Украинские налистники отличаются от блинов как вкусом, так и толщиной. Эти тоненькие блинчики были придуманы для того, чтобы держать начинку, поэтому и вкус у них максимально нейтральный. Толщина тоже отличается — налистник должно быть удобно заворачивать.
Это блюдо, похоже, пришло на Украину из Европы, в частности, из Франции, где они называются крепами. Как и французские сородичи, налистники часто прожариваются только с одной стороны.
Положив сверху начинку, их нужно завернуть продолговатым конвертиком, а затем поджарить на сковороде или запечь в соусе.
Начинкой для налистника может быть все что угодно. Украинские хозяйки в них любят добавлять грибы, мясо, творог с изюмом или ягоды.
Для приготовления налистников с творогом вам понадобятся:
- пшеничная мука — 20 ст. ложек
- молоко — 1 литр
- яйца — 4 штуки
- сахар — 3 щепотки
- соль — 1 щепотка
- сода — 1 щепотка
- растительное масло — 1-2 ст. ложки.
Для начинки:
- творог — 500 г
- яйцо — 1 штука
- изюм — 50-80 г
- сахар — 3 ст. ложки
- ванилин — 1-2 щепотки.
В глубокую миску насыпьте сахар, соль, соду и муку, тщательно перемешайте. Залейте в смесь теплое молоко, перемешайте еще раз.
Отдельно взбейте яйца, влейте в тесто, добавьте пару ложек масла. Тщательно перемешайте до исчезновения комков и дайте настояться 15 минут.
Жарьте налистники до румянца. Одну сторону по желанию можно оставить не обжаренной.
Залейте изюм кипятком на пять минут. Слейте воду, обсушите ягоды.
Перетрите творог до однородности, если он слишком сухой — добавьте немного сметаны. Взбейте яйцо с ванилином и сахаром.
Добавьте в творог изюм, яйцо и тщательно перемешайте.
Выложите начинку на налистники (по 1 ст. ложке) и заверните.
Далее завернутые налистники можно обжарить на сковороде с добавлением сливочного масла, а можно запечь в духовке. Для последнего варианта возьмите глубокую посуду для запекания, уложите туда налистники. Сверху натрите мерзлое сливочное масло и посыпьте немного сахара. Отправьте налистники в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.
Подавайте налистники со сметаной и ягодным вареньем.
Приятного аппетита!