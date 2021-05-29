Дом был построен в 1862 году и имел изломанный профиль: правый объём был двухэтажным, с устроенными там антресолями и декором из лепнины, левый — трёхэтажным. Именно там была квартира домовладельцев — купцов Решетниковых. Причем купчиха принимала у себя Григория Распутина (почему-то в некоторых материалах о доме пишут как о «молельне»…).

В 1922 году дом реконструировался. Надо понимать, осуществлялась перепланировка из квартир в коммуналки. Проектированием занимался Адольф Францевич Стуй, который, собственно, сдавал квартиры в аренду — это была плата за ремонт и реконструкцию дома.

«Вокруг Булгакова»: Калабуховский дом и вокруг него
«Вокруг Булгакова»: Калабуховский дом и вокруг него

Общение с этим архитектором, судя по всему, оставило определённый след на страницах «Мастера и Маргариты».

Например, упомянутый в тексте «застройщик» точно не относился к владельцам «домика мастера» Топлениновым (они ничего не строили, просто получили для проживания дом, которым владели до национализации). Так что это, скорее всего, Стуй.

Инициалы Стуя отразились в имени бывшей хозяйки «нехорошей квартиры» Анны Францевны де Фужере. Непосредственным прототипом её был Александр Карлович Фаберже, живший в доходном доме Рекка на Пречистенке. Его квартира стала одним из прототипов «нехорошей квартиры», а дом — одним из прототипов «Калабуховского дома».  

«Вокруг Булгакова»: дом, где рождался «закатный роман»
© Василий Стоякин

Квартира Булгакова — четыре окна справа на первом этаже со стороны улицы. Вход тогда был с торца здания, а в кабинет надо было подниматься из столовой по лестнице из двух ступеней. Первоначально квартира была меньше, но потом съехал один из соседей, и Булгаковым удалось расшириться.

Квартира категорически не нравилась Михаилу Афанасьевичу — он считал её тёмной и сырой (даже пытался высушивать стены паяльной лампой), а также шумной (писателю мешали трамваи).

Тем не менее квартира была очень продуктивной в плане творчества. Здесь были написаны «Бег», «Кабала святош», «Блаженство», «Адам и Ева», «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман». Здесь же Булгаков начал писать «Мастера и Маргариту» и сжег одну из ранних версий романа о дьяволе.

Булгаков жил тут сначала со второй женой — Любовью Белозерской (она до 1987 года жила в соседнем здании — доме № 35а, стр. 2), а потом с третьей женой — Еленой Сергеевной. Тут жил у Булгаковых котёнок Флюшка, считающийся прототипом Бегемота.

В этой квартире перебывало множество именитых гостей, среди которых — Ильф и Петров, Юрий Олеша, артисты МХАТа Михаил Яншин и Николай Хмелев. Именно сюда 18 апреля 1930 года звонил И.В. Сталин.

«Вокруг Булгакова»: дом, где рождался «закатный роман»
© Василий Стоякин

Очень любопытно окружение этого дома. Буквально через несколько шагов находится Тихомировское студенческое общежитие, которое было первым местом жительства Михаила Булгакова и Татьяны Лаппа в Москве — угол в комнате им предоставил киевский друг Булгакова врач Николай Гладыревский. По местной легенде закладной камень в фундамент этого здания заложил Распутин. Наискосок же от дома находится здание клиники Первого МГУ (сейчас — Сеченовский университет), в котором почил буфетчик варьете Соков.    

В 1961 году дом был вновь реконструирован — коммуналки опять переделали в квартиры, а весь дом в целом был надстроен ещё четырьмя этажами. При реконструкции дверь в квартиру была заложена, а в квартире находилась инженерная служба района Хамовники.

Весной 2016 года тут была открыта мемориальная квартира-музей Булгакова. Проработала она всего два дня (проходила выставка «Рукописи не горят»), после чего встала на ремонт. Ремонт продолжается по сей день, но плоды его видны. Например, уже восстановили дверь в торце дома.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, «к сожалению, планировка трёхкомнатной квартиры с кабинетом, спальней, столовой, ванной и кухней не сохранилась. На своем прежнем месте остался лишь кабинет, в котором трудился писатель. Во время реставрации планировку частично воссоздадут. К примеру, вернут заложенный арочный вход, который вёл из столовой в рабочую зону. Кроме того, в окнах квартиры установят деревянные рамы, воссозданные на основании архивных документов».

В 2018 году в сквере напротив дверей квартиры Булгакова открыли памятник ему.

«Вокруг Булгакова»: дом, где рождался «закатный роман»
© Василий Стоякин
«Вокруг Булгакова»: секреты «дома Турбиных»
«Вокруг Булгакова»: секреты «дома Турбиных»
© РИА Новости, Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк

Бронзовый монумент установлен на деньги Международного благотворительного фонда им. Чайковского, автор — Георгий Франгулян.

Скульптура была установлена в начале ноября, официальное открытие наметили на 21 ноября 2018 года, но накануне перенесли его на неопределённый срок. Монумент был упакован в огромный полиэтиленовый пакет. В ночь на 27 ноября пакет кто-то стырил… Полагаем, что об этом инциденте недурно было бы спросить кота Бегемота.  

 