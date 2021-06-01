В понедельник, 31 мая, стало известно, что новым советником главы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко стала Светлана Залищук, экс-депутат от Блока Петра Порошенко и один из организаторов Евромайдана. Она является активной представительницей западных грантовых структур в украинской политике, так называемых «соросят»

На самом деле, "соросята, что ни для кого на Украине не секрет, являются агентами влияния Запада, прежде всего США в Уекраине и, как правило, состоят на финансовом обеспечения различных институтов США, прежде всего Джоджа Сороса. При этом, не стесняясь своего подконтрольного положения, озвучивают в Киеве волю Вашингтона и ЕС, а по сут, что уже привело страну к краху экономики, долгу, превышающему годовой ВВП страны и разорению населения, более половины которого даже по официальным данным находится в нищете — имеет доход ниже прожиточного минимума. Залищук объявила о борьбе с СП-2 на посту советницы в «Нафтогазе» © Светлана Залищук/Facebook

В новой должности "соросёнок" Залищук намерена бороться против «Северного потока-2», хотя формально уже даже президент США Джо Байден решил отступиться от него, по крайней мере, на словах.

Официально Залищук должна заниматься в «Нафтогазе», координацией действий с должностными лицами стран «Большой семерки» и пытаться затормозить СП2.

«За предыдущие несколько лет команда Нафтогаза добилась почти невозможного — значительной отсрочки достройки "Северного потока-2". Однако до победы еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими сейчас я вижу приоритеты своей работы», — прокомментировала Залищук свое назначение.

Ранее с этой же целью в «Нафтогазе» заявили, что приглашают в управление американских политиков из националистической диаспоры. Компания заявила, что остановка «Северного потока-2» является ни много ни мало, а «национальной задачей Украины». Для борьбы с трубопроводом в правление компании взяли бывшего сотрудника Госдепа США и члена Республиканской партии Мирона Василика.

Украинские националисты и представители грантовых структур последнее время, после смягчение позиции администрации США по вопросу СП-2, всё чаще выражают надежду на смену власти в Германии. В частности они надеются на приход к власти после Ангелы Меркель партии «Зеленые», которая известна своей антироссийской позицией. Титулованная любительница Сороса: соцсети о кадровых назначениях в «Нафтогазе» © Facebook, Світлана Заліщук

В «Нафтогазе» назначение Залищук объяснили длительным опытом работы в сфере международных отношений. Напомним, что «Нафтогаз» последнее время терпит огромные убытки, при этом тратит средства на космические зарплаты своему правлению и членам наблюдательных советов, попутно направляя крупные средства западным лоббистам для борьбы с «Северным потоком-2». Оплачивают этот банкет, естественно, украинские потребители газа, включая нищих пенсионеров, которым «Слуги народа» для оплаты счетов рекомендуют продать собаку. В апреле государственная компания «Нафтогаз», подал в суд на Кабмин, требуя возместить 4,5 миллиарда гривен за обязательства правительства не повышать цену на газ для населения два месяца, что вообще является нонсенсом — теперь госкомпания будет судится с высшим государственным институтом страны.А все для того, чтобы получить дополнительные средства для выплаты космических зарплат своим "наблюдателям" и "советникам", а так же, чтобы продолжить борьбу с СП-2, начало работы которого фактически сделает "Нафтогаз" банкротом.

Пусть даже США пока отказались от дальнейших санкций против трубопровода, а «Нафтогаз» показывает убытки, но многочисленным «соросятам» тоже без харчевания никак нельзя. Колода все тех же политических карт «Евромайдана» будет тасоваться до бесконечности. Та же Светлана Залищук, как писал в прошлом году Telegram-канал «Соросята», была фактически непотопляемой: «Представитель байденовского десанта в Верховной Раде прошлого созыва, в новом политическом сезоне нашла себе место в Кабмине Алексея Гончарука. Тогда Света Залищук стала его советницей. С позорным увольнением профана — ушла и Света. Не прошло и года — Света снова советница. Теперь она советует вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции Ольге Стефанишиной».

Теперь же, как пишет ТГ-канал «Шептун», ее будет содержать «Нафтогаз». «Соросёнок и основатель Центра ЮЕЙ, который живет на гранты США, Светлана Залищук назначена советником главы правления НАК Нафтогаз Юрия Витренко. Якобы, чтобы остановить «Северный поток-2». Света из одной обоймы с такими великими умами, как Лещенко и Найем. У нее очень хорошо получается осваивать многомиллионные гранты. По итогам 2020 года НАК Нафтогаз получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год. При таких убытках Нафтогаз будет содержать Свету на зп где-то 300-400 тыс грн», — пишет «Шептун».

Уроженка провинциального городка Жашков Черкасской области Светлана Залищук оказалась непотопляемой, как и Сергей Лещенко, Елена Зеркаль или Мустафа Найем, с тех самых пор, как связала свою жизнь со служением правительству США. Еще в студенческие годы она участвовала в «Оранжевой революции», а после победы Виктора Ющенко в 2005 году стала пресс-секретарем вице-премьер-министра, а затем — пресс-секретарем главы секретариата президента Украины. После чего ее привлекли на тренинги в США (Стэнфордский университет) и Великобританию. По возвращении с тренингов она возглавляла целый ряд инициатив по «продвижению демократии» и евроатлантической интеграции. Что будет с «Северным потоком – 2»? Главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Накануне Евромайдана была основательницей антикоррупционного НПО «Чесно», а в 2013 именно она координировала Фейсбук-страницу «Евромайдана», сыгравшую существенную роль в перевороте 2014 года и последовавшей гражданской войне. Сразу же после переворота Залищук, «борец с коррупцией», покупает квартиру в центре Киева на улице Софиевской стоимостью 13 миллионов гривен.

«Борьба с коррупцией в Украине после Майдана — дело не менее выгодное, чем сама коррупция. А представляете, сколько наворовали коррупционеры и борцы с коррупцией рангом повыше?» — комментировал ее приобретение глава организации "Жилищный союз Украины" Александр Скубченко.

В Верховную Раду Светлана Залищук баллотировалась в 2014 году в связке с другими организаторами Майдана, Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко, от партии «Блок Петра Порошенко». С июля 2017 года она член координационного комитета «Мировое движение за демократию», основанного американским Национальным фондом поддержки демократии. После победы Зеленского стала советником экс-премьера Гончарука. И уже в этом году Лещенко и Залищук ринулись из Киева поздравлять Джо Байдена с победой.

Украинский журналист Роман Губриенко называл Залищук не только организатором Майдана, но и инициатором всех тех реформ, благодаря которым украинцы получают огромные суммы в счетах за ЖКХ.

«Эти люди были, можно сказать, у истоков, современной летописи окончательного крушения украинского суверенитета. Они призывали выходить на Майдан с "чаем и хорошим настроением". Они сейчас расселись в наблюдательных советах госкорпораций и получают по несколько сотен тысяч гривен зарплаты. Они были у истоков создания таких замечательных организаций, как "Реанимационный пакет реформ" и другие, которые принесли украинцам весьма спорные либеральные реформы, отраженные в разрушенной медицине и коммунальных платежках», — пишет Губриенко.

Помимо того, что у представителей западных грантовых структур весьма высокие аппетиты и их надо кормить, назначение Залищук в «Нафтогаз» может быть связано с активизацией борьбы с СП-2. Им сейчас необходимо под любым возможным предлогом его затормозить хотя бы месяц в ожидании возможной смены политической конъюнктуры в Германии. Учитывая предыдущий опыт организации провокаций на Майдане, сейчас Залищук может понадобиться для распространения информационного шума о «российской агрессии» после какой-нибудь очередной провокации в Донбассе. Кроме того, ее назначение уже само по себе должно подать администрации США четкий сигнал о полнейшей лояльности и услужливости властей Украины и их готовности совершить любую подлость, способную повлиять на остановку "Северного потока-2"… Подобный опыт у организаторов Евромайдана, как известно имеется — расстрел собственных сторонников "неизвестными снайперами", после чего сравнительно мирные протесты на Евромайдане переросли в госперевоворот.

Так что теперь можно ждать ит новых провокаций, только теперь в отношении газопровода.