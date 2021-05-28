Правоохранительные органы США изучают причастность бывших и действующих политиков Украины к попыткам повлиять на исход выборов 2020 года, во время которых победил демократ Джо Байден

Как сообщают источники газеты The New York Times, в последние месяцы правления предыдущего президента Дональда Трампа Федеральная прокуратура Бруклина совместно с ФБР начали расследование в отношении бывших и действующих украинских чиновников. «Вы должны меня понять»: Зеленский прокомментировал вопрос о вмешательстве Украины в выборы США © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«(Следствие пытается установить. — Ред.) помогали ли несколько украинских официальных лиц разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года, в том числе путём использования Рудольфа Джулиани для распространения заведомо ложных утверждений о президенте Байдене, чтобы дать преимущество на выборах Дональду Трампу», — говорится в статье.

Их подозревают в распространении «необоснованных заявлений о коррупции» в отношении бывшего вице-президента США по нескольким каналам, в том числе через личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Для этого следствие изучает детали поездки адвоката в Европу в 2019 году, когда он общался с украинскими официальными лицами. В частности, с внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, в поисках компромата на самих демократов, прежде всего об их делах и делишках на Украине во времена администрации Барака Обамы и его вице-президента Джо Байдена.

Андрей Деркач

«Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция». В Верховной Раде такая группа может быть оформлена как межфракционное объединение. Нам будет очень полезным участие Джулиани в создании этой группы. В частности, он может помочь с вхождением в группу международных экспертов, аналитиков, журналистов и всех тех, кто способен реализовать задачи группы и принести пользу стратегическим отношениям Украины и США», — написал Деркач в Facebook 5 декабря 2019-го.

Спустя почти полгода, 19 мая 2020-го, депутат обнародовал аудиозаписи бесед Петра Порошенко и Джо Байдена, когда те ещё занимали высокие должности, в которых украинский президент очень подробно отчитывался перед американским вице-президентом о ходе выполнения реформ, написанных для Киева западными странами, а также рассказывал о трудностях с принятием нужных законов в Верховной Раде.

Помимо деловых разговоров политики обменивались лестными репликами в адрес друг друга. В телефонном разговоре 16 ноября 2016 года, когда уже стало известно об избрании президентом США Дональда Трампа, Байден заверил Порошенко, что и дальше будет оказывать поддержку Киеву: «Я не планирую никуда уходить. Я имею в виду, как частное лицо я планирую непосредственно принимать участие в усилиях, которые мы начинали. Это моя цель». Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Кто ещё был в числе собеседников Джулиани? Как сообщала газета New York Times, 3 декабря 2019 года в Будапеште в резиденции американского посла адвокат Трампа встретился с бывшим главой ГПУ Юрием Луценко, бывшим депутатом Верховной Рады Андреем Артемёнко и бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко, который в 2018 году рассказал, что за организацию встречи тогдашнего украинского президента Петра Порошенко с Трампом Киев заплатил американской лоббистской компании BGR $400 тысяч.

Андрей Телиженко

Кроме того, дипломат позже, в апреле 2020 года, в интервью на YouTube-канале «Свободный» рассказал о влиянии США на ход расследования дела энергетической компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер.

Телиженко напомнил, что Виталий Ярема, помощником которого он работал, подал в отставку с поста генерального прокурора Украины из-за политической позиции президента Порошенко, а когда его преемник Виктор Шокин готовился вызвать Хантера Байдена на допрос, вмешался его отец Джо Байден и приказал Порошенко уволить главу ГПУ, пригрозив в противном случае не выдать Киеву обещанный кредит, и прокурора незамедлительно отправили в отставку.

«Весь этот год дискредитируется как репутация Яремы — соросята ходят с протестами у дверей прокуратуры, — так и Шокина, тоже соросята ходят и говорят, какая некомпетентная прокуратура. Сегодня об этом никто не говорит. Есть доказательства — отчёт Юрия Севрюка, исполнявшего обязанности главы ГПУ после ухода Шокина, после встречи, когда приезжали две мадам из команды Хиллари Клинтон и их адвокат, который представлял Burisma, Севрюку сказали: мы извиняемся, что так всё произошло, вы хорошие ребята, мы вам поможем, если вы закроете дело, мы вернём вашу репутацию в Вашингтоне», — вспоминает Телиженко, организовывавший ту встречу, когда работал в посольстве Украины в США. В США для Зеленского готовили заявление, которое обязало бы его заняться делом Burisma — СМИ © Facebook, Радио Свобода

Благодаря принятию Верховной Радой закона, разрешающего занимать должность генерального прокурора лицам без юридического образования, в 2016 году в ГПУ пришёл Юрий Луценко. По словам дипломата, американцы это назначение поддержали, а сам Луценко незамедлительно закрыл дело против председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, потому что это было одно из обещаний, данных Джо Байдену. И Луценко это сделал, а в конце года под президентские выборы в США закрыл дело Burisma.

«Луценко забил последний гвоздь в дело Burisma, а потом поехал к Джулиани и сам поднял эту тему. Он поехал, когда до выборов на Украине оставалось полгода, и понимали, что Порошенко не пройдёт. Луценко хотел политической поддержки непосредственно в Белом доме, чтобы его оставили на должности, не преследовали, потому что он будет помогать вести расследование.

Человек, который закрыл дело по Burisma, сам привёз материалы по Burisma из ГПУ, оригиналы документов, копии, которые передали Джулиани, и он, исходя из этого, строил свою стратегию. Луценко дал показания на камеру, подписал документы, что все его слова — правда. А после второго тура президентских выборов на Украине даёт заднюю и говорит, что по делу Байдена нельзя притянуть Байдена к уголовной ответственности на Украине.

Есть информация, что на него надавили, очень много влиятельных людей не хотели, чтобы дело продвигалось, те же демократы», — заявил Телиженко.

Юрий Луценко

Что касается Луценко, то с адвокатом Трампа он регулярно общался, как выяснилось на слушаниях в Конгрессе в рамках импичмента 45-му президенту США. Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, который в 2015-2018 годах работал заместителем посла США на Украине, сказал, что Луценко, будучи главой ГПУ, с мая 2018 года регулярно летал в Штаты на встречи с Джулиани, чтобы единым фронтом выступить против Мари Йованович, бывшей тогда послом США на Украине, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артёма Сытника, Джо и Хантера Байденов, а также чтобы отстаивать интересы миллиардера Джорджа Сороса.

Кент заявил, что после бесед с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и тремя министрами, имена которых не уточнил, убедился, что Луценко установил тесный контакт с Джулиани по согласованию с Порошенко, на тот момент президентом страны. Луценко не выполнил ни одной важной задачи из тех, к которым его привлекали США — Йованович © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

На встрече, состоявшейся в январе 2019 года в Нью-Йорке, Луценко передал Джулиани документы, подтверждающие заинтересованность посольства США на Украине в 2016-м в победе на президентских выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а также сообщил, что американская дипмиссия в Киеве требовала от НАБУ записи «чёрной бухгалтерии» Партии регионов о передаче миллионов долларов политтехнологу Полу Манафорту, руководившему предвыборным штабом Трампа.

Наладить контакты с бывшим главой ГПУ адвокату президента США помогли его клиенты — иммигранты из СССР, имеющие гражданство США: уроженец Одессы Лев Парнас и Игорь Фруман, родившийся в Белоруссии и долгое время работавший на Украине.

Андрей Артёменко

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артёменко, который в документальном фильме, снятом Джулиани, раскрывает схемы теневого бизнеса американских демократов и доказывает, что руководство Украиной на протяжении десятков лет фактически осуществлялось из посольства США — все назначения, согласования и экономические решения принимались только через американского посла, находится в центре внимания ФБР — недавно следователи провели обыски в его доме в Вашингтоне, куда ему пришлось переехать после лишения украинского гражданства и отмены депутатской неприкосновенности.

В отличие от остальных украинских политиков, открыто выражавших поддержку Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании-201, Артёменко отдавал предпочтение Трампу. Позже он рассказывал, что с лета 2016 года информировал через разные каналы, в частности, через Валерия Чалого, возглавлявшего посольство Украины в США, о том, что у украинских депутатов действительно есть выходы на некоторых влиятельных людей в окружении Трампа, и предлагал свои услуги.

Тогда ему посоветовали не заниматься не своим делом, потому что вопрос решён — победит Хиллари Клинтон. Источник в Администрации президента Украины Петра Порошенко признал, что избрание республиканца застало их врасплох. Американист рассказал, в каком положении оказались украинские политики, когда прекратилось внешнее управление США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

27 февраля 2017 года Артёменко сделал сенсационное признание на пресс-конференции: «Украина — фактически единственная страна, которая вмешалась в выборы в Америке. Это и дело Манафорта, и сливы Лещенко, и всё другое. Весь мир понимает, что Украина — единственное государство, которое вмешалось в то, что происходило в США».

Тогда же Артёменко представил Майклу Флинну, помощнику президента Трампа по национальной безопасности, свой план по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также по отмене антироссийских санкций, который предусматривал предложение провести всеукраинский референдум о сдаче Крыма в аренду России на 30-50 лет, а по истечении этого срока — провести референдум на полуострове под контролем международных структур, на котором и решится окончательно вопрос принадлежности полуострова.

За инициативность политика исключили из Радикальной партии и фактически выгнали из страны.

Виктор Шокин

На следующий день после общения с Телиженко, Артёменко и Луценко, 4 декабря 2019 года, Джулиани прибыл в Киев, чтобы встретиться с Виктором Шокиным и Константином Куликом, который в качестве прокурора расследовал дело компании Burisma. В Брюсселе презентуют книгу Шокина о коррупции Байдена на Украине © скриншот с видео 24tv.ua

«Шокин был уволен из-за угроз Байдена остановить выделение $1 млрд жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел», — заявил Джулиани в интервью американским СМИ.

Возможное отравление бывшего главы ГПУ ртутью расследовала полиция Греции, сам Шокин считает, что к преступлению может быть причастен Джо Байден, поскольку имя его сына фигурировало в деле Burisma. В феврале 2020 года Шокин обратился в Государственное бюро расследований с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о вмешательстве Байдена-старшего в деятельность сотрудника правоохранительного органа (читай — деятельность Шокина в бытность прокурором).

Бюро возбуждать уголовное дело не стало и 31 января передало материалы в Национальную полицию.

Константин Кулик

Константин Кулик участвовал в пресс-конференции, на которой Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена. Он работал прокурором военной прокуратуры сил АТО, но ушёл оттуда из-за обвинений в незаконном обогащении, которые впоследствии признали неконституционными, а дело закрыли.

В качестве заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Кулик расследовал деятельность Burisma и, как писала газета The New York Times, подготовил англоязычное досье на Хантера Байдена на 7 страницах с обвинениями его в коррупции. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка уволил подчинённого из-за неявки на переаттестацию. «На фуршеты и отели». Экс-прокурор Кулик рассказал, как Генпрокуратура Украины разворовала деньги от США © joinfo.ua

Возможное вмешательство Украины в американские выборы 2020 года, по итогам которых президентом стал демократ Джо Байден, в Вашингтоне изучают уже несколько месяцев. В сентябре 2020-го Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, в документе ведомства его называют «российским агентом, который более 10 лет поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами и был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать президентские выборы в США».

11 января 2021 года аналогичные меры ввели в отношении якобы связанных с политиком информационных порталов Only News, «Скептик», Nabu Leaks и «Эра-медиа», а также 7 граждан Украины: «бывших представителей правительства Украины» Константина Кулика, Александра Онищенко и Андрея Телиженко, депутата Верховной Рады Александра Дубинского, помощников Деркача — Петра Журавеля, Дмитрия Ковальчука и Антона Симоненко.

В рамках расследования, о котором сообщили источники The New York Times, пока неизвестно, будут ли кому-то из фигурантов расследования предъявлены обвинения, но сотрудники прокуратуры не исключают такого варианта. Более того, авторы публикации допускают, что по итогам разбирательства США могут добиваться экстрадиции украинских чиновников.