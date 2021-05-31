Этим летом Крым, похоже, собирается превзойти все самые смелые ожидания по показателям приема туристов. За сезон на полуострове рассчитывают принять около 8 миллионов отдыхающих

Где найти в Крыму рай для пеших туристов © irina-foto.ru Владимиром Путиным показателей власти республики планируют даже раньше указанного срока. Еще в марте на совещании по вопросам развития регионов он определил для Крыма цифру в 10 миллионов туристов к 2025 году. Причем довольных туристов: крымский сервис, по задумке Путина, должен достигнуть «самых высоких мировых стандартов». Это касается не только условий проживания, но и чистоты и обустроенности пляжей.

Для стимулирования внутреннего туризма правительство второй год подряд запускает программу туристического кешбэка. Государство гарантирует возврат части средств, потраченных на отдых внутри страны. К тому же готово компенсировать половину каждой детской путевки, даже если в лагерь ребенка за лето отправят не один раз. Сегодня полуострову на руку и закрытое из-за коронавируса авиасообщение с Турцией. Таким образом, Крым вполне может вернуть себе былую славу «всесоюзной здравницы» уже в этом сезоне.

Пляжи в законе

Своё, родное: Крым готов бить туристические рекорды Леонид Гайдай показал в «Спортлото-82», а тенденцию к этому почти двумя десятилетиями ранее Генрих Оганесян в «Три плюс два».

И если в прошлом году из-за коронавирусных ограничений курортный сезон в Крыму стартовал на месяц позже, с 1 июля, то в этом году всё как в доковидные времена. Пляжи должны быть полностью готовы к началу июня. С первого дня лета муниципалитеты запускают к местам отдыха и общественный транспорт.

К арендаторам пляжей предъявили более жёткие требования. На них возложат ответственность за торговлю и аттракционы. Никаких бабушек с кукурузой и нелегально работающих водных мотоциклов. В противном случае власти грозятся расторгать договора аренды, а технические средства нелегального бизнеса отправлять на штрафстоянки.

Кстати, из 18 проверенных в мае пляжей Ялты, Гурзуфа и Алупки семь оказались не готовыми к купальному сезону и должны были устранить нарушения. Власти Керчи, в свою очередь, определили всего пять официальных мест для купания, не став утруждать себя обустройством популярных, но до сих пор не организованных зон отдыха.

Вирус на курорте

Закрывать туристическую сферу из-за коронавируса власти Крыма уж точно не собираются. Правда, глава республики Сергей Аксёнов продлил на месяц ограничения для театров и развлекательных центров, запретив до 1 июля работу хостелов, а также ограничив заполняемость кинотеатров и количество участников экскурсионных групп.

По официальной статистике, болеть COVID-19 в Крыму не перестали, но по сравнению с зимними месяцами количество заболевших за сутки сейчас в три раза меньше. К тому же на полуострове продолжается активная кампания по вакцинации. К старту сезона медики планировали привить от коронавируса большую часть населения и в первую очередь работников средств размещения.

Не помещает приему туристов и водный кризис. Министр курортов республики Вадим Волченко утверждает, что большинство средств размещения создали запасы воды, а часть из них имеет собственные скважины. И, несмотря на то что в Симферопольском и Бахчисарайском районах продолжают подавать воду по графику, отдыхающие ощутить на себе ее дефицит не должны. Так, знаменитые лечебницы в Саках имеют свои подземные источники, поэтому проблем с принятием лечебных ванн не будет. Кроме того, с 1 мая отменили графики водоснабжения в Ялте и Симферополе.

Стабильно дорого

Отдых с ограничениями: чем встретит туристов Крым в курортном сезоне — 2021

Достаточно много предложений традиционно поступает из частного сектора. Жилье эконом-класса туристам предлагают по цене от 400 рублей в сутки. Средняя цена номера в отелях и гостевых домах на конец мая колеблется в пределах 1200-1500 рублей, но уже к пику сезона, как прогнозируется, может достигнуть и четырех тысяч. Традиционно цены на отдых в Крыму в разгар сезона поднимаются на 20-30%.

Похожая ситуация ожидается и на продуктовом рынке. Чтобы прокормить местное население и поток людей, прибывающих на отдых, крымский бизнес будет увеличивать поставки. Но опыт прошлого года показал: товара может не хватать, значит, цены будут расти.

Учитывая, что закрывать заведения общепита, как это было в прошлом году, власти не собираются, встречать гостей полуострова новыми ценниками готовятся бары, кафе и рестораны.