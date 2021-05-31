Гомбовцы, по мнению знаменитого украинского повара Евгения Клопотенко – несправедливо забытое, но при этом очень вкусное блюдо

Эти небольшие булочки с начинками не получили большое распространение в стране, но на Закарпатье они чуть ли не популярнее вареников.

На первый взгляд гомбовцы похожи на ленивые вареники, но у них есть множество отличий.

Украинская кухня: готовим вареники с вишней © Фото: smak.ua

Интересно, что украинцам удалось практически воссоздать блюдо, которое готовят на другом конце света: гомбовцы очень похожи на китайские паровые булочки бао. Можно предположить, что на Украину рецепт этого лакомства попал вместе с кочующими народами.

Для приготовления гомбовцев со сливами вам понадобятся:

- творог — 400-500 г

- яйцо — 1 шт.

- мука пшеничная — 50-80 г

- сахар — 100 г

- сахар ванильный — 10 г

- слива (свежая или замороженная) — 250 г

Для топпинга:

- сахар — 50 г

- кукурузная крупа — 100 г

- соль — ½ ч. ложки.

Для топпинга обжарьте на среднем огне кукурузную крупу с сахаром, постоянно помешивая. Когда сахар начнет немного плавиться, а кукурузная крупа начнет скатываться в крупинки, снимите сковороду с огня.

Сразу выложите крупу на пергамент и помешивайте руками, пока она остывает, — важно, чтобы крупинки не слиплись.

Украинская кухня: готовим аппетитные галушки с салом © Фото: povarenok.ru

Добавьте муку и замесите тесто, как на ленивые вареники. Постарайтесь не забивать тесто мукой, чтобы гомбовцы были нежной структуры.

Сформируйте из творожной массы небольшие шарики одинакового размера.

Если вы используете свежие сливы, то промойте их, разрежьте пополам и выньте косточку. Приплюсните творожный шарик и выложите внутрь половинку сливы. Защипните края и скатайте шарик.

Отварите гомбовцы в кипящей подсоленной воде. Как только они всплывут, вынимайте из воды с помощью шумовки.

Перед подачей аккуратно запанируйте гомбовцы в крошке. Подавайте блюдо теплым. Можно также добавить сметану.

Приятного аппетита!