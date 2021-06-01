Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране нового университета. Проект обойдётся государству в миллиарды гривен и противоречит взятому Украиной курсу на сокращение вузов

О создании нового учебного заведения Зеленский заявил в последний день весны, 31 мая, выступая на форуме «Украина. 30. Образование и наука».

«На Украине будет создан президентский университет — высшее образовательное учреждение по подготовке людей будущего. Он соберёт лучших преподавателей в одном месте и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задания для защиты нашего государства по приоритетным и самым актуальным направлениям», — заявил украинский президент. Бизяев: Зеленский сделал первый шаг к выращиванию на Украине новых управленческих элит © Facebook, Руслан Бизяев

Среди таких направлений Зеленский назвал информационную безопасность и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.

Указ о создании вуза Зеленский подписал на форуме, чем напомнил своего предшественника на президентском посту — Петра Порошенко. Тот тоже любил подписывать знаковые документы на публичных мероприятиях.

Между тем создание нового университета обойдётся стране недёшево.

Миллиарды и ценная земля

«Зеленский вуз» разместится на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (бывшая ВДНХ).

«Территориально — это локация в 16 га», — сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Площадь застройки составит 25,8 тыс. кв. м.

С учётом того что сегодня территория ВДНХ составляет 286 га, президентский университет займёт 5,6% всей территории Экспоцентра.

«Развитие президентского университета совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ, для того чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно», — отметил Шкарлет.

На территории нового вуза будут размещаться одиннадцать кампусов, из них — пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для преподавателей, апарт-отель для педагогов, больница, дипслужба и корпус с офисами иностранных компаний. Привет «Антонову»: Россия лишит Украину важного рынка © Пресс-служба ОАК / Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Всё это недёшево обойдётся казне. Как отметил Шкарлет, за три года на проект планируется потратить 7,2 млрд грн. (19,32 млрд руб. — Ред.).

Для сравнения: инновационный научно-технический центр «Воробьёвы горы» при МГУ, который начали строить в январе 2021 года, должен занять чуть большую площадь — 17,5 га. При этом начальный этап строительства научно-технологического центра оценили практически в ту же сумму, что и возведение университета Зеленского.

В 2019 году ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что на строительство технологической долины только на первом этапе потребуется 20 млрд руб. до 2022 года.

«Двадцать миллиардов — это как раз хорошая сумма, достаточно, чтобы сделать структуру и начальный этап, построить общее значение коммуникаций», — отмечал Садовничий.

При этом, по его словам, Москва к тому времени уже выделила на проект 10 млрд руб. Садовничий оценил проект научно-технологической долины в 110 млрд руб.

Но если проект центра МГУ уже начали воплощать в жизнь и, как ожидается, он привлечёт и инвесторов, которые и должны покрыть значительную часть расходов на его создание, то университет Зеленского — кот в мешке, который к тому же противоречит общему направлению реформ в сфере высшего образования Украины.

Уменьшить, увеличивая

В первом правительстве, которое сформировали соратники президента Зеленского в 2019 году, министром образования была Анна Новосад. И уже она заявляла о необходимости сокращения количества украинских университетов.

«У нас много университетов. У нас их просто… слишком много. И мы не можем делать вид, что мы как страна можем себе это позволить. Если посмотрим на соседнюю Польшу, то там нет (я округлю сейчас) 300 университетов, включая частные. А эти сотни университетов — это то, что мы содержим за наши налоги. И мы традиционно размазываем эти 20 миллиардов, которые у нас есть на высшее образование, таким тоненьким слоем на всех преподавателей», — отмечала Новосад.

Именно поэтому, по её словам, украинские преподаватели получали по 6 тыс. грн. (около 18 тыс. руб. — Ред.) зарплаты.

Она ушла с должности в начале марта 2020 года. В том году украинское Минобразования трижды меняло руководство. После Новосад министерством руководил Юрий Полюхович, затем — Любомира Мандзий, а после — в июне — ведомство возглавил Шкарлет.

Но частая смена руководства не повлияла на планы сократить количество украинских университетов.

В этом намерении Украину поддерживают и её кредиторы. В апреле украинские СМИ распространили выводы экспертов Всемирного банка по поводу проекта по улучшению украинского высшего образования. На проект Всемирный банк планировал выделить 200 млн. Однако для этого Украине нужно было согласиться на ряд реформ.

Так, как утверждалось в документах к проекту, сеть из 231 государственного вуза на Украине является слишком большой и неэффективной, особенно с учётом сокращения численности населения страны. Около 60% академических университетов, утверждали эксперты банка, обучают менее 5 тыс. студентов.

Специалисты Всемирного банка отмечали, что Украине нужно в дальнейшем объединить университеты и оптимизировать их географическую зону охвата.

«Для того чтобы эффективно провести такие мероприятия с привлечением самих вузов, необходимы институциональные аудиты для каждого из них», — отметили в банке.

Теперь же Зеленский создаёт новый вуз. При этом в шаговой доступности от ВДНХ уже находятся вузы, которые готовят студентов по тем направлениям, о которых говорил Зеленский, рассказывая о новом университете.

Так, выйдя из станции метро «Выставочный центр» и сделав несколько десятков шагов, можно очутиться в здании Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУТШ). Чуть дальше находится Институт высоких технологий КНУТШ, факультет радиофизики, электроники и компьютерных систем, факультет компьютерных наук и кибернетики, факультет информационных технологий, механико-математический и физический факультеты КНУТШ. Во Львове нарколабораторию оборудовали прямо в университете © РИА Новости, Сергей Венявский / Перейти в фотобанк

Рядом с ВДНХ расположен и Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Если же обратить внимание на весь Киев, то можно вспомнить о таких университетах, как Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» и Международный авиационный университет, которые также готовят специалистов по заявленным Зеленским специальностям. И качество образования в этих вузах до сих пор признаётся рядом иностранных государств.

В общем, Зеленский своим решением пошёл против общего направления реформ, которых к тому же от Украины требуют и её кредиторы.

Готовить для кого?

В случае с «Воробьёвыми горами» ещё до начала строительства заявлялось о приходе более десяти крупных инвесторов.

«Сергей Чемезов (глава "Ростеха") готов вложить (средства). Проект очень хороший, по медицине, анализам. <…> "Роснефть" готова, у нас есть договорённость, решение. Там будет центр "Роснефти". И другие — их больше десяти сейчас», — говорил Садовничий ещё в 2019 году.

Что же касается университета Зеленского, то не совсем понятно не только то, кто из инвесторов вложит в него свои средства, но и то, для кого же будет готовить студентов этот университет. На Украине за год карантина упал уровень образования — министр © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Как уже неоднократно говорили представители авиапромышленности, космической и ряда других высокотехнологичных отраслей украинской промышленности, эти отрасли находятся в крайне плачевном состоянии. О чём, кстати, знает и сам Зеленский.

«Сзади меня находится наш украинский самолёт "Руслан" — Ан-124. Последний раз мы построили такой самолёт уже в независимой Украине в 1994 году. Окончили строительство такого самолёта. Справа от нас находится — это символично звучит, но я думаю, что и трагично — недостроенная "Мрия" Украины. Так это звучит, и в этом много смыслов ("мрія" по-украински — мечта. — Ред.). А слева — новый фюзеляж, который мы начали строить пять месяцев тому назад, — Ан-178. Один из трёх самолётов, которые впервые за 30 лет независимости государство заказало "Антонову" для нашей украинской современной мощной армии», — заявил он 20 мая на пресс-конференции, посвящённой двухлетию его инаугурации.

В условиях хронического недофинансирования и отсутствия заказов на украинские самолёты и ракеты вкладываться в подготовку специалистов в аэрокосмической отрасли (и это при том, что ещё и существует Международный авиационный университет) по меньшей мере недальновидно.

А о заказах на украинских специалистов из-за рубежа ничего не известно.

Таким образом, проект Зеленского — это маниловщина. Но маниловщина ценой в миллиарды бюджетных гривен.