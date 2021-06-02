Объявленная властью борьба с олигархами может закончиться тем, что всеми украинскими активами завладеют иностранцы, а сами украинцы останутся рабами на своей собственной земле. Об этом сказала журналист и политический деятель Елена Бондаренко

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха. Вопрос о создании такого законопроекта обсуждался в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по рассчитываемым в аппарате Совбеза при подготовке документа критериям, есть 13 человек, которых можно «с уверенность отнести именно к олигархической среде», поскольку те имеют очень большое влияние как внутри страны, так и за её пределами. Фамилий этих людей секретарь СНБО не назвал. Зеленский объявил большую охоту на олигархов. Но пострадают не все © president.gov.ua

Отрывки из документа опубликовало 27 мая издание «Зеркало недели». Целью законопроекта указано «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса».

Олигархом предлагается называть человека, который одновременно «принимает участие в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, осуществляет контроль над значительной по объёму хозяйственной деятельностью».

Вносить представления о признании кого-либо олигархом могут члены СНБО, Кабмин, СБУ, Нацбанк и Антимонопольный комитет.

Впрочем, в Офисе президента Украины тут же заявили, что опубликованное украинскими СМИ содержание законопроекта об олигархах не соответствует тексту подготавливаемого документа, всё еще может измениться.

Как бы то ни было, многие считают, что главная цель законопроекта — окончательная зачистка украинского медиа-поля. Кроме того, это хорошая возможность для передела активов. Наконец, политические преследования оппозиции (например, того же лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука) власть сможет объяснить да и уже объясняет необходимостью «борьбы с олигархами»: народ их не любит и одобрит…

Настоящие олигархи при этом не высказывают почему-то никаких признаков беспокойства. А вот простым украинцам ничего хорошего от этой борьбы ожидать не приходится, считает экс-депутат Верховной Рады, журналист Елена Бондаренко. Час олигарха. Закончился?

«Поделят нас на дистрикты и — воюйте за кусок мяса между собой, убивайте друг друга. А мы в это время беспрепятственно будем пользоваться абсолютно всеми вашими ресурсами вплоть до земельных», — обрисовала она перспективу страны, комментируя законопроект о деолигархизации в эфире «Первого Независимого».

Бондаренко добавила, что за последние семь лет — с 2014 года — она отметила для себя такую закономерность: «Когда нам говорят о деолигархизации или де- чего-нибудь, жди, что именно это и взрастёт».

«Мы с вами живём в колонии кривых зеркал, нам, по сути, подменили абсолютно все слова, извратили смыслы этих слов, этих дефиниций, этих понятий. Ровно для того, чтобы наш с вами народ просто был дезинформирован и дезориентирован. И не мог собраться в единый кулак, чтобы наконец-то выгнать из страны интервентов», — считает Бондаренко.

Так, по её мнению, если исходить из заявленной властями логики, что борьба с олигархами ведётся будто бы для того, чтобы уменьшить их влияние на политику, то нужно признать: самым большим олигархом на Украине сейчас является не кто-нибудь, а президент Владимир Зеленский.

«Потому что этот человек с его шайкой-лейкой влияет вообще на всё», — сказала Бондаренко, пояснив: «монобольшинство — их, генпрокурор — их, глава СБУ — их, Кабинет министров второй уже — их, все министры — их, всё — их». Кто в олигархи крайний? Как на Украине будут зачищать оппозиционные СМИ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Ну, где может быть ещё большая монополия на власть и влияние на политику в стране», — констатировала политик. Она добавила, что у Зеленского есть и медиа (назвав канал «Квартал»), напомнила, что идёт «эксклюзивная торговля медиа-продуктом с той же Российской Федерацией», и поэтому никак нельзя сказать, что президент непричастен к производству медиа-продукта.

«Другое дело, что, может быть, это и развлекательный контент, но — вы посмотрите, как развлекательный контент, в частности, сериал «Слуга народа», повлиял на всё, что сейчас у нас в стране происходит», — сказала Бондаренко.

Она подвела итог: «Большей власти, чем у Зеленского, в Украине никто и никогда не концентрировал в одних руках».

Вообще, вся эта история с деолигархизацией придумана по двум причинам: первая — стремление обогатиться, вторая — зачистка политического поля, предположила она, отметив при этом, что в ходе этой борьбы украинскими активами (в том числе землёй) легко завладеют иностранцы — «всё к этому идёт».

«Всё давайте иностранцам отдадим. А вы — будете просто, как бесправные рабы, пахать на своей собственной земле за пресловутые 300 долларов, это в лучшем случае», — сказала политик.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров высказал в своём Твиттер мнение, что в процессе деолигархизации в Украине просматривается интерес американцев. По его словам, «США считают, что Зеленский должен зависеть только от них», и «никакие олигархи не должны вмешиваться и искажать их политику» (впрочем, некоторых «удобных» олигархов могут и не тронуть).

По словам экс-главы украинского правительства, Запад уже использовал украинских олигархов в событиях 2014 года. В эфире радио «Говорит Москва» Азаров отметил, что тогда «привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича».

Что ж, теперь Запад достиг своей цели, став хозяином Украины. И в истории украинского олигархата возможен новый поворот.