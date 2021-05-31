В русском языке есть слово «цацки». Как с ним связаны украинские «цяцянки» и что такое «цацки-пецки»?

В украинском языке «цяця», «цяцянка» значит «игрушка», «пустяк», «мелочь». Например, его можно встретить в поговорке «обiцянки — цяцянки, а дурневi радость». Переводится буквально как «обещание — пустяк, а дураку в радость», по смыслу близко к русской поговорке «обещанного три года ждут».

В русском языке сегодня слово «цацки» употребляется в разговорной речи и в криминальном жаргоне в значении «безделушки», «побрякушки», «украшения». Раньше это слово и в русском языке значило «игрушка». Например, старшина Васков в повести «А зори здесь тихие» говорит девушкам из своего отряда: «Не в цацки же играем, девоньки». Отсюда же и «цаца» — нарядная, красивая, разодетая, как игрушка, воображала. Тайны украинского языка: почему гарбуз – это вовсе не арбуз © СС0, Pixabay

Кроме того, в некоторых региональных говорах слово «цаца» означало резьбу и роспись для украшения наличников и вышивку на полотенцах и рубахах. Также так могли назвать послушного, умного и просто любимого ребенка. Прежде всего слово стало известно из западнорусских и южновеликорусских говоров.

И «цацки», и «цяцянки» происходят от существительного «цаца», общего для нескольких славянских языков — оно также есть в белорусском, болгарском, польском, чешском и словенском. По одной из версий, оно возникло в детской речи, вероятно, от восхищенного цоканья языком при виде красивой вещи.

От слова «цацка» произошел глагол «цацкаться» с пренебрежительным оттенком — возиться с кем-то, уделять чересчур много внимания.

Во фразе «по-немецки "цацки-пецки" (или "цецки-пецки"), а по-русски — "бутерброд"» «цацки-пецки» — подражание немецкой речи, а сама поговорка, возможно, высмеивает заковыристые названия иностранных блюд (притом что из немецкого как раз заимствовано слово «бутерброд»). Кроме того, беспризорники могли так говорить, имея в виду обмен побрякушек, украденных часов или украшений на еду.

Происхождение слова «пецки» менее ясно — либо оно просто придумано по созвучию, либо, возможно, связано с белорусским «пэцкаць» и похожими словами в других славянских языках со значением «пачкать», «неумело делать», «халтурить». Соответственно, близкое выражение «это вам не цацки пецкать» может означать непростую задачу, в отличие от изготовления стандартных безделушек.

В английский язык из идиш пришли слова tsatske, tshatshke, chotchke. В прошлом в Канаде и США еврейские иммигранты «цацкой» могли назвать и красивую легкомысленную девушку. Сегодня же слово сохранило основное значение «побрякушка», «простенький сувенир». Этимологи возводят его к древнепольскому czaczko, но отмечают, что оно из того же источника, что и «цаца»-игрушка, — слово из праславянского лексического фонда и берет начало в детской речи.

Еще одна известная цаца — традиционное блюдо болгарской и одесской кухни. Это жаренная во фритюре мелкая рыбка в панировке, обычно черноморско-каспийская тюлька или мойва. Цаца — и популярная уличная закуска, и ресторанное блюдо.