». Если Передерий сможет снова занять какую-либо должность на таможне, то усилия Альперина пройдут не зря.

Одесские таможенники втянули Украину в международный скандал

Что касается деятельности Бочко и его подчиненных, она способствовала попаданию Украины в международный скандал. В конце апреля МИД Сингапура направил жалобы на следователей ГБР и сотрудников Одесской таможни. Причиной дипломатического беспокойства стали многомиллионные убытки бизнеса в результате неправомерных действий сотрудников украинских правоохранительных органов, которые под надуманными предлогами более месяца блокируют оформление и отправку партии ильменитового концентрата для китайского рынка. Сухогруз Da Liang был погружен еще 24 апреля, но до сих пор не может покинуть Черноморский морской порт. Убытки по данному контракту уже приблизились к стоимости груза и ежедневно увеличиваются на несколько десятков тыс. дол.

Иностранные судовладельцы и получатели ильменита намерены судиться с Украиной, требовать полной компенсации нанесенного ущерба и наказания виновных. Данный вопрос также принят к рассмотрению Посольством Китая в Украине по обращению китайской государственной корпорации COSCO. По сообщениям СМИ, это уже не первый случай препятствования экспорту титанового концентрата в страны Азии с начала 2021 года. В январе и марте с аналогичными проблемами сталкивалась японская компания Advanced Material Japan Corporation (AMJC).

Усилиями СНБО «пассивная» контрабанда вытеснила «активную»

Отметим, что таможенные платежи формируют около 40% поступлений в государственный бюджет Украины, и здесь речь идет о сотнях миллиардов гривен. Контрабанда различных товаров, по словам президента, приводила к потерям до 300 млрд грн.

Контрабанда зачастую происходила в виде активных действий. То есть контрабандист незаконно перемещает через границу запрещенные вещи или осуществляет импорт-экспорт обычных товаров по поддельным документам с целью занижения их стоимости и, соответственно, уменьшения объема таможенных сборов. Самый распространенный метод — сокрытие. Вариантов множество: помещение одного товара в другой или перевозка вместе с задекларированным товаром незадекларированного. Контрабанду очень часто прячут в конструктивных полостях транспортных средств. «Серый» импорт обычных бытовых товаров приносит его бенефициарам настолько большой доход, что легко позволяет содержать десятки чиновников — от рядового таможенника до судей и даже сотрудников прокуратуры.

Бесполезные хлопоты. Чем знамениты контрабандисты из санкционного списка Зеленского © РИА Новости, president.gov.ua

По сути, передел контрабанды свелся к тому, что «пассивная» контрабанда превратилась в доминирующую форму этого специфического бизнеса. Подчиняться она должна единому центру, указанному Офисом президента. Где именно этот центр может находиться, могут дать фамилии, которые СНБО и СБУ упорно не хотят включать в санкционные списки, — Виктор Слюсарев, Александр Акст, Илья Павлюк.

Таким образом, имитация борьбы с контрабандой от Зе-команды никак не способствует уменьшению ее масштабов. Значительное большинство украинских производителей не почувствовали никаких изменений, потому что «серый» импорт никуда не делся. Не наполнится бюджет и дополнительными миллиардами гривен, поскольку они осядут в карманах лиц, приближенных к власти.