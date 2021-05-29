«Вокруг Булгакова»: дом, где рождался «закатный роман»

В августе 1927 – феврале 1934 года Михаил Афанасьевич Булгаков жил в доме № 35А на Большой Пироговской улице. Это была большая квартира с отдельной кухней и санузлом – немалая редкость по тем временам. И это была предпоследняя его квартира перед улицей Фурманова (сейчас – Нащокинский переулок)

Дом был построен в 1862 году и имел изломанный профиль: правый объём был двухэтажным, с устроенными там антресолями и декором из лепнины, левый — трёхэтажным. Именно там была квартира домовладельцев — купцов Решетниковых. Причем купчиха принимала у себя Григория Распутина (почему-то в некоторых материалах о доме пишут как о «молельне»…).

В 1922 году дом реконструировался. Надо понимать, осуществлялась перепланировка из квартир в коммуналки. Проектированием занимался Адольф Францевич Стуй, который, собственно, сдавал квартиры в аренду — это была плата за ремонт и реконструкцию дома.

Общение с этим архитектором, судя по всему, оставило определённый след на страницах «Мастера и Маргариты».

Например, упомянутый в тексте «застройщик» точно не относился к владельцам «домика мастера» Топлениновым (они ничего не строили, просто получили для проживания дом, которым владели до национализации). Так что это, скорее всего, Стуй.

Инициалы Стуя отразились в имени бывшей хозяйки «нехорошей квартиры» Анны Францевны де Фужере. Непосредственным прототипом её был Александр Карлович Фаберже, живший в доходном доме Рекка на Пречистенке. Его квартира стала одним из прототипов «нехорошей квартиры», а дом — одним из прототипов «Калабуховского дома».

Квартира Булгакова — четыре окна справа на первом этаже со стороны улицы. Вход тогда был с торца здания, а в кабинет надо было подниматься из столовой по лестнице из двух ступеней. Первоначально квартира была меньше, но потом съехал один из соседей, и Булгаковым удалось расшириться.

Квартира категорически не нравилась Михаилу Афанасьевичу — он считал её тёмной и сырой (даже пытался высушивать стены паяльной лампой), а также шумной (писателю мешали трамваи).

Тем не менее квартира была очень продуктивной в плане творчества. Здесь были написаны «Бег», «Кабала святош», «Блаженство», «Адам и Ева», «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман». Здесь же Булгаков начал писать «Мастера и Маргариту» и сжег одну из ранних версий романа о дьяволе.

Булгаков жил тут сначала со второй женой — Любовью Белозерской (она до 1987 года жила в соседнем здании — доме № 35а, стр. 2), а потом с третьей женой — Еленой Сергеевной. Тут жил у Булгаковых котёнок Флюшка, считающийся прототипом Бегемота.

В этой квартире перебывало множество именитых гостей, среди которых — Ильф и Петров, Юрий Олеша, артисты МХАТа Михаил Яншин и Николай Хмелев. Именно сюда 18 апреля 1930 года звонил И.В. Сталин.

Очень любопытно окружение этого дома. Буквально через несколько шагов находится Тихомировское студенческое общежитие, которое было первым местом жительства Михаила Булгакова и Татьяны Лаппа в Москве — угол в комнате им предоставил киевский друг Булгакова врач Николай Гладыревский. По местной легенде закладной камень в фундамент этого здания заложил Распутин. Наискосок же от дома находится здание клиники Первого МГУ (сейчас — Сеченовский университет), в котором почил буфетчик варьете Соков.

В 1961 году дом был вновь реконструирован — коммуналки опять переделали в квартиры, а весь дом в целом был надстроен ещё четырьмя этажами. При реконструкции дверь в квартиру была заложена, а в квартире находилась инженерная служба района Хамовники.

Весной 2016 года тут была открыта мемориальная квартира-музей Булгакова. Проработала она всего два дня (проходила выставка «Рукописи не горят»), после чего встала на ремонт. Ремонт продолжается по сей день, но плоды его видны. Например, уже восстановили дверь в торце дома.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, «к сожалению, планировка трёхкомнатной квартиры с кабинетом, спальней, столовой, ванной и кухней не сохранилась. На своем прежнем месте остался лишь кабинет, в котором трудился писатель. Во время реставрации планировку частично воссоздадут. К примеру, вернут заложенный арочный вход, который вёл из столовой в рабочую зону. Кроме того, в окнах квартиры установят деревянные рамы, воссозданные на основании архивных документов».

В 2018 году в сквере напротив дверей квартиры Булгакова открыли памятник ему.

Бронзовый монумент установлен на деньги Международного благотворительного фонда им. Чайковского, автор — Георгий Франгулян.

Скульптура была установлена в начале ноября, официальное открытие наметили на 21 ноября 2018 года, но накануне перенесли его на неопределённый срок. Монумент был упакован в огромный полиэтиленовый пакет. В ночь на 27 ноября пакет кто-то стырил… Полагаем, что об этом инциденте недурно было бы спросить кота Бегемота.