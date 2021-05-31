Одним из наиболее активных депутатов фракции «Слуга народа» является Марьяна Безуглая, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, хотя по образованию она является медиком. Она подает законопроекты о реформе СБУ, продвигает рекомендуемые США реформы и борется с коррупцией и «российской агрессией»

На днях она попала в скандал, заявив в декларации киевскую квартиру площадью 75 кв. метров со смехотворной для столицы ценой — $ 6000 (164 000 гр.).

По словам Безуглой, она стала её владелицей в 2019 году, однако её не покупала — ей её якобы подарил отец. В таком случае возникает вопрос: откуда взялась цифра в 164 тыс. гривен? Безуглая попыталась нелепо оправдаться, заявив, что данная сумма — результат последней оценки жилья. В то же время в декларации Марьяны Безуглой за 2017 год значится та же самая квартира, но уже почти в пять раз дороже — стоимостью 638 тысяч гривен. Иными словами, квартира существенно подешевела с тех пор, как Безуглая стала депутатом. В нескольких постах и попытках оправдать низкую стоимость квартиры Безуглая стала сама себе противоречить и путаться в показаниях. В одном из постов она заявила, что «курс гривны тогда был другой». Очевидно, что квартира «подешевела» исключительно ради того, чтобы меньше платить налогов. «Троллинг Кремля»: украинский штангист объяснился за пост о сгоревшей Москве © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Неприкасаемые» видит в этом откровенную коррупцию. «Ещё можно во всём признаться, пойти на сделку со следствием, заплатить штраф и оказаться в одном реестре коррупционеров вместе с Артёмом Сытником (главой НАБУ). Но можно продолжить пробивать дно. Слуги народа всегда выбирают последнее», — считают авторы Telegram-канала.

Украинским налогоплательщикам депутат Безуглая обходится недёшево. В управлении аппарата Верховной Рады за 2020 год ей начислили 517 тыс. гривен заработной платы. Ещё 504 тыс. гривен ей возместило государство в качестве компенсации «расходов на осуществление депутатских полномочий». Марьяна прошла отбор в партию Зеленского по программе Lift. Затем она стажировалась в Государственном департаменте США. Накануне парламентских выборов вокруг кандидата в депутаты Марьяны Безуглой вспыхнул скандал. Якобы её команда массово подкупала избирателей, а также платила за агитацию в палатках. После многочисленных жалоб в 217-м округе Киева на Безуглую было открыто уголовное дело по фактам подкупа избирателей.

Сейчас она регулярно выступает на телеэфирах в качестве своеобразного эксперта по всем вопросам, хотя выступления её зачастую бессвязны и выдают некомпетентность по всем этим вопросам. В феврале текущего года на форуме «Украина 30» Безуглая достаточно многословно и малопонятно пыталась оправдать повышение тарифов на электроэнергию для украинцев тем, что это якобы поможет Украине вернуть Крым. Её следующее заявление о тарифах — яркий образчик политической ахинеи.

«В рамках нашего комитета и энергетической безопасности было сказано, что, кроме электрики и того, как сложно найти баланс между импортом и ценами для населения, но тем не менее надо направляться к собственным мощностям — это и вопрос присоединения к европейскому пространству. И снова-таки этот вопрос обрабатывается, сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как таковой — то есть энергетических вопросов — это и логистический компонент, и разные категории… С позиции национальной безопасности более общие такие вещи, это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли на протяжении ближайших лет. И вывели это не только в экономическую площадь, а и сохранили тот политический нарратив, вернее тот политический диапазон, который приемлем», — заявила Безуглая.

Украинские политики нередко называют Безуглую «генератором случайных слов», а Telegram-канал «Под мантией» полагает, что словесные потоки Безуглой сами являются угрозой нацбезопасности. «Не является ли посягательством на национальную безопасность тот факт, что Марьяна Безуглая, которой папа купил депутатство, отвечает в ВРУ за национальную безопасность? Судя по её тупому словесному блуду на эфирах, у нас складывается ощущение, что она может не знать, в какой стране живёт, где правая сторона, а где левая», — пишет «Без мантии».

Одна из любимых тем Безуглой — «борьба с российскими нарративами». Она обвиняет тех, кто высказывает критику в адрес украинских властей, в том, что они повторяют «российскую пропаганду». Закрытие на Украине трёх оппозиционных телеканалов Марьяна Безуглая объяснила тем, что они, дескать, «координировались» неким Громовым «из Администрации Президента РФ». Мирошник: «Геращенко как главный по безопасности журналистов — толстый троллинг Авакова» © Facebook, Родион Мирошник

В одном из интервью на вопрос, в какую сторону она склоняется как политик — вправо или влево, Марьяна Безуглая озадачила ведущую ответом: «Вперёд!»

Ранее на телеэфире на вопрос адвоката Алексея Шевченко о политической идеологии партии «Слуга народа» и её видении либертарианства Марьяна Безуглая отказалась отвечать, обвинив адвоката в «троллинге» за неудобные вопросы. В ноябре прошлого года на телеканале «НАШ» на обвинение Елены Бондаренко в том, что Безуглая — государственный изменник, депутат громко и гордо ответила: «Да!»

В прошлом году Марьяна Безуглая продемонстрировала полную оторванность от жизни того народа, «слугой» которого как бы является. В эфире одного из украинских телеканалов она не смогла ответить на вопрос, сколько на Украине стоят молоко и яйца, а также посоветовала пенсионерам, которые не имеют возможности купить сезонные ягоды и мясо, заказывать уже готовые блюда онлайн.

Коллега Безуглой по фракции — депутат Максим Бужанский, назвал её агентом влияния за попытки в интервью обвинить «российскую агрессию» в высоких тарифах на ЖКХ.

«Так вот, уважаемая Марьяна, это именно Вы опустили значение термина "Национальная Безопасность" до уровня, на котором он не воспринимается вообще… Именно вы подняли тезисы Порошенко о врагах, агентах влияния, пятой колонне и т.д. до уровня, до которого их стеснялся поднимать сам Порошенко, понимая, что это уже верх абсурда, глупости, пошлости и маразма. Это именно вас тянут во все эфиры не для того, чтобы услышать ваше взвешенное мнение, а чтобы получить гарантированную порцию хайпа на ваших ответах», — пишет Бужанский.

Иными словами, её так часто приглашают на телеэфиры и ток-шоу преимущественно ради клоунады и привлечения внимания зрителей нелепыми и комичными высказываниями. Марьяна Безуглая стала излюбленным объектом троллинга со стороны украинских журналистов, телеведущих и коллег по фракции. Однако, учитывая бессвязность речи и мыслей, у украинских журналистов нередко возникает вопрос: как же она разрабатывала без специального образования все те законопроекты и реформы, включая реформу спецслужбы? Складывается впечатление, что все эти тексты просто спускались ей сверху.