Президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году в войска поступит два транспортных самолёта Ил-112В. Новая машина призвана заменить использующиеся в Вооруженных силах самолёты Ан-26

О поступлении в войска Ил-112В Путин заявил в четверг, 27 мая, на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

«Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов», — отметил Путин.

Он также рассказал, что сегодня с использованием российских комплектующих поддерживается техническая исправность самолётов Ан-124.

«Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолётов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов», — сказал Путин. Ещё один тревожный сигнал для Украины: в небо над Россией поднялся «убийца» Ан-24 © Пресс-Служба ГК «Ростех» / Пресс-Служба ГК «Ростех» / Перейти в фотобанк

Он предложил обсудить эффективное решение этой проблемы и определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.

В общем, российскую военно-транспортную авиацию ждёт существенное обновление. И это плохие новости для Украины.

Убийца за убийцей

В декабре 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полёт новый пассажирский самолёт Ил-114-300, который призван заменить всё ещё используемый в РФ советский самолёт Ан-24.

«Новый самолёт особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки», — заявил тогда генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Военно-транспортный самолёт Ил-112В, о котором говорил Путин 27 мая, призван заменить в войсках самолёт Ан-26.

30 марта, за два месяца до заявления Путина, в небе над Воронежем Ил-112В совершил свой второй полёт. Первый состоялся за два года до этого. По его результатам самолёт решили доработать и привести в соответствие с требованиями Минобороны РФ. Для этого в том числе и снизили вес машины.

Во время второго полёта проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость, а также работу основных систем самолета.

«Мы ведём на заводе работу по освоению серийного производства этого самолёта. Наша задача выйти на производство от 12 самолётов в год, что позволит удовлетворить потребность Министерства обороны в этих машинах», — рассказал после второго полёта Ил-112В управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Примечательно, что Ил-112В стал первым военно-транспортным самолётом, разработанным в России с нуля за постсоветский период.

Таким образом, за три с половиной месяца в небо над Россией поднялись два «убийцы» самолётов Антонова.

При этом Ил-114-300 изготовлен полностью из российских комплектующих, да и Ил-112В оснащён современными бортовыми системами российского производства, а большая часть комплектующих машины изготовлена на предприятиях «Ростеха».

Применяться Ил-112В будет не только в России.

«Самолёт нужен. Например, для снабжения небольших баз, как у нас сейчас на севере Сирии. Вообще это больше соответствует передовой стратегии с упором на высокомобильные войска», — отметил ориенталист Игорь Димитриев, комментируя заявление Путина по Ил-112В.

В то же время он обратил внимание, что ранее было заявлено о серийном производстве Ил-112В лишь со следующего, 2022-го, года. И действительно, в декабре пресс-служба авиационного комплекса им. Ильюшина назвала именно этот срок.

«Предприятия дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более 10 самолетов Ил-112В в год», — говорилось в заявлении пресс-службы в декабре 2020 года.

Однако слова Путина позволяют предположить, что сроки пересмотрели и серийное производство Ил-112В может начаться раньше.

Это весьма плохая новость для Украины.

«Откусывая» рынок

В четверг, 20 мая, давая большую пресс-конференцию, посвящённую двухлетию со дня инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание журналистов на место проведения мероприятия — ангар госпредприятия «Антонов».

«Почему мы здесь? Ответ на этот вопрос — это моя философия как президента Украины, это ответ на вопрос, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей любимой Украины.

О чём я? За мной находится наш украинский самолёт «Руслан» — Ан-124. Последний раз мы построили такой самолёт уже в независимой Украине в 1994 году. Окончили строительство такого самолёта. Справа от нас находится — это символично звучит, но я думаю, что и трагично — недостроенная «Мрия» Украины. Так это звучит, и в этом много смыслов («мрія» по-украински — мечта. — Ред.). А слева — новый фюзеляж, который мы начали строить пять месяцев тому назад, — Ан-178. Один из трёх самолётов, которые впервые за 30 лет независимости государство заказало «Антонову» для нашей украинской современной мощной армии», — рассказывал Зеленский. Бескрылая конференция. Что показал первый час общения Зеленского с прессой © REUTERS, Gleb Garanich

Волей-неволей украинский президент довольно точно охарактеризовал и положение современной авиапромышленности Украины, и состояние страны в целом.

Три новых военно-транспортных самолёта за 30 лет — это свидетельство не только плачевного состояния Воздушных сил ВСУ, но и того, что авиапром на Украине переживает не лучшие времена. В том числе и благодаря властям.

Впрочем, это не скрывают и сами авиастроители.

«Я провел предварительные расчеты в направлении восстановления самолётостроения — полагаю, для этого нужно не менее пяти лет. А для запуска и раскрутки этого механизма, создания условий, чтобы все начало работать в необходимом направлении, необходимо как минимум 1,5-2 года», — заявил 3 мая в интервью изданию «Апостроф» бывший генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

За это время Россия может наладить не только производство Ил-112В, но и подготовить экспансию на рынки, которые являются привлекательными для Украины.

Дело в том, что Ан-26, который и заменит Ил-112В, используется не только в постсоветских государствах вроде Белоруссии, Казахстана, Киргизии или Узбекистана, но и в странах Африки, Азии, Европы и Центральной Америки.

Так, в ВВС Анголы пять лет назад насчитывалось 12 Ан-26, а в ВВС Кубы — 18 таких машин. В ВВС дружественной РФ Сербии насчитывалось 4 Ан-26, а ВВС Вьетнама — 12 этих самолётов. Лукашенко потребовал от Запада компенсировать расходы на экстренную посадку самолета Ryanair © president.gov.by

С учётом растущей популярности России в Африке и Азии, а также с учётом того, что Украина осложнила отношения с той же Кубой и в целом предпочитает действовать в фарватере американской политики, российский Ил-112В вполне может заменить ещё советские Ан-26, ресурс которых подходит к концу. Тем более состояние украинской авиапромышленности вызывает закономерный вопрос: а осилят ли на Украине продление ресурса для этих машин?

Ан-26 — самолёт со славным прошлым. Машина, засветившаяся даже в голливудском кино — к примеру, в боевике «Неудержимые».

Но время не стоит на месте. И скоро, в том числе и из-за провальной политики украинского руководства и разрыва производственных связей с Россией, господство в небе могут захватить другие машины.