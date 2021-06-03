На первый взгляд может показаться, что украинские налистники и русские блины – это практически одно и то же блюдо, которое отличается только наличием начинки. Но это не совсем так - они, конечно, братья, но не близнецы

Украинские налистники отличаются от блинов как вкусом, так и толщиной. Эти тоненькие блинчики были придуманы для того, чтобы держать начинку, поэтому и вкус у них максимально нейтральный. Толщина тоже отличается — налистник должно быть удобно заворачивать.

Это блюдо, похоже, пришло на Украину из Европы, в частности, из Франции, где они называются крепами. Как и французские сородичи, налистники часто прожариваются только с одной стороны.

Украинская кухня: готовим гомбовцы со сливами © Фото: zernograd.com

Начинкой для налистника может быть все что угодно. Украинские хозяйки в них любят добавлять грибы, мясо, творог с изюмом или ягоды.

Для приготовления налистников с творогом вам понадобятся:

- пшеничная мука — 20 ст. ложек

- молоко — 1 литр

- яйца — 4 штуки

- сахар — 3 щепотки

- соль — 1 щепотка

- сода — 1 щепотка

- растительное масло — 1-2 ст. ложки.

Для начинки:

- творог — 500 г

- яйцо — 1 штука

- изюм — 50-80 г

- сахар — 3 ст. ложки

- ванилин — 1-2 щепотки.

В глубокую миску насыпьте сахар, соль, соду и муку, тщательно перемешайте. Залейте в смесь теплое молоко, перемешайте еще раз.

Отдельно взбейте яйца, влейте в тесто, добавьте пару ложек масла. Тщательно перемешайте до исчезновения комков и дайте настояться 15 минут.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

Залейте изюм кипятком на пять минут. Слейте воду, обсушите ягоды.

Перетрите творог до однородности, если он слишком сухой — добавьте немного сметаны. Взбейте яйцо с ванилином и сахаром.

Добавьте в творог изюм, яйцо и тщательно перемешайте.

Выложите начинку на налистники (по 1 ст. ложке) и заверните.

Далее завернутые налистники можно обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла, а можно запечь в духовке. Для последнего варианта возьмите глубокую посуду для запекания, уложите туда налистники. Сверху натрите мерзлое сливочное масло и посыпьте немного сахара. Отправьте налистники в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

Подавайте налистники со сметаной и ягодным вареньем.

Приятного аппетита!