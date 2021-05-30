Один из главных стереотипов, касающихся Польши, стал поговоркой: «Курица - не птица, Польша - не заграница». Фраза до сих пор в ходу, хотя её смысл претерпел изменения: во времена Совета Экономической Взаимопомощи в Польшу попасть было легче, чем в другие края, а теперь эта страна просто стала менее интересной туристам из России или Украины

Ехать или не ехать в эту «незаграницу», каждый решает сам, но, надеюсь, что приведённый ниже набор самых распространённых мифов и стереотипов о Польше и поляках поможет сделать правильный выбор.

1. Поляки — русофобы

По мнению адекватных польских исследователей, русофобия в Польше поддерживается её властями из-за потребности в наличии врага, поскольку даёт ощущение национального единства. Официальная Варшава старается всячески унизить Москву на международной арене, разрушить советские памятники, призвать Запад усилить антироссийские санкции — и всё это началось ещё при «либеральном» правительстве Дональда Туска.

Антироссийская истерия в 2014 году оказала большое влияние на польское общество. Как сказано в отчётах исследовательского центра Пью из США, именно в этом году доля поляков, которые стали отрицательно относиться к России, увеличилась до 81%. Кстати, этот процент был даже выше, чем на Украине.

После прихода к власти осенью 2015-го Ярослава Качиньского и его консервативной партии «Право и Справедливость» Варшава, образно говоря, вернулась в начало ХХ века и даже в XIX, когда Россия считалась главным врагом Польши и поляков. Если послушать риторику Качиньского и его соратников, то создаётся ощущение, что в определённом смысле всё повторяется, есть Россия и Германия — два мощных государства, а Польша между ними. Польша должна опасаться этих соседей, особенно России, и готовиться к столкновениям с Москвой.

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В 2019-м центр Пью решил вообще не публиковать результаты исследований, но, по свежим данным Европейского совета по международным отношениям, угрозой для Польши называли РФ всего 15% поляков. Более того, молодое поколение поляков, привыкшее к потреблению информации из разных источников, оказалось самым благосклонным по отношению к Москве: симпатии к России проявляют 35% поляков в возрасте 19-29 лет.

Как человек, третий год живущий в Польше и побывавший в разных её частях, могу с уверенностью заявить: бытовой русофобии в этой стране не существует, русскоязычный клиент всегда может рассчитывать на самый благосклонный приём, особенно если речь идёт о туристах из России, у которых в Польше сложился имидж весьма платёжеспособных. Поэтому жители прибалтийских регионов Польши вот уже который год требуют восстановить малое приграничное движение с Калининградской областью, которое в одностороннем порядке отменила Варшава 30 июня 2016 года.

2. Поляки — антисемиты и вообще ксенофобы

С исторической точки зрения антисемитизм имеет глубокие корни в польском обществе, а власти возрождённой в 1918-м Польши были весьма антисемитскими, несмотря на большой процент евреев среди граждан II Речи Посполитой. Одним из последствий этого стал тот факт, что часть поляков сотрудничала с нацистским режимом в убийстве евреев во время Холокоста, а в 1968-м антисемитские акции организовывали уже власти коммунистической ПНР.

Поэтому неудивительно, что в своё время премьер-министр Израиля Ицхак Шамир сказал: «Поляки всосали антисемитизм с молоком матери».

Однако в нынешней Польше антисемитские заявления — удел маргинальных политиков ультранационалистического толка, а упомянутый Качиньский, хотя и вынужден делать соответствующие намёки своему консервативному электорату, произносит их весьма завуалированно. Любые попытки антисемитских акций властями Польши пресекаются, а ксенофобские лозунги официально осуждаются (правда, за призывы к «белой Европе братских народов» на Марше независимости в Варшаве никто задержан не был).

Хотя одним из лозунгов самой партии «Право и Справедливость» является противодействие миграции из мусульманских стран, немногочисленные мусульмане в Польше (их число оценивается в 20-25 тысяч вместе с иностранцами) чувствуют себя здесь абсолютно безопасно.

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Несколько заявлений местных националистических активистов в прокуратуру по поводу красно-чёрных флажков на автомобилях украинцев были оставлены без движения, то есть никакого сравнения с истерией по поводу георгиевских лент на Украине быть не может. При этом с бытовой украинофобией в Польше столкнуться можно, и кроме политических причин у неё есть и социальные: как правило, украинцы в этой стране работают на низкооплачиваемых должностях в строительстве, на вредных производствах, в торговле. «Украинская уборщица» стала в Польше таким же мемом, как «польский сантехник» во Франции или Великобритании.

3. Поляки — ревностные католики

Польское общество действительно является одним из самых религиозных в Европе. Согласно проведённым в 2014 году исследованиям Worldwide Independent Network/Gallup International Association, 86% поляков назвали себя верующими людьми, 10% — нерелигиозными, 2% — убеждёнными атеистами, и лишь 2% отказались отвечать. Согласно данным польских социологов и статистиков, по состоянию на 2017 год 92,8% верующих относят себя к римско-католической церкви. Религия преподаётся в польских школах, ей отводится больше часов, чем природоведению.

Вопросы веры в той или иной степени волнуют здесь всех, и в целом правы те, кто советует туристам не вступать в ненужные религиозные дискуссии с поляками.

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К примеру, менее половины поляков в возрасте до 44 лет посещают костёл раз в неделю, а в возрастной группе 25-34 лет это делают чуть больше трети опрошенных. Согласно исследованиям Института статистики католической церкви в Польше, начиная с 2013 года количество посетивших воскресную мессу не превышает 40% от формального числа польских католиков.

С 2018 года консервативное правительство Польши неформально пытается стимулировать явку сограждан в храмы, начав программу ограничения торговли в воскресенье. Ныне в Польше лишь одно воскресенье в месяц «торговое», а со следующего года будет введён практически полный запрет на торговлю в этот день (исключения будут сделаны только перед Пасхой и Рождеством). Однако, согласно последним исследованиям социологов, 62% поляков против подобных запретов, отдавая в воскресенье предпочтение посещению супермаркета, а не костёла.

4. Поляки пьют много водки

Примечательно, что русское слово «водка» — польского происхождения, и в значении дистиллированного спиртного напитка употреблялось в Польше как минимум на сто лет раньше, чем в России. В своё время поляки претендовали на него как на бренд, но в 1982 году СССР доказал в международном арбитраже в Гааге, что винокурение в России началось раньше. Однако, к примеру, во французском языке имеются слова wodka и vodka, первым называют польский напиток, вторым — русский. При этом Польша является самым большим производителем водки в Европейском Союзе, а в мире занимает четвёртое место — после России, США и Украины.

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По подсчётам местных журналистов, это пять пол-литровых бутылок водки на душу населения, включая младенцев (кстати, среднестатистическая «поллитра» стоит в Польше около 400 рублей по актуальному курсу злотого). Купить алкоголь в Польше не проблема, на каждых 275 жителей страны приходится один магазин с алкогольными напитками (первый показатель среди стран ЕС), многие из которых — круглосуточные. Несмотря на упомянутую выше программу ограничения торговли в воскресенье, она не затронет маленькие семейные лавочки, которыми являются большинство польских алкомаркетов.

Всего польские домохозяйства тратят на алкоголь 3,5% своих годовых бюджетов (четвёртое место в Евросоюзе). Вот только большая часть этих денег уходит не на водку, а на пиво, которое обогнало крепкий алкоголь ещё в 1998 году. Кроме этого польские социологи отмечают, что за последние годы изменился стиль выпивки в стране: всё больше алкоголя поляки употребляют дома, причём не только с родными или друзьями, но и в одиночестве. В связи с этим значительно выросли продажи «мерзавчиков», водки в таре по 100 мл, которые в Польше называют małpkami («обезьянками») — кстати, подобная тенденция зафиксирована и в России.

Однако во время традиционного польского застолья водка занимает на столе почётное место, и знакомый всему миру польский тост «Na zdrowie!» никогда не уйдёт в историю.

5. Поляки никогда не улыбаются и вечно жалуются

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А повседневная жизнь ещё со времён ПНР стала питательной средой для многих польских комедий и выступлений кабаретов (юмористические группы типа Comedy Club).

Скоротечные политические перемены, произошедшие после 1989 года, и «молодой» капитализм предоставили полякам новые причины для сетования: неуверенность в завтрашнем дне, безработица, низкие заработки, очереди в больницах и т.п. Многие из поляков до сих пор не могут найти себя в новой действительности, несмотря на неуклонный экономический рост (первое место в Евросоюзе), более половины граждан Польши считают, что уровень их жизни не повысился. Поэтому неудивительно, что излюбленным поводом для жалоб, как, впрочем, и для шуток, являются местные политики.

Однако среди молодого поколения тенденция к сетованиям является редкостью. Польская молодёжь, как и их западноевропейские ровесники, открыта к переменам и новым вызовам и смотрит в будущее с оптимизмом. Особенно это заметно в столице Польши с её бурной ночной жизнью, крафтовыми барами, веганскими кафе, арт-ярмарками и почти тотальной послевоенной застройкой, что сильно роднит Варшаву с Берлином.