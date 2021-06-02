Киевский торт любят не только на Украине – именно его вместо ненужных сувениров просят привезти из поездки в Киев

Этот десерт появился в 1965 году на Киевской кондитерской фабрике им. Карла Маркса. Существует легенда, что торт появился в результате ошибки кондитеров: они подготовили партию взбитых яичных белков для бисквита, но забыли вовремя спрятать их в холодильник. Чтобы прикрыть коллег, следующая смена решила сделать из них безе, а из него соорудить торт, который в итоге прослыл легендарным десертом.

Украинская кухня: готовим гомбовцы со сливами © Фото: zernograd.com Анна Курило и Галина Фастовец-Калиновская, получили признание на мировом уровне и запатентовали десерт в 1973 году.

Киевский торт был настолько популярен, что поезд Киев-Москва прозвали «тортовозом», — в 70-е сложно было увидеть пассажира, который не везет семье или друзьям круглую коробку с десертом.

Его так же очень любил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев: однажды на день рождения ему презентовали пятикилограммовую версию киевского торта из 70 коржей.

Украинская кухня: готовим сладкий львовский пляцок © Фото: Повар.ру

Крем тоже сильно изменился: в оригинальной версии рецепта использовался крем «Шарлотт» из желтков, сливочного масла и молочного сиропа. Но позже, по санитарным требованиям, десерт начали печь с масляным кремом, а в перестроечные годы в начинку стали добавлять растительные жиры.

Сегодня киевский торт производит компания Roshen, основанная экс-президентом Петром Порошенко.

Чтобы приготовить настоящий киевский торт вам понадобятся:

- яичный белок — 200 г

- сливочное масло — 250 г

- сахар — 460 г

- мука — 45 г

- какао-порошок — 10 г

- яйцо — 1 штука

- ванильный сахар — 30 г

- молоко 3,2% жирности — 150 г

- орехи кешью — 150 г

- коньяк — 2 ст. ложки

- цукаты — 30 г

Сначала выпечем безе. Возьмите куриные яйца и отделите белок от желтка. Накройте емкость с белками и оставьте ее при комнатной температуре на 24 часа.

Поджарьте 150 граммов кешью, дайте остыть. Мелко порубите орехи ножом. Просейте 45 г муки и соедините ее с кешью и 185 г сахара. Хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 150 градусов.

Взбейте белки до пышной пены, добавьте в них 50 г сахара и 15 г ванильного сахара. Продолжайте взбивать до крепкой пены. Затем добавьте в белки мучную смесь и перемешайте до однородности.

Украинская кухня: готовим вареники с вишней © Фото: smak.ua

Теперь приготовим крем. Достаньте 250 г сливочного масла из холодильника и дайте ему размякнуть при комнатной температуре. Поставьте на огонь 150 г молока.

В емкость для взбивания положите 1 куриное яйцо и хорошо перемешайте. Добавьте 100 г сахара и, интенсивно помешивая, влейте часть теплого молока. Добавьте в смесь 125 г сахара, перемешайте.

Влейте смесь в закипающее молоко, доведите до кипения и варите 5 минут помешивая. Крем должен стать густым, как кисель, и тягучим. Перелейте смесь в чистую емкость, накройте пленкой и дайте остыть.

Положите в отдельную емкость 250 г размягченного сливочного масла и 15 г ванильного сахара, взбейте. Продолжая взбивать, медленно влейте яично-молочную смесь. Часть крема выложите в отдельную емкость и добавьте к нему 10 г какао, тщательно перемешайте.

В оставшуюся белую часть крема добавьте коньяк и взбейте до однородности.

Теперь соберем торт. Положите большой корж на лист пергаментной бумаги, сверху — тот, что поменьше. Аккуратно подрезая ножом, выровняйте коржи, делая их одинаковыми. Крошки измельчите.

Снимите верхний корж. На нижний положите 70% белого крема, накройте вторым коржом. Положите оставшиеся 30% белого крема и 30% шоколадного крема по разным корнетикам. Оставшимися 70% шоколадного крема равномерно промажьте торт сверху и с краев. Обсыпьте торт с краев измельченной крошкой.

Торт можно украсить с помощью корнетиков различными узорами, а также посыпать цукатами.

Приятного аппетита!