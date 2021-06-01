В украинском языке, как, впрочем, и в любом другом, есть свои специфические ругательства. Но поскольку по своей сути украинский и русский язык вызрели из одного древнерусского корня, украинские и русские ругательства в чем-то очень похожи

Вышкребок виддухопелил: что значат эти украинские ругательства © CC0, Pixabay Илья Репин, содержит фразу: «Ты, султан, черт турецкий и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь».

Ругательствами пестрят и произведения украинских классиков: Ивана Франко, Ивана Котляревского, Ивана Нечуя-Левицкого, Панаса Мирного.

В процессе ругани, что очень характерно для Украины, часто используется отсыл к нечистой силе или сравнение с ней. И это, если можно так выразиться, фирменный украинский стиль.

В украинской интерпретации фразу «иди к черту» можно встретить как:

«Иды до бИса».

«Чорт побери/ Чорт бы побрав».

«Чорт тебе забирай».

«Иды до чорта (биса, лиха, дидька)».

«Дидько б тебе забрав».

«Иды ты пид три ЧортЫ» или «Хай тоби сим чортИв» — рост числительного указывает на степень раздражения и гнева.

Русский вариант «черт попутал» встречается в формате «дИдько поплутав».

Бовдур, блазень и тюхтий: как обозвать дурака по-украински © torange.biz

Одним из первых на страницах своей «Энеиды» бранные слова, в частности сравнения с нечистой силой, употребляет Иван Котляревский: богиня римского пантеона Юнона на страницах произведения именуется «сучей дочкой».

Герои произведения Михаила Стельмаха в ссоре также упоминают черта:

— Иды ты пид тры чорти! — возмущается Роман. — Нашел чем хвастаться — бесстыдством.

Иван Нечуй-Левицкий упоминает дидька:

«Нет работы той богатырице, так она придумала себе развлечение — романтическую поэму для себя, но на мой счет… дидько б ее взял».

Масенко также вспоминает дидька, но в другом контексте:

«А уже самая большая моя вина — что дидько мене попутав, надоумил меня жениться».

Современные украинские писатели также не изменяют этой традиции.

Например, Олександра Гонтар завершает стихотворение «Инструкция использования себя как женщины» фразой «а если ты другая женщина, пожалуйста, иды до биса».

Вайло и мандрика. Краткий словарь настоящего украинского мата Юрий Яновский: «Сев, а хорошее море, чорт його забэры?»

Современные украинские политики довольно часто употребляют литературную лексику в процессе дискуссий.

Например, Олег Ляшко в 2016 году осудил действия Евросоюза по вопросу об открытии безвизового режима для Украины и подчеркнул, что нужно «послаты до биса всех евронаперсточников и строить сильную Украину, ни на кого не надеясь».

А нынешний глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в 2019 году в ходе диалога с представителями бизнеса послал «до биса» тех, кто требует от него быстрых результатов на новой должности.

Как видим, использование в ругательствах нечистой силы (последствия высокого процента религиозного населения) весьма характерно как для прошлой, так и для современной Украины.