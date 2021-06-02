Лето в наших широтах традиционно является сезоном отпусков, но пандемия и карантинные ограничения уже второй год осложняют зарубежные поездки

Отдохни дома: во сколько обойдутся украинцам местные курорты в 2021 году? © votpusk.ru

Пресловутый безвиз со странами ЕС пандемия превратила практически в фикцию, хотя ради него властям страны и пришлось сдать свои национальные интересы.

Большая часть Европы остается закрытой для граждан Украины. Власти Евросоюза обещают ввести в июне COVID-паспорта, позволяющие путешествовать вакцинированным людям, но уровень вакцинации на Украине свидетельствует о том, что этой возможностью смогут воспользоваться немногие. Пока что ЕС дал право каждой стране самостоятельно принимать решение.

Из стран Европы открыты для украинцев Болгария, Хорватия, Черногория, Греция, Албания, Сербия, Босния, Северная Македония и Кипр. Однако не во все из этих стран есть возможность добраться напрямую. Например, первый рейс в Афины из Киева запланирован только на 5 июня. Для въезда гражданам Украины необходимы либо справка о вакцинации (признаваемой в этих странах вакциной), либо ПЦР-тест с отрицательным результатом, либо справка о наличии антител. Естественно, медицинские документы должны быть переведены на языки соответствующих стран или на английский.

Кипр требует справку о ПЦР-тесте, сделанную за 72 часа, для въезда, но и делает свой тест по прибытии в аэропорт. Кипрский тест платный и стоит 30 евро. В Албании ПЦР-тест не нужен, но необходимо приобретать медицинскую страховку, которая должна покрыть в том числе лечение от COVID-19.

Все эти южноевропейские страны требуют также подтверждения бронирования и оплаты номера отеля, кемпинга или съемного жилья.

Мальдивы рассчитывают на Украину как никогда © ССО, pixabay

Традиционно основной поток украинских туристов и заробитчан в летние месяцы стремился в РФ и преимущественно в Крым, с которым многих роднят воспоминания детства и юности. Однако пока федеральные власти и местные власти Крыма ограничивают возможности въезда. Въехать могут только близкие родственники граждан РФ (с подтверждающими родство документами), украинцы, имеющие вид на жительство в РФ, и граждане, следующие на лечение в санатории по направлению. Также необходим ПЦР-тест с негативными результатами, сделанный за 72 часа.

Аналогичные требования предъявляет к украинцам и Польша, где многие из них подрабатывают последние годы. Поляки впускают либо родственников граждан Польши и других стран ЕС, либо следующих на лечение, либо работников по предъявлению договора или разрешения на работу (кому-то ведь надо собирать клубнику).

С 1 марта 2021 года для украинцев открылась Грузия. Здесь для въезда потребуется справка о COVID-19. На третий день пребывания в стране необходимо сделать платный тест на COVID уже в Грузии. В случае положительного результата — госпитализация. Кроме того, следует учитывать, что в Грузии действует комендантский час с 11 вечера до 5 утра. Для выезда из аэропорта в ночное время нужно заказывать специальный правительственный пропуск либо — ждать до утра.

Самые либеральные условия для въезда — в экзотической Доминиканской Республике, но, учитывая стоимость поездки, позволить себе ее могут немногие граждане самой бедной страны Европы. Для въезда в Доминикану не требуется ни справок, ни тестов. Аналогичные условия для въезда в Мексику и Гаити.

Без справок и тестов можно полететь в западноафриканскую страну Того и на восточноафриканский остров Занзибар. Именно на Занзибар последний год предпочитает летать украинская элита, завозя затем в страну новые штаммы вируса. В каждой из этих экзотических стран есть высокий риск надолго застрять из-за внезапно введенных ограничений и отмены рейсов.

В списке же стран, открытых для украинцев при наличии негативного ПЦР-теста, 107 государств, но преимущественно это далекие страны, и перелет туда стоит недешево: Перу и Нигерия, Таиланд и Сейшельские Острова, Эфиопия и Бразилия.

Полностью закрытыми остаются Индия, Шри-Ланка и Непал, где наблюдается массовая вспышка особо опасного штамма. В прошлом месяце в Непале, как и в прошлом году, застряли более сотни украинских туристов. Властям Украины пришлось обращаться к западным партнерам с просьбой вывезти украинцев заодно с их гражданами.

Относительно либеральные правила и для въезда в Турцию — излюбленное место отдыха как украинцев, так и россиян. Турки на днях вернули требование предъявлять ПЦР-тест, а также проводят выборочно свое тестирование, если у пассажира температура выше 38 градусов. Необходимо только заполнить электронную «Форму въезда в Турцию», которая даст право на посещение кафе и ресторанов.

Для въезда в популярный у туристов Египет потребуется ПЦР-тест на английском языке, сделанный за 72 часа до прибытия, с мокрой печатью лаборатории и подписью врача. Если у египетских пограничников возникнут сомнения, они могут потребовать сделать повторный тест в аэропорту, но он платный — $30.

При наличии негативного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа, туристов готовы принять Армения и Молдавия. В Белоруссию украинцы могут тоже въехать на основании негативного теста, но затем должны отправиться на самоизоляцию на 10 дней. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал открыть для украинцев пункты вакцинации «Спутником» на границе. В МИД Украины назвали эти планы «элементом гибридной войны против Украины».

С 1 июня на свою территорию стала пускать иностранцев и Румыния, правда, она требует 14-дневной самоизоляции, которая не распространяется только на путешествующих транзитом и полностью вакцинированных туристов. В случае пребывания в Румынии не более 3 дней требуется только отрицательный ПЦР-тест.

Украинские Мальдивы и родина командира первого русского ледокола: что скрывает юг Николаевской области © commons.wikimedia.org, Vystorobskiy CC BY-SA 4.0

С 8 апреля текущего года украинцы, возвращающиеся из-за границы, должны тоже предъявить на своей границе справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа, а если таковой нет — отправиться на самоизоляцию на 14 дней, когда прибывают из стран, внесенных в «красную зону», с установлением приложения «Дий вдома» («Действуй дома»).

В любом случае следует учитывать, что путешествия в период пандемии — это серьезный риск, которому подвергается не только сам путешественник, но и окружающие. Ситуацию могла бы исправить массовая вакцинация, но это уже отдельный вопрос к властям Украины, отказавшимся от возможности производить по лицензии российские вакцины, но не сумевшим выпросить достаточное количество у своих западных партнеров.