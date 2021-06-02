Этот десерт появился в 1965 году на Киевской кондитерской фабрике им. Карла Маркса. Существует легенда, что торт появился в результате ошибки кондитеров: они подготовили партию взбитых яичных белков для бисквита, но забыли вовремя спрятать их в холодильник. Чтобы прикрыть коллег, следующая смена решила сделать из них безе, а из него соорудить торт, который в итоге прослыл легендарным десертом.
Правда, на фабрике утверждали, что кондитеры целенаправленно трудились над созданием необычного рецепта. Авторы торта, Анна Курило и Галина Фастовец-Калиновская, получили признание на мировом уровне и запатентовали десерт в 1973 году.
Киевский торт был настолько популярен, что поезд Киев-Москва прозвали «тортовозом», — в 70-е сложно было увидеть пассажира, который не везет семье или друзьям круглую коробку с десертом.
Его так же очень любил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев: однажды на день рождения ему презентовали пятикилограммовую версию киевского торта из 70 коржей.
За 60 лет киевский торт сильно изменился, коренные киевляне даже сетуют, что «настоящего» торта уже нигде не попробуешь. Изначально в коржи добавляли кешью. Этот экзотический орех появился в СССР благодаря тесной дружбе с Индией. Затем кешью заменили на отечественный фундук, а после — на дешевый арахис.
Крем тоже сильно изменился: в оригинальной версии рецепта использовался крем «Шарлотт» из желтков, сливочного масла и молочного сиропа. Но позже, по санитарным требованиям, десерт начали печь с масляным кремом, а в перестроечные годы в начинку стали добавлять растительные жиры.
Сегодня киевский торт производит компания Roshen, основанная экс-президентом Петром Порошенко.
Чтобы приготовить настоящий киевский торт вам понадобятся:
- яичный белок — 200 г
- сливочное масло — 250 г
- сахар — 460 г
- мука — 45 г
- какао-порошок — 10 г
- яйцо — 1 штука
- ванильный сахар — 30 г
- молоко 3,2% жирности — 150 г
- орехи кешью — 150 г
- коньяк — 2 ст. ложки
- цукаты — 30 г
Сначала выпечем безе. Возьмите куриные яйца и отделите белок от желтка. Накройте емкость с белками и оставьте ее при комнатной температуре на 24 часа.
Поджарьте 150 граммов кешью, дайте остыть. Мелко порубите орехи ножом. Просейте 45 г муки и соедините ее с кешью и 185 г сахара. Хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 150 градусов.
Взбейте белки до пышной пены, добавьте в них 50 г сахара и 15 г ванильного сахара. Продолжайте взбивать до крепкой пены. Затем добавьте в белки мучную смесь и перемешайте до однородности.
Выстелите формы для выпекания (одна форма — 20 см, другая — 23 см) специальной бумагой и выложите тесто. Выпекайте в течение 2 часов при температуре 150 градусов. Вытащите коржи из духовки и оставьте на 24 часа при комнатной температуре.
Теперь приготовим крем. Достаньте 250 г сливочного масла из холодильника и дайте ему размякнуть при комнатной температуре. Поставьте на огонь 150 г молока.
В емкость для взбивания положите 1 куриное яйцо и хорошо перемешайте. Добавьте 100 г сахара и, интенсивно помешивая, влейте часть теплого молока. Добавьте в смесь 125 г сахара, перемешайте.
Влейте смесь в закипающее молоко, доведите до кипения и варите 5 минут помешивая. Крем должен стать густым, как кисель, и тягучим. Перелейте смесь в чистую емкость, накройте пленкой и дайте остыть.
Положите в отдельную емкость 250 г размягченного сливочного масла и 15 г ванильного сахара, взбейте. Продолжая взбивать, медленно влейте яично-молочную смесь. Часть крема выложите в отдельную емкость и добавьте к нему 10 г какао, тщательно перемешайте.
В оставшуюся белую часть крема добавьте коньяк и взбейте до однородности.
Теперь соберем торт. Положите большой корж на лист пергаментной бумаги, сверху — тот, что поменьше. Аккуратно подрезая ножом, выровняйте коржи, делая их одинаковыми. Крошки измельчите.
Снимите верхний корж. На нижний положите 70% белого крема, накройте вторым коржом. Положите оставшиеся 30% белого крема и 30% шоколадного крема по разным корнетикам. Оставшимися 70% шоколадного крема равномерно промажьте торт сверху и с краев. Обсыпьте торт с краев измельченной крошкой.
Торт можно украсить с помощью корнетиков различными узорами, а также посыпать цукатами.
Приятного аппетита!