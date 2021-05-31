Политическая кухня: блюдо как в детском саду, которое обожает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в еде непривередлив, а блюдо, которое он очень любил есть в гостях у тёщи, часто готовят для детей

19 марта во время посещения гродненского предприятия «Молочный мир» глава государства рассказал о своём отношении к молочным продуктам.

«Я вообще молочная душа. Стал президентом, у меня все спрашивали: "А какое любимое блюдо у тебя?" Я говорю: "Молочный суп. Рисовый молочный суп"», — сказал Александр Лукашенко. Не драники. 5 обалденных блюд белорусской кухни, о которых вы могли не знать © poehali.tv

Этим блюдом белорусского лидера всегда угощала тёща Елена Фёдоровна Желнерович, когда он приезжал в гости.

Рецепт очень простой, поэтому приготовить его и покушать, как президент, может каждый. К тому же ингредиенты для супа всегда есть в доме:

стакан риса (200 грамм);

400 мл воды;

600 мл цельного молока;

4 столовые ложки сахара;

щепотка соли;

50 грамм сливочного масла.

Промытый рис сварить до готовности (довести до закипания на среднем огне, посолить, а потом томить на медленном), вода должна полностью выпариться. В другой кастрюле вскипятить молоко, влить его в рис и варить 10 минут, постоянно помешивая. Добавить сахар — по рецепту тёщи Лукашенко суп получается сладким — и кубик сливочного масла. Выключить плиту и дать блюду настояться под закрытой крышкой.

В последние годы президент Белоруссии строго следит за своим рационом, и ему пришлось отказаться от многих любимых блюд, в том числе от молочного супа — теперь на его столе в основном овощные супы.

«У меня был случай. Мать моя с деревни приехала, сидим, обедаем, ей принесли, мне. Смотрю, она вилкой ковыряется, ковыряется. Я говорю: "Мам, почему ты не ешь?" Она по-белорусски: "А, дзетачка мае, а чым же цябе тут кормяць? Да ў нас же свіней так кармілі" ("Ой, деточка, чем тебя здесь кормят? Раньше у нас так кормили свиней". — Ред.). Траву эту. Это самая здоровая пища».