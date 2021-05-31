Участников было в разы меньше, чем в прошлый раз, и вели себя они подчеркнуто мирно. Основная мобилизация намечена уже на понедельник, 31 мая, и вот тогда протест может стать радикальным

Ультрас во главе аполитичной молодежи: как меняются акции в поддержку Стерненко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк 27 февраля и 20 марта. Никто не жег фаеры, не бил окна и двери, не заливал газом и не бил полицейских.

Можно было бы подумать, что «силовой блок» движения в поддержку Стерненко в лице фанатского объединения «Гонор» на этот раз просто не явился на акцию, но это не совсем так. Журналисты «Страны» заметили среди идущих на акцию лидера «Гонора» Сергея Филимонова, известного среди фанатов под прозвищем Филя, а в соцсетях — под ником Сын Перуна. Рядом с Филимоновым, одетым в сиреневую куртку, стояла группа ребят в темных ветровках и с замотанными лицами.

В свою очередь, фотограф Макс Требухов, делавший репортаж для Lb.ua, запечатлел коллективную фотосессию перед ОПУ той самой группы спортивных, как раз очень похожих на актив «Гонора». Среди них также можно узнать Филимонова, держащего на руках ребенка (скорее всего, это его маленький сын Орест).

Наконец, потом и сам Филимонов опубликовал в Facebook фотографию той же коллективной фотосессии, подписав: «На День Киева добивались справедливости для Сергея Стерненко». При этом стоит отметить, что на предыдущие акции «Гонор» собрал больше молодого агрессивного фанатья, а на этот раз ограничился собственным активом.

Маляр с цепью. О тех, кто атаковал Офис президента Украины © Facebook, Serhii Filimonov

Вследствие этих обстоятельств наиболее заметной, в том числе численно, оказалась еще одна группа сторонников Стерненко, о которой часто забывают, — неформального вида ребята и девушки, среди последних — много с выкрашенными в яркий цвет волосами (у кого в красный, у кого в розовый, у кого в зеленый).

У Стерненко действительно праворадикальное прошлое, но уже пару лет назад он отчетливо «сдвинулся» в либеральную нишу, защищая и Сороса, и секс-меньшинства, и многое-многое другое. Вследствие этого приобрел новых сторонников и сторонниц, при этом вызывая сильное раздражение у многих праворадикалов, особенно из «азовского» движения. Так, бывший глава разведки «Азова», а ныне один из спикеров «Нацкорпуса» Сергей Коротких опубликовал в Telegram фотографию таких пикетчиц, подписав ее: «А вот и вырожденцы Харькова за Стерненко».

В центре Харькова требовали справедливого суда для одесского активиста Сергея Стерненко

Читайте подробности перейдя по ссылке 👇https://t.co/StcitBWvwd pic.twitter.com/eJ57dOu03n — Харьков 057.ua (@kharkov057ua) May 30, 2021

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В Киеве на акцию в поддержку Стерненко пришла и девушка с большим радужным флагом ЛГБТ, которую активно фотографировали и снимали на видео журналисты. Правда, она все же явно старалась держаться рядом с полицейскими.

Анонс акции опубликовал 21 мая депутат Верховной Рады и лидер «соросовского» крыла партии «Голос» Ярослав Юрчишин. Был ли он у ОПУ — непонятно, сам он фотографий не выкладывал и в кадр фотографов не попадал. Зато нельзя не отметить присутствие там экс-депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Андрея Левуса, одного из лидеров «Движения отпора капитуляции». Участие последней организации было заметней в этот раз, в том числе потому, что ее отделение в Кропивницком (до 2016 года этот областной центр назывался Кировоград) выступило организатором акции в поддержку Стерненко.

В общем, все берегут силы для мобилизации на понедельник, когда Приморский районный суд Одессы должен вынести приговор Стерненко. В случае реального срока протест сразу может перестать быть няшным.