По поводу такого традиционного блюда, как борщ, власти Украины сломали немало копий, пытаясь представить его исключительно своим национальным достоянием

МИД Украины ищет шеф-поваров для популяризации национальной кухни © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Полтаве черниговский борщ с яблоками и кабачками наверняка посчитали бы каким-то кулинарным извращением. В Чернигове же вряд ли посчитали бы нормальным добавлять в борщ вяленые груши и сливы, но есть и такие варианты. В украинском Полесье в борщ нередко идут грибы, как в свежем, так и в сушеном виде. В Измаиле Одесской области борщ готовят даже из дунайки — черноморской сельди, которая заходит в Дунай на нерест. Естественно, украинские хозяюшки и шеф-повара имеют свои собственные рецепты. Зачастую между разными видами борща есть лишь одно общее — свекла. Сейчас же, когда уже лето на носу, наступает время июньского борща. Его основное отличие в том, что он готовится из свежих молодых (желательно не тепличных) овощей, которые как раз начинают появляться на прилавках или вызревать на дачных грядках.

Нам понадобится:

свинина или курица — 500 г;

молодой картофель — 3-4 шт.;

молодая свекла с ботвой — 3-4 шт.;

молодая морковь — 4-5 шт.;

половина кабачка;

половина кочана капусты;

болгарский перец — 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

фасоль спаржевая — 50 г;

корень петрушки — 1 шт.;

лук зеленый — 1 пучок (4-5 шт.);

помидоры — 3-4 шт. или томатная паста — 2 ст. л.;

зелень — укроп, петрушка, молодая крапива;

соль, перец, лавровый лист, чабрец (тимьян) и орегано (душица) — по вкусу;

сметана — 1-2 ложки на порцию.

Украинская кухня: готовим аппетитные галушки с салом © Фото: povarenok.ru

В оставшемся мясном или курином бульоне готовим молодые овощи.

Молодой картофель, свеклу, морковь не следует чистить, а достаточно хорошо помыть и слегка соскрести тонкую кожицу. Болгарский перец, после удаления семян, нарезается соломкой.

Картофель, свеклу, кабачок и половину пучка моркови нарезаем кубиками и варим вместе с болгарским перцем в бульоне на медленном огне минут 10. Молодые овощи готовятся быстро, и лучше их даже слегка недоварить, чем переварить.

Затем приступаем к поджарке. Для нее мелкой соломкой нарезается вторая половина пучка моркови, кубиками — помидоры, кольцами — корень петрушки и лук. Жарить лучше на сливочном масле, если куриный бульон, или свином жире (смальце), если мясной бульон. Сначала обжаривается морковь, корень петрушки и лук, а через минуты 3 добавляются помидоры или томатная паста. В поджарку также можно добавить для аромата по щепотке чабреца и орегано.

Украинская кухня: рецепт аппетитной шпундры © Фото: smak.ua

После добавления зелени борщ выключают и дают ему полчаса настояться под закрытой крышкой. Ну и, конечно, сметана. Её добавляют по 1-2 чайных ложки уже в разлитый по тарелкам июньский борщ — настоящий кладезь витаминов. Существует также вегетарианская версия июньского борща — без использования мяса, курицы и смальца, тем не менее он отнюдь не уступает по вкусу и пользе, ведь основной акцент в нем — на молодых овощах. Приятного аппетита или, как говорят украинцы, смачного!