Ровно 15 лет назад Черногория провозгласила независимость, то есть формально она вдвое «моложе» Украины. Тем интереснее сравнить достижения двух стран за годы «свободы от имперского центра»

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) во многом были схожими государствами, и суть не столько в социализме, который пытались строить их вожди.

Немного истории

Во-первых, они объединяли весьма различные народы. Во-вторых, как и в Советском Союзе, в Югославии был «государствообразующий народ» — роль русских тут принадлежала сербам, причём множество из них проживало за пределами «титульной» республики. Собственно, созданные Брос Тито социалистические союзные республики — в частности, Хорватия, Босния и Герцеговина (БиГ) и Черногория — до Второй мировой войны были частями единого Королевства Югославия, а после 1945-го в их составе оказались значительные территории, заселённые сербами. При этом стоит отметить, что жили они на этих землях на протяжении столетий. Украинский консул возмущен: Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений © РИА Новости, Александр Юрьев / Перейти в фотобанк

Но если в Хорватии и БиГ между православными сербами и «титульным» народом было религиозное различие (хорваты — католики, бошняки — мусульмане), то Черногория практически ничем не отличалась от Сербии, за воссоединение с которой черногорцы проголосовали ещё в 1918 году. Да и до того правители Черногории называли себя сербами, а слово «черногорец» носило топонимический характер, а не национальный. Потому неудивительно, что после формального распада СФРЮ в апреле 1992 года Сербия и Черногория создали третью в ХХ веке Югославию — на этот раз Союзную Республику Югославию.

Белград, как в 1918-м и 1945-м, остался для Черногории главной столицей, тогда как Подгорица (в 1952-1992 годах — Титоград) — лишь республиканской.

Таким образом, поначалу Черногория пошла не украинским, а белорусским путём. Черногорские власти и черногорцы были задействованы в вооружённых операциях по поддержке сербов в Хорватии и Боснии и Герцеговины — собственно, первым президентом Республики Сербской был уроженец Черногории Радован Караджич. Много черногорских полицейских и военных принимали участие в войне с албанскими террористами на территории Косово — за что Черногория, как и Сербия, была подвергнута бомбардировкам НАТО в 1999-м.

Мой многолетний личный опыт общения с жителями Черногории позволяет мне утверждать, что именно эти бомбардировки создали у жителей республики иллюзию. Мол, стоит только отделиться от демонизированного Западом «старшего брата», и в республике сразу же случится экономическое чудо, а все заживут богато и счастливо. Правда, аналогов «руховских» листовок 1991 года, где экономику Украины сравнивали с немецкой и французской, в Черногории не было — тут роль «золотого дна» выполняло морское побережье: мол, станем второй Ривьерой, к нам приедут богатые европейцы…

Как ни парадоксально, «бульдозерная революция» в Белграде в октябре 2000-го и замена Слободана Милошевича на любимых Западом «демократов» лишь усилили стремление черногорских властей к независимости — точно так же в своё время отреагировала киевская номенклатура на приход к власти в Москве Бориса Ельцина. Черногория окончательно встала на путь Украины, и в год тридцатилетия независимости последней стоит сравнить достижения Киева и Подгорицы. Просто о сложном. Почему Украина утратила независимость? © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Референдумы о независимости

Первый формальный шаг к независимости Черногории был сделан в 2003-м — хотя к тому времени в 600-тысячной республике «союзный» динар уже был заменён на другую валюту (сначала на немецкую марку, а потом и на евро), — то есть её экономика уже была в значительной мере отделена от сербской. В феврале 2003 года Союзная Республика Югославия была преобразована в Союз Сербии Черногории, а Конституционная хартия этого государственного образования предусматривала, что через три года каждая из республик может выйти из союза, проведя референдум.

Согласно черногорскому закону о референдуме, для принятия решения было необходимо набрать 50% плюс один голос участвовавших в референдуме при обязательной явке в 50%. Оппозиция же требовала обеспечить участие в референдуме не только населения самой Черногории, но и черногорцев, живущих в Сербии. В этих условиях посредник от ЕС Мирослав Лайчак предложил свою формулу: Евросоюз признает независимость Черногории, если за неё проголосуют 55 % от числа участвующих в референдуме.

Референдум о независимости Черногории состоялся 21 мая 2006 года, и по официальным данным за независимость проголосовало 55,6% его участников — при явке более 86% избирателей. При этом приехавшим из Сербии черногорцам зачастую отказывали в праве проголосовать, тогда как власти завезли в страну тысячи людей из США и стран Евросоюза, которые такое право получили. Но даже в этих условиях, по данным оппозиции, за независимость Черногории было подано всего 54% голосов. Однако реакция международного сообщества продемонстрировала, что решение о появлении на карте Европы нового государства было принято в мировых столицах. Официальные результаты референдума на протяжении двух дней были признаны в Брюсселе, Вашингтоне, Москве и Пекине, а 3 июня 2006 года Черногория официально провозгласила независимость. Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

Казалось бы, в весьма специфическом черногорском референдуме мало общего со Всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года, когда за независимость Украины высказались более 90% голосовавших. Вот только подробные данные об этом референдуме так никогда и не были опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, а исследователи всегда подчёркивали, что радикальное отличие результатов голосования в Крыму (54,19% за независимость) и других регионах Юго-Востока (83-90% за) можно объяснить только фальсификациями со стороны коммунистической номенклатуры, добивавшейся для себя независимости.

Кстати, организовавший в 2006-м референдум в Черногории Мило Джуканович, который до сих пор является президентом этой страны, начал свою карьеру в 1989-м как самый молодой член Центрального комитета Союза коммунистов Югославии, куда он попал при поддержке Слободана Милошевича.

Развитие Черногории и Украины за годы независимости

В отличие от Украины, которая после провозглашения независимости пережила экономический коллапс и гиперинфляцию, и вышла на уровень 1990 года только в 2005-м, в Черногории после 2006-го начался экономический бум, связанный с ростом мировой экономики накануне глобального кризиса 2008 года. В теперь уже формально независимую страну хлынули деньги, в том числе и из России — хотя множество участков на адриатическом побережье высокопоставленные российские чиновники получили в рамках неофициальной программы «независимость в обмен на недвижимость», как лоббисты отделения Черногории от Сербии.

Да, ныне эта недвижимость значительно упала в цене, а некоторые из россиян и вовсе её потеряли благодаря различным уловкам местных чиновников. Но, несмотря на это, экономические успехи Черногории за время независимости оказались куда лучше, чем у «черноземии» над Днепром. Так, ВВП Черногории вырос с 2,17 миллиарда евро в 2006-м до 4,2 миллиарда в 2020-м, то есть почти в два раза (а в «доковидном» 2019-м почти достиг 5 миллиардов евро). Для сравнения: ВВП Украины в 1990-м составлял около 64 миллиардов евро, в 2006-м — 88,5 миллиарда, а в 2020-м — около 125 миллиарда евро, то есть Украина смогла осуществить за 30 лет то, что Черногория сделала за 15. Накипело. Украина высказала претензии НАТО и Байдену © пресс-служба президента Украины

Но, конечно, главным предметом зависти киевских властей являются не экономические показатели Черногории, а тот факт, что эта страна с декабря 2010 года является официальным кандидатом в члены Европейского Союза, а в июне 2017-го стала членом НАТО. Киеву ни один, ни другой статус пока «не светит», что красноречиво демонстрируют отказ от приглашения Владимира Зеленского на саммит Альянса, а также до сих пор не подтверждённый визит главы Еврокомиссии на мероприятия по случаю 30-летия независимости Украины.

Стоит отметить, что за европейскую и евроатлантическую интеграцию Черногория заплатила ранее традиционно дружескими отношениями с Сербией и Россией. В стране на протяжении всех лет независимости нагнетаются сербофобские и русофобские настроения, сербский язык в стране практически полностью переведён с кириллицы на латиницу. Более того, в Конституции Черногории государственный язык переименован в «черногорский», а поскольку он ничем от сербского не отличается, то в него пытаются добавить две новые буквы — хотя региональных слов с этими буквами меньше десятка. Кроме того, в стране была создана никем не признанная «Черногорская православная церковь», которой режим Джукановича попытался передать имущество канонической Сербской Православной Церкви (СПЦ) — то есть аналогий с Украиной хоть отбавляй.

Собственно, как раз дискриминация СПЦ вызвала в Черногории массовые протесты в форме крестных ходов, в которых в минувшем году приняла участие практически половина жителей страны. На парламентских выборах в августе 2020-го впервые с 1990 года победили партии, оппозиционные всесильному Мило Джукановичу — вот только созданное ими правительство продолжает русофобскую и сербофобскую политику, и фактически управляется из западных посольств в Подгорице.

Так, черногорские власти синхронно с ЕС вводят всё новые санкции против России, что уже обернулось отказом Москвы от возобновления авиационного сообщения с Черногорией, а значит — потерей значительного числа туристов, которых в сезоне 2019 года было почти полмиллиона. Несмотря на то, что в Черногории ныне полностью вакцинированы от COVID-19 только 13,45% населения, причём главной причиной такого низкого уровня является нехватка вакцин, Подгорица — похоже, принципиально, — не обращается за помощью к Белграду, где 5 июня начнётся массовое производство «Спутника V» по российской лицензии.

И хотя в Черногории фактически объявили сограждан, считающих себя сербами, «агентами соседнего государства», до «антитеррористической операции» против них, в отличие от Украины, не дошло. Правда, в 2016-м режим Джукановича сфабриковал дело о «государственном перевороте», который будто бы готовили «агенты Белграда и Москвы». В его рамках хотели бросить за решётку оппозиционных политиков, но дело развалилось в апелляционном суде, и ныне о нём предпочитают не вспоминать. Однако не стоит забывать, что настоящий переворот в Киеве и война на Донбассе произошли только на 23-й год независимости Украины, так что у борцов за «истинно черногорскую Черногорию» ещё есть время.