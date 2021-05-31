На Украине идет массовое разграбление историко-культурных ценностей: на днях СБУ предотвратила незаконный вывоз за границу артефактов скифской эпохи, стоимость которых составляла не менее 40 тыс. долларов. Вместе с тем рынок «черной археологии» в стране огромен, а государство не предпринимает никаких усилий, чтобы бороться с этим пагубным явлением

Расцвет «черной археологии» на Украине

Золото Кубрата: на Полтавщине разрушили памятник легендарному хану © Нацполиция Полтавской области

Украина весьма богата на самые разнообразные археологические памятники, ведь на протяжении истории здесь переплетались различные цивилизации и культуры. Однако огромной проблемой для страны являлось отсутствие надлежащего финансирования археологической науки — средства на раскопки, командировки, публикации монографий и результатов исследований практически не выделялись. Официальная археология держалась на отдельных энтузиастах из университетов и от кооперации с зарубежными учеными.

Но подлинный расцвет получило черное кладоискательство — появились нелегальные поисковики, целью которых является банальная нажива. Они, как правило, объединяются в группы по 3-5 человек, не жалея средств. В их распоряжении не только сверхдорогие металлодетекторы последних моделей, но и квадроциклы, коптеры и радиостанции, а для ускорения процесса используют грейдеры и экскаваторы. При этом, конечно, не обходится без связей научной разработки вопроса — потенциальные объекты определяют при помощи публикаций украинских археологов и тщательной разведки на местах. В составе групп черных копателей есть люди, которые работают в городских, областных и музейных архивах. Кроме того, важным моментом является покровительство власти — организаторы нелегальных раскопок имеют «крышу» в лице представителей силовых структур и политической элиты.

«За тысячу лет до шумеров». Как трипольцев назначили украинцами медного века © РИА Новости, В. Шияновский / Перейти в фотобанк

Дерзкое разграбление скифского кургана «патриотами»

Одним из наиболее резонансных случаев является разграбление скифского «царского» кургана возле села Скобелево в Николаевской области в 2020 г. Этот памятник археологии V века до н.э. был высотой восемь метров, а в диаметре достигал более 85 метров. Официальных раскопок там не планировалось, тем не менее, злоумышленники, используя экскаваторы, вкопались в землю глубже, чем сам курган по высоте — 12 метров. Позже специалистами были обнаружены предметы, имеющие отношения к скифам, — бусы и зеркальца. Считалось, что там были похоронены представители скифской знати.

Сами раскопки начались еще летом 2020 года и при попустительстве местной полиции продолжались более четырех месяцев, пока тревогу не начали бить местные жители. И хотя было начато уголовное производство, правоохранители не установили ни заказчиков, ни исполнителей. Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет утверждал, что она может только «охранять курган» и не уполномочена забирать технику на штрафплощадку без решения суда. Естественно, таким бездействием прекрасно воспользовались инициаторы раскопок, не упустившие возможность набить себе карманы.

Оказалось, что их след ведет к представителям «майдановских» организаций — прикрытие грабителям оказывала «Варта міста», связанная с лидером одесского «Автомайдана» Евгением Резвушкиным. В частности, директором и единственным учредителем является Елена Семененко — гражданская жена Резвушкина. Сам «активист» находится в прекрасных отношениях с вышеупомянутым полицейским чиновником, а конечными бенефициарами раскопок выступали некие народные депутаты от партии «Слуга народа» из Одесской и Николаевской областей.

Дорога артефактов. Самые уникальные находки на месте строительства трассы «Таврида» в Крыму Бориса Мозолевского.

«Полный ущерб от разрушения уникального скифского кургана в Казанковском районе можно будет определить после проведения ряда экспертиз, чем должен заниматься Фонд госимущества. Но мы, археологи, сейчас уже подсчитали убытки по специальным формулам, которые применяют в таких случаях. Поэтому с точки зрения культурно-археологических ценностей они составляют 151 миллион гривен», — заявлял николаевский археолог Александр Смирнов.

Ранее в 2018 г. схожим образом было разграблено старинное городище под Киевом, которое относится к двенадцатому веку, а под Никополем поврежден скифский курган «Нечаева могила»: черные копатели просверлили отверстие глубиной 20 метров. Очевидно, что там работали профессионалы, а не какие-то случайные искатели. В декабре прошлого года в селе Звенигород Пустомытовского района Львовской области неизвестные разрушили часть археологического раскопа в урочище Замок на территории памятника археологии национального значения Городище: уничтожению подверглись деревянные конструкции княжеских времен конца ХI — начала XIII веков. Виновников инцидентов официальное расследование так и не выявило, да и, видимо, не особо стремилось.

Когда госчиновники «в доле»

Некрополь времен Римской империи нашли в Севастополе © Институт археологии РАН/Facebook

Однако до приговора суда подавляющее большинство уголовных дел, открытых по этой статье, не доходит, поскольку фигурантов покрывают чиновники из числа правоохранителей, налоговиков и таможенников, получающих свою долю от теневого бизнеса, — размер взяток может доходить до 5 тыс. евро. У тех, кто стоит за «старателями», налажена четкая система сбыта артефактов, причем значительная их часть направляется коллекционерам за границу. Цена предметов скифской, древнегреческой, древнеримской эпох, периода Киевской Руси в зависимости от их ценности может колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. Вывоз исторических ценностей из Украины поставлен на поток.

В феврале 2018 года в парламенте был зарегистрирован законопроект, усиливающий ответственность за преступления против культурного наследия Украины. Документ предусматривал изменения в статью 298 УК, где увеличивали штрафы и тюремные сроки для организаторов незаконных раскопок, особенно если они привели к уничтожению или исчезновению историко-культурного объекта. Но в ходе рассмотрения документ был отклонен депутатами. Впрочем, какие бы суровые законы ни вводились, в Украине это компенсируется необязательностью исполнения. Исходя из судебной практики, за решетку в последние годы не отправился ни один «копатель» или продавец незаконно добытых ценностей. Как неофициально заявил один из «черных археологов», территория страны зачищена от древностей на глубину 30 см, именно такой глубины достигает большинство металлоискателей.

Таким образом, Украина из-за бездействия и коррумпированности власти продолжает лишаться историко-культурных ценностей. Незаконный промысел древностей по своему размаху и прибыльности превышает даже добычу янтаря в Полесье.