По имеющейся информации, президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, который никогда не отличался симпатией к России, могут принять по итогам встречи 16 июня совместное заявление, чего, например, не удалось сделать с предыдущим главой Белого дома, республиканцем Дональдом Трампом, желавшим поладить с Москвой

Как сообщили источники издания «Коммерсантъ» в Москве и Вашингтоне, стороны работают над согласованием совместного заявления, которое главы государств могут принять по итогам двусторонних переговоров в Женеве. Учитывая несовпадение повестки дня России и США, о котором накануне говорил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, «шлифовка» текста документа может продолжаться вплоть до дня встречи в Женеве. Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Интересный факт — за последние 20 лет совместные заявления российские лидеры принимали только с американскими президентами-демократами: так было на первых переговорах Владимира Путина с Биллом Клинтоном в 2000 году и с Бараком Обамой в 2012-м, а также на переговорах Дмитрия Медведева с Бараком Обамой в 2009 году; о договорённостях, достигнутых с республиканцем Джорджем Бушем-младшим в 2001 году Путин рассказал на словах, а в случае с его однопартийцем Дональдом Трампом Москва передала Вашингтону проект совместного заявления президентов, в котором говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, развитии экономических связей и продвижении контактов между людьми, американцы были готовы взять этот документ за основу, но выдвинули условие, чтобы хоть письменно, хоть устно прозвучали гарантии, что РФ больше не будет «вмешиваться в выборы в Штатах», российская сторона, естественно, не согласилась, и в итоге Путин и Трамп никакого заявления по итогам переговоров в Хельсинки 16 июля 2018 года не принимали.

Вернёмся к предстоящей встрече в Женеве. Осложнить согласование повестки переговоров и текста заявления может одно внутриполитическое обязательство Байдена, связанное с Россией, — 2 июня наступает крайний срок для принятия второго пакета санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, которого, по версии американских властей, руководство РФ отравило нервно-паралитическим веществом «Новичок». Именно по этой причине первый пакет санкций, датированный 2 марта, введён в рамках закона о химическом и биологическом оружии 1991 года (это 4-й в истории США случай применения закона, в предыдущие разы основаниями служили применения химического оружия Северной Кореей и Сирией, а также история с якобы отравлением «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери). Ограничительные меры коснулись 7 высокопоставленных российских должностных лиц и 7 компаний, якобы причастных к изготовлению химического оружия. Согласно американскому законодательству, стране, в отношении которой применены санкции, даётся 3 месяца, чтобы продемонстрировать отказ от применения запрещённого оружия и допуска на свою территорию международных инспекторов. Россия ничего из этого не сделала, потому что, во-первых, отрицает сам факт отравления Навального, во-вторых, разработки в области химоружия Россия прекратила в 1992 году, а в 2017-м уничтожила всё своё химическое оружие (в том числе запасы «Новичка»), что подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Путин подаст Байдену некомфортные сигналы в преддверии встречи в Женеве © REUTERS, Sputnik/Sergey Ilyin/Kremlin via REUTERS

Это значит, что теперь Байден должен утвердить второй пакет санкций против РФ по делу Навального. Какими именно будут ограничения, американским политикам придумывать не нужно — варианты прописаны в законе о химическом и биологическом оружии:

1) понижение уровня дипломатических отношений или их полная приостановка;

2) полный запрет экспорта в Россию американских товаров и технологий за исключением продовольствия и сельскохозяйственной продукции,

3) запрет импорта Соединёнными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты;

4) запрет на посадку в США самолётов любой авиакомпании, которая контролируется правительством РФ;

5) блокирование выдачи кредитов России по линии международных финансовых организаций;

6) запрет американским банкам выдавать кредиты России.

Из этого списка президент должен выбрать как минимум три пункта.

К слову, администрация Трампа, применяя этот закон в контексте дела Скрипаля, хотела ввести запрет на полёты «Аэрофлота» в США, но передумала, опасаясь, что зеркальный ответ России нанесёт серьёзный ущерб американским авиакомпаниям. В итоге остановились на ограничении экспорта товаров и технологий, противодействии предоставлению России помощи международными финансовыми институтами (Всемирным банком и МВФ), запрете американским банкам участвовать в предоставлении нерублёвых кредитов правительству РФ. США разрешили своей авиации летать над Крымом, но не над Днепром © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Как пишет американское издание Foreign Policy, Байден оказался в сложной ситуации: с одной стороны, если санкции будут слишком жёсткими, то есть риск отмены переговоров с Путиным, с другой — если они, наоборот, будут слишком слабыми, Белый дом обвинят в мягкости по отношению к российскому лидеру. Байдена и так уже критикуют за отмену санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG.

«Эксперты полагают, что администрация Байдена может тихо проигнорировать дату введения санкций, посмотреть на результаты встречи с Путиным и лишь по её итогам решить вопрос о дальнейших карательных мерах. Администрация Трампа делала так в случае с санкциями из-за Скрипаля. Она ждала более 6 месяцев и только потом объявила второй пакет санкций», — говорится в статье.

Судя по последним действиям, Байден действительно настроен не обострять, а, наоборот, насколько это возможно, стабилизировать отношения с Россией. И речь не только о пересмотре позиции по «Северному потоку-2». Если раньше тема кибератак, к которым якобы была причастна Москва, была поводом для усиления санкционного давления (причём никто даже не собирался разбираться, действительно ли РФ каким-либо образом участвовала в кибератаке), то сейчас она стала основанием для сотрудничества. 30 мая JBS USA — американское отделение крупнейшего мирового предприятия по переработке говядины и свинины бразильской компании JBS SA — вслед за австралийским филиалом подверглось хакерской атаке, в результате чего пришлось временно закрыть все заводы по производству говядины в США. Руководство компании уведомило о произошедшем Белый дом и утверждает, что преступная организация, приславшая вредоносное программное обеспечение и требовавшая выкуп, вероятно, находится в России. Байден пообещал принять все возможные меры для смягчения последствий кибератак. Для того чтобы разобраться в ситуации, Белый дом обратился к руководству РФ. Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Вчера (1 июня. — Ред.) по линии Госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством России, как об этом заявила госпожа (заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин. — Ред.) Жан-Пьер», — сообщил Рябков.

Как и бывало в последнее время, возник вопрос — состоится ли встреча Путина и Байдена после кибератаки на JBS USA? Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов заявила, что Вашингтон не отказывается от своих планов, потому что переговоры президентов РФ и США — это жизненно важная часть защиты интересов Америки, и Байден встречается с Путиным из-за разногласий между странами, а не вопреки им.

«Услышать непосредственно от президента Путина — это самый эффективный способ понять, в чём заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях. Потому важно, чтобы президент Байден сел за стол переговоров с президентом Путиным лицом к лицу, дабы ясно дать понять, каковы наши позиции, дабы понять, каковы его позиции, дабы постараться сгладить противоречия и выявить сферы, в которых мы можем добиться прогресса», — объяснила она.

Даже если Кремль и Белый дом не согласуют текст совместного заявления Путина и Байдена, сам факт встречи президентов Росси и США, ядерных держав, состояние отношений между которыми многие эксперты сравнивают с противостоянием в период холодной войны, — это уже важное событие.

«Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, да и в целом на глобальной арене. (Однако. — Ред.) Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.