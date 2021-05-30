Зарубежные СМИ придумали своё название любимому блюду президента РФ Владимира Путина, вспомнив популярное у россиян в 1990-х годах прозвище американских окорочков

В 2004 году, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и факты», глава государства сказал: «Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу».

Рецептом одного из любимых рыбных блюд президента РФ — ухи — поделилась его бывшая супруга Людмила Путина. Западные СМИ дали супу название «ухо Путина», видимо, по аналогии с российским выражением «ножки Буша» (такое прозвище россияне дали куриным окорочкам, которые поставляли из США). «Голова врага»: любимое блюдо американских дипломатов, работавших в России © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Итак, для приготовления ухи нужно:

1 судак;

1 щука средних размеров (примерно 500—700 грамм);

морковь;

500 грамм картофеля;

2 сырых яйца;

апельсин;

лавровый лист, укроп, петрушка, сельдерей и соль — по вкусу.

1. Отрезать у рыбы голову, хвост и плавники. Залить их холодной водой и варить бульон, снимая пену.

2. Добавить морковь и лук, варить до готовности овощей.

3. Голову, хвост, плавники, морковь и лук выбросить. Бульон процедить и снова поставить на плиту, довести до кипения и отправить в кастрюлю нарезанный картофель, посолить.

4. За 5—7 минут до готовности картофеля положить нарезанные на порционные кусочки филе рыбы.

5. Когда рыба сварится, разбить в суп сырые яйца и хорошо перемешивать их. Политическая кухня: как приготовить дома любимое блюдо Зеленского © president.gov.ua

6. Выключить плиту, положить в готовую уху лавровый лист, мелко нарезанную зелень и нарезанный тонкими кружочками апельсин с кожурой.

7. Дать супу настояться под крышкой около 20 мин.

Президентская уха готова. Приятного аппетита!