По одной из версий, название этого сладкого рагу с сухофруктами происходит от сочетания двух слов на идиш: tsim («к») и esn («есть»), то есть «закуска». По другой версии, слово пошло от немецкого mischen («смешивать»).
Предположительно, цимес пришел в еврейскую кухню из тевтонской и постепенно распространился на восток. Рецепт варьируется в зависимости от местности, но в нем обязательно присутствует морковь.
В одесский цимес обычно кладут сладкий лук, курагу, чернослив, изюм, орехи, а иногда и мед. А в некоторых рецептах и вовсе можно встретить мясо — так из десерта цимес может превратиться в сытное второе блюдо.
Также рецепт цимеса зависит от того, по какому поводу он появился на столе. Например, на еврейский Новый год Рош Ха-Шана морковь режут кружочками, которые напоминают золотые монеты, — это символ благосостояния.
Для приготовления цимеса вам понадобятся:
- морковь — 8-10 штук
- изюм (без косточек) — 1 стакан
- яблоки кислые — 2 штуки
- масло сливочное — 3 ст. ложки
- сахар — 2 ст. ложки
- соль — 1/3 ч. ложки
Вымойте морковь, очистьте и мелко нарежьте соломкой, кубиками или кружочками. Поместите в сотейник, немного посолите, добавьте ложку масла и немного воды. Поставьте на плиту и, когда вода закипит, протушите на малом огне до мягкости.
Переберите и промойте изюм, очистите яблоки от кожуры и нарежьте их мелкими кусочками, добавьте к моркови. Приправьте сахаром и сливочным маслом. Перемешайте и подержите на огне еще 15 минут, в сотейнике должна выпариться вся вода.
Подавайте блюдо горячим.
Приятного аппетита!