Если принятые монобольшинством в Верховной Раде земельные законы вступят в силу, негативные последствия ощутят на себе все украинцы. С таким предостережением выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Команда Юлии Тимошенко вместе с инициаторами проведения общенационального «земельного» референдума принесли во вторник, 1 июня, в ЦИК Украины необходимые для проведения референдума документы. Для принятия решения у комиссии есть 10 дней.

На брифинге у стен ЦИК Юлия Тимошенко сообщила, что её команда вместе с аграриями, с профсоюзами, с общественными деятелями пришли в ЦИК, «чтобы предотвратить преступление».

Она отметила, что преступлением считает «продажу сельскохозяйственной земли Украины, в том числе, с правом владения иностранными банками».

Тимошенко подчеркнула, что её команда и инициаторы референдума хотят также предотвратить уничтожение украинского фермерства, предотвратить разрешение снимать верхний слой чернозёмов, не допустить распродажу лесов, водоёмов, природных и исторических заповедников.

«Мы пришли для того, чтобы у людей… не забрали их огороды, которые находятся у них в постоянном пользовании, для того, чтобы их не обманули», — сказала политик.

По её словам, по результатам всех соцопросов, абсолютное большинство — против распродажи земли, и 77% граждан выступают за то, чтобы был проведён референдум о запрете продажи земли.

«И потому мы сегодня тут, потому что мы вместе с очень большим числом украинцев организовали сборы относительно начала проведения всеукраинского референдума по вопросу — поддерживаете ли вы запрет продажи украинской земли кому-либо кроме государства Украина?», — сообщила Тимошенко. Она добавила, что все требуемые законом документы подготовлены и переданы в ЦИК.

Политик подчеркнула, что если земельные законы вступят в силу с 1 июля, если это произойдёт, то это затронет всех: Украина останется без фермерства, тут будут работать только большие иностранные корпорации, которые будут обрабатывать землю так, как они захотят — «потому что этими законами сняты все ограничения контроля качества, экологичности использования земли».

По словам Тимошенко, вопрос распродажи земли коснётся каждого украинца, независимо от того, в селе он живёт или в городе. Если будет сохранено фермерство, то будет возможность зарабатывать на переработке сельхозпродукции — «и торговать не землею, а хлебом, готовыми продуктами питания».

«И тогда мы не 22 млрд евро, как сегодня, мы будем иметь от экспорта нашего аграрного сырья, а мы будем иметь более 300 млрд евро доходов ежегодно, а это позволит Украине стать одной из самых богатых стран Европейского континента», — обрисовала перспективы лидер «Батькивщины», добавив: «А это касается всех украинцев».

Если же предотвратить открытие рынка земли с 1 июля не удастся и законы вступят в силу, то это ощутят тоже все, предостерегла Тимошенко, пояснив: исчезнет из продажи органическая продукция, а будут только «пластмассовые суррогаты». И если семья выедет за город, то увидят лишь заборы с надписью «частная собственность». Шашлыки на природе отменяются…

А когда химикаты, которыми будут засыпать землю корпорации, проникнут в грунтовые воды, украинцы лишатся и питьевой воды, продолжила политик. Она добавила, что цены на продукты питания взлетят так, что — «просто людям невозможно будет купить еду».

Тимошенко отметила, что большинство в ЦИК и президента Зеленского, и поэтому решать, быть ли референдуму, будет он. Лидер «Батькивщины» в связи с этим обратилась к президенту с призывом не давить на членов ЦИК и стать на сторону народа, а не на сторону иноземной и отечественной олигархии, которая хочетт «прибрать к рукам 72% территории Украины».

Политик также призвала Зеленского выполнить своё предвыборное обещание о народовластии.

У Центризбиркома есть 10 дней для того, чтобы принять решение относительно референдума, сообщила Тимошенко. По её словам, это будет «большой тест» для президента Украины: «он за Украину или против, он за народовластие или против…».

«Момент истины наступит очень скоро», — констатировала Тимошенко, пообещав, что «Батькивщина» в любом случае не сложит руки и будет бороться против распродажи земли всеми доступными способами.

Заместитель главы партии «Батькивщина» Сергей Соболев, выступая 1 июня в Верховной Раде, заявил, что партия сделала всё возможное для того, чтобы, согласно новому закону о референдуме, поддержать инициативу граждан провести всенародное волеизъявление «в защиту земли». И теперь, по его словам, это проверка для власти, в частности, и для ЦИК, будет ли право граждан на волеизъявление поддержано или же им пренебрегут, а также проверка того, работает ли принятый монобольшинством закон о референдуме, или же это «закон-фикция».

Очевидно, что для Тимошенко это — организация проведения референдума о земле, если не последняя, то точно одна из самых важных акций в ее постепенно сходящей на нет политической биографии. Если ей удастся "пробить" референдум, то политиччские акции и "Бвтькивщины" и часой Тимошенко значительно укрепятся. А вот если это не удастся, то это может стать мощным ударом по политику и возглавляемому ей движению.

До момента истины осталось 10 дней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования.