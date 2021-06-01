Конец мая и начало июня принесли на Украину циклон с похолоданием, почти ежедневными дождями и грозами. Как природное явление это дело привычное, но майские грозы стали для неготовых украинских городов настоящим стихийным бедствием

29 мая непогода обесточила сразу 108 населённых пунктов. Город Житомир превратился в Венецию, а его жители публиковали видео о том, как передвигались по улицам на надувных матрасах и резиновых лодках.

«В Житомире открылся водный сезон… Дождик прошёл», — пошутила жительница Житомира Елена Скидан.

Ранее, 19 мая, во время очередной грозы под воду ушёл Киев. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко пиарился своими достижениями, званием «мэр года», а также рассказывал о политических репрессиях со стороны Офиса президента.

Гроза, град, похолодание: синоптики ответили, каким регионам Украины чего ждать © CC0, Pixabay

У Кличко в ответ принято пенять на глобальное потепление и изменения климата.

В тот же день, 19 мая, затопило города Червоноград и Ковель на Западной Украине. В ряде городов спасатели не успевали откачивать воду, стремительные потоки смывали автомобили вместе с покрытием дорог, почвой и отдельными строениями.

Двумя днями ранее под воду ушла Одесса. Причина всё та же — отсутствующие или забитые ливнёвки.

«Пока мэр Труханов ведёт город в финансовую кабалу, Одесса тонет. Возможно, Труханов хочет подарить горожанам частичку Венеции. Однако больше похоже на то, что на ремонтах ливнёвок хорошо сэкономили», — писал Telegram-канал «Шептун».

До этого аналогичная ситуация произошла в Запорожье. Сообщалось, что в городе полностью затоплен ряд улиц. Воды было местами по колено. Из-за потопа произошёл ряд ДТП. Также пострадали маршрутки и легковые автомобили.

К подобным катаклизмам приводит не только непогода. 14 мая в Киеве на улице Пушкинской потоп был вызван прорывом труб горячей воды. Трубопровод построили ровно 70 лет назад, в 1951 году. Улицу же, как тогда, после войны, ливнёвками не снабдили, так и при независимой Украине не сподобились.

На Украине 120 населенных пунктов обесточены из-за погодных условий © Виктор Мельников

Собственники старых зданий, ещё советской постройки, жалуются, что новые застройщики бетонируют ливнёвки, углубляя подвалы в стремлении получить ещё несколько метров площади, которую можно будет сдать в аренду.

«Насколько мне известно, по повелению собственников зданий было отдано распоряжение заглушить все ливнеприёмники во дворах центральной части города. Это значит, что всё, что должны были принять ливнеприёмники и транспортировать в подземную систему ливневой канализации, — всё пошло по поверхности решёток, которые не могли справиться с таким количеством воды», — рассказывал о причинах подтоплений киевский архитектор Георгий Духовичный.

Ещё одной причиной, по словам архитектора, является исчезновение скверов, парков и пустырей, которые ранее впитывали излишнюю воду.

Значительный вклад в создание текущей ситуации внесла точечная застройка городов, когда на месте сквера появляется новый жилищный комплекс и торговый центр. Эти объекты, как правило, не укладываются в обеспечивающую инфраструктуру, а только к ней механически подключаются, хотя она рассчитана на иную мощность. При этом асфальтовые поля вокруг торговых центров становятся чем-то вроде бассейнов с узким горлышком, выводя воду в какое-то непредвиденное место и вызывая бурные потоки.

Кроме того, даже на только что отремонтированных дорогах в Киеве после дождя возникают огромные лужи. И это говорит о том, что при ремонте беспокоились только о внешнем виде дорожного покрытия, игнорируя такие вещи, как дренаж, — пусть невидимые чиновникам и прохожим, но предполагаемые и необходимые.

Неразвитость ливневой канализации не только приводит к краткосрочному коллапсу на улицах городов, но и в перспективе грозит Украине нехваткой питьевой воды. Её в большинстве городов берут из рек, в которые стекает загрязнённая вода после каждого дождя. И это является одной из причин загрязнения и заиливания рек.

Естественно, подтопления и наводнения регулярно происходят во всех частях света, но для борьбы с этими явлениями необходимо предпринимать какие-то действия. В российских городах последние годы ливнёвку активно строят и ремонтируют, используя в том числе зарубежный опыт. К этому власти обязывают компании, занимающиеся ремонтом дорог. И немаловажный аспект — обязательства застройщиков создавать и согласовывать свою собственную инфраструктуру для новых объектов.

Глава Жилищного союза Александр Скубченко недавно имел возможность сравнить инфраструктуру Киева и Москвы.

«В центре Киева — неслыханное для столицы запустение… Сегодня Киев — это грязь и опустошение. Особо понимаешь это на контрасте, возвращаясь из-за границы. И это — столица, самый богатый город страны. Периферия — в ещё более нищенском и запущенном состоянии. В постмайданной Украине более важно, как будет называться улица, а не какой чистой она будет. Пусть грязная и убитая, лишь бы имя Бандеры носила, а не Жукова. Пусть Дом писателя деревом порос, лишь бы в нём не было книг Пушкина.

Страна в руине. Муниципальная инфраструктура, многоквартирные дома, памятники архитектуры, коммунальные сети — это всё доживает свой век. Где-то — рассыпается, где-то — рвётся, где-то — обрушается. Как бесхозное, как ничьё. Не могу представить подобную разруху у Кремля. Я не видел такого запустения ни в одной европейской столице», — сетовал Скубченко.

Украинская инфраструктура действительно деградирует и «декоммунизируется» с каждым днём. То мост обрушится прямо во время пресс-конференции президента, то жилой дом взорвётся, погребая под собой жильцов, как это произошло в киевском районе Позняки. Жить на советском наследии бесконечно долго невозможно.

Не выходи из комнаты: на Украине наступил «снежный локдаун» © REUTERS, Gleb Garanich

В целом же, по разным оценкам, инфраструктура украинских городов изношена на 75–92%. Власти сами озвучивают эти цифры, когда говорят о необходимости повышения тарифов. Однако их очередное повышение не улучшает ситуацию. В 2018 году экс-заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань оценивал потребности для модернизации инфраструктуры Украины до 2030 года в сумму 50 миллиардов евро. За прошедшие три года эта сумма, естественно, увеличилась.

Под реализацию инфраструктурных проектов украинские и муниципальные власти берут многочисленные кредиты, что тоже не особо сказывается на её плачевном состоянии.

Очередные ливни, прогнозируемые синоптиками в первых числах июля, ожидаемо вызовут новые наводнения и подтопления в украинских городах, но через пару дней вода уйдёт, некоторые дома покроются ещё больше трещинами, а часть дорог просто смоет. Какое-то время об этом поговорят, но затем внимание отвлечёт какой-нибудь новый скандал в Раде, или же власти раскроют очередной пророссийский заговор.