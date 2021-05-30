В 2004 году, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и факты», глава государства сказал: «Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу».
Рецептом одного из любимых рыбных блюд президента РФ — ухи — поделилась его бывшая супруга Людмила Путина. Западные СМИ дали супу название «ухо Путина», видимо, по аналогии с российским выражением «ножки Буша» (такое прозвище россияне дали куриным окорочкам, которые поставляли из США).
Итак, для приготовления ухи нужно:
- 1 судак;
- 1 щука средних размеров (примерно 500—700 грамм);
- морковь;
- 500 грамм картофеля;
- 2 сырых яйца;
- апельсин;
- лавровый лист, укроп, петрушка, сельдерей и соль — по вкусу.
1. Отрезать у рыбы голову, хвост и плавники. Залить их холодной водой и варить бульон, снимая пену.
2. Добавить морковь и лук, варить до готовности овощей.
3. Голову, хвост, плавники, морковь и лук выбросить. Бульон процедить и снова поставить на плиту, довести до кипения и отправить в кастрюлю нарезанный картофель, посолить.
4. За 5—7 минут до готовности картофеля положить нарезанные на порционные кусочки филе рыбы.
5. Когда рыба сварится, разбить в суп сырые яйца и хорошо перемешивать их.
6. Выключить плиту, положить в готовую уху лавровый лист, мелко нарезанную зелень и нарезанный тонкими кружочками апельсин с кожурой.
7. Дать супу настояться под крышкой около 20 мин.
Президентская уха готова. Приятного аппетита!